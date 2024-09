“Un acto terrorista”: Waldo Wolff dijo que el ataque en la Rural fue para generar miedo

Escuchar

El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, calificó como “un acto terrorista” con la finalidad de “sembrar terror” el atentado ocurrido este jueves en las oficinas de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el barrio porteño de Palermo. El hecho incluyó el envío de dos paquetes, uno de los cuales, dirigido al presidente de la entidad, Nicolás Pino, provocó una explosión. El otro, destinado al vicepresidente, Marcos Pereda, fue inspeccionado por la Brigada de Explosivos y no contenía artefactos peligrosos.

En declaraciones realizadas en la puerta de las oficinas de la SRA, Wolff afirmó: “Desde nuestra posición en el Ejecutivo, las especulaciones son solo creencias. Lo que está claro es que esto es un acto terrorista, y la finalidad de un acto terrorista es sembrar terror”. El ministro descartó otras posibles motivaciones, afirmando: “Se descarta un accidente, un hecho delictivo, y un hecho pasional, ya que no hay indicios de que alguien haya querido vengarse de alguno de los destinatarios o de los presentes en el lugar. No hay amenazas, antecedentes ni indicios de venganza. Lo que queda es un acto terrorista; la finalidad de un terrorista es generar miedo y terror”.

“Se está realizando un exhaustivo protocolo para los afectados por el suceso,” explicó Wolf. “Las personas que estuvieron expuestas al incidente deben someterse a hisopados y estudios para verificar si inhalaron algún químico del artefacto. También es necesario retirar sus ropas para análisis químicos y determinar si se puede identificar algún producto”, agregó.

En cuanto a la investigación, Wolf comentó que se está trabajando para identificar a la persona que despachó el paquete. “Una empresa de correo privado lo entregó de buena fe. Sabemos cómo funcionan estas cosas; alguien puede despachar un paquete en un locutorio o librería sin que el personal tenga conocimiento de su contenido”.

Consultado sobre si Nicolás Pino había recibido amenazas, Wolf aseguró: “No que nosotros sepamos, aunque él será convocado para declarar ante la Justicia”. En relación con la posible presencia de pólvora en el artefacto, dijo: “Imagino que cuando alguien hace un artefacto tampoco sabe cómo explota cuando explota. Así que no sé si no explotó porque lo hizo de manera casera y la intención era esa. Hay imágenes que son parte del secreto del sumario donde se ve la deflagración y, además, se puede interpretar en función de las fotos que vieron, que está dañado su escritorio”.

Sobre el humo inhalado por las víctimas, Wolf indicó: “Están asintomáticos porque, aparentemente, no habría un producto químico más allá de la pólvora. Pero esto se sabe después de hacer los estudios. Entonces, sabemos el incordio que están pasando; yo hablé con el presidente de la Sociedad Rural y entiende perfectamente. La verdad que han colaborado mucho porque nosotros preferimos en este caso siempre ir por la hipótesis máxima”.

También destacó el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad. “Se preservó la escena del crimen; no entró absolutamente nadie hasta que no tomó contacto la Secretaría del Juzgado. Se acordonó, no todo el lugar, de manera con tres cordones, como debe ser, antes de que pudiera entrar el secretario, las fuerzas federales, las autoridades de la política. Se hizo un peinado en el lugar, descartando otros explosivos, y después se trasladó a la gente, se les aisló y se están haciendo todos los trabajos”.