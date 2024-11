“Un desastre”: un sorpresivo temporal de vientos huracanados provocó graves destrozos en varias localidades del oeste bonaerense

Con un frente de tormenta que provocó destrozos en el oeste bonaerense, hay datos e información del domingo de todos los colores y matices. Si bien hubo lluvias que fueron generosas y alcanzaron desde los 15 hasta los 100 milímetros, dependiendo de la zona; en particular y en poco tiempo en los partidos de la provincia de Buenos Aires como Trenque Lauquen, Carlos Casares, Pehuajó y Rivadavia (la localidad cabecera es América), los fuertes vientos huracanados de más de 70 kilómetros por hora ocasionaron la caída de árboles y de palos del tendido eléctrico, voladura de techos y silos, entre otros daños. Más allá de esta situación, para el caso de la agricultura en general las precipitaciones permiten la continuidad de la campaña de soja y de maíz.

Según la descripción del presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y productor de la zona, Ignacio Kovarsky, el fenómeno climático de lluvia y viento fue sorpresivo y provocó importantes daños materiales como voladura de tapiales, de antenas, de techos y muchísimas plantas fueron arrancadas de raíz. También se cortaron cables, se arrancaron caños que iban por las raíces de las plantas para traslado de agua.

“En el pueblo de 30 de Agosto y alrededores, donde hay muchos tambos fue terrible la tormenta de viento. El 85% de los tambos de la zona están alrededor de la localidad de 30 de Agosto. Se volaron los techos de los corrales de espera, los ventiladores y también los techos de casas de empleados. Se volaron muchísimos silos, norias, chimangos, se dieron vuelta casillas. Un desastre. Parte de los maíces sembrados primero, que hoy tienen 40 o 50 centímetros, se revolcaron. Y la cosecha fina también fue afectada. Hubo incluso lugares donde cayó piedra”, dijo a LA NACION.

La tomenta del domingo provocó destrozos en tambos de la zona de 30 de Agosto, en el partido bonaerense de Trenque Lauquen

“Ha sido una manga de un viento huracanado terrible que agarró 30 de Agosto, parte de Juan José Paso, siguió para Carlos Casares, por Ordoqui también. Así que está bastante complicado todo. Y, siempre que impactan en los tambos, es doble la preocupación, porque uno no puede parar de ordeñar. Entonces tenés que tratar de, como sea, correr toda la mugre, todos los techos, todas las chapas, para seguir ordeñando en el siguiente turno”, se lamentó.

Según Kovarsky, “ha sido una manga de un viento huracanado terrible que agarró 30 de Agosto, parte de Juan José Paso, siguió para Carlos Casares, por Ordoqui también

Lluvias

Aunque dispares, las provincias que recibieron milímetros de agua fueron Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y en menor medida San Luis.

En la región norte de la provincia de Buenos Aires, los datos de la firma Zeni muestran que en Martínez de Hoz fueron 22 los milímetros caídos; en Lincoln, 22 mm; en Junín, 20 mm; en Salto, 20 mm; en Rojas, 22 mm; en América, 18 mm y; en Chivilcoy, solo 7 milímetros de agua.

Lluvias de las últimas 24 horas hasta las 9 de hoy SMN

En tanto que la región centro-sur bonaerense como en 17 de Agosto cayeron unos 25 mm; lo mismo que en 30 de Agosto. En Carhué, 33 mm; en Casbas, 31 mm; en Coronel Dorrego, 12 mm; en Coronel Pringles, 35 mm y; en Coronel Suárez y Daireaux, 20 mm. Mientras que en General Lamadrid fueron 72 los milímetros caídos.

En Córdoba también la lluvia dijo presente. En algunas localidades los milímetros caídos no superaron los 10 como Colonia Almada (8 mm); Tancacha (5 mm) y; Río Tercero (6 mm). Pero en otras la lluvia superó esa marca ampliamente como en San Francisco (72 mm); Villa del Rosario (50 mm); Monte Cristo (50 mm); Río Primero (50 mm); Marcos Juárez (26 mm); Despeñaderos (25 mm) y Monte Buey (25 mm).

En Guatraché, La Pampa, se registraron 58 mm de agua hasta la fecha. En tanto que en Entre Ríos, las precipitaciones también fueron abundantes en algunas regiones como Nogoyá (37 mm); La Paz (90 mm); Urdinarrain (40 mm); Viale (50 mm); Hasenkamp (80 mm); Galarza (45 mm); Aranguren (78 mm); Victoria (31 mm); Don Cristóbal (48 mm); y Octava (76 mm).

En Santa Fe, también hubo muy buenas precipitaciones pero con un ingreso de frente de ráfagas con vientos de hasta 70km/h en el centro oeste de la provincia, por ejemplo en Rafaela, Cañada Rosquin, Virginia, que ocasionaron graves daños.

Según los datos de milímetros en esa provincia de la Cooperativa Guillermo Lehmann, Pilar se registraron 94 mm; en Felicia, 74 mm; en Sarmiento, 110 mm; en Esperanza, 56 mm; en Llambi Campbell, 72 mm; en San Agustín, 81 mm; en San Jerónimo Norte, 52 mm; en Rafaela, 100 mm y en Suardi 35mm.

Las #lluvias llegaron al centro oeste de #SantaFe



En varios distritos ya superan los 100 mm.



En otros, como Virginia, llegó también con fuertes #vientos que ocasionaron graves #daños pic.twitter.com/V0bATEYAp1 — ADN Rural (@ADN_Rural) November 25, 2024

“Todavía no han llegado al norte. Por ejemplo, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, todavía no están teniendo lluvias en el día de hoy, hasta ahora no hay registros. Pero va a tener en los próximos días”, dijo a LA NACION el meteorólogo y climatólogo Leo De Benedictis.

En este escenario cambiante, contó que la zona central ha tenido muy buenos niveles de lluvia y que lo va a seguir teniendo esta semana. “Buenas precipitaciones, con lo cual las características están siendo mucho más positivas, vienen mucho mejor. Es una primavera que ha generado lluvias bastante significativas, con valores de lluvia por encima de los promedios en muchas zonas”, indicó.

🌧️ #Lluvias hasta las 8 h. 🌧️



📍 Pilar 94mm

📍 Felicia 74mm

📍 Sarmiento 110mm

📍 Esperanza 56mm

📍 Llambi Campbell 72mm

📍 San Agustín 81mm

📍 San Jerónimo Norte 52mm

📍 Rafaela 100mm

📍 Suardi 35mm — Cooperativa Guillermo Lehmann (@La_Lehmann) November 25, 2024

Para el experto, la realidad es que este panorama actual en la previa no se esperaba porque, cuando se hacían los pronósticos allá por mayo, junio y julio pasado,” se esperaba que la primavera fuese un poquito más austera con respecto a los niveles de lluvia: ahora, la verdad que la situación es bastante más positiva”.

De todas maneras, De Benedictis dijo que la preocupación sigue siendo el verano, un periodo en el cual se debe estar más que atento, porque “la situación no es holgada y no sobra nada”.

“Estas lluvias vienen muy bien, siguen generando buena humedad, pero todavía seguimos con la mira puesta en enero y febrero próximo, que siguen siendo los meses más complejos. Pero el panorama es realmente mucho más positivo de lo que se esperaba en un principio”, finalizó.

Mariana Reinke Por