“Un nuevo récord histórico”: proyectan una siembra de 3 millones de hectáreas de un cultivo que es un boom

Después de una campaña histórica, el cultivo de girasol se prepara para ir por otro batacazo, según se desprende de un informe dado a conocer hoy por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En un informe de precampaña, la entidad calculó hoy que la siembra del ciclo 2026/2027, que se iniciará en pocas semanas en el norte, cubrirá un área de 3 millones de hectáreas. Se trata de un salto del 5,3% respecto de la campaña anterior y un 33,3% por encima del promedio de los últimos cinco ciclos agrícolas.

Para la entidad, el dato de la superficie configurará un “nuevo récord histórico”. No obstante, aclaró que el cumplimiento de esta proyección estará vinculada tanto a las condiciones climáticas como las variables económicas. El precio es interesante, pero también subieron los costos. El dato favorable es que las cotizaciones compensaron esos mayores gastos que demanda la producción. Hoy hay faltantes puntuales de híbridos oleicos, lo que refleja el interés también por expandir el cultivo.

“Tras el procesamiento de los datos obtenidos mediante consultas a nuestra Red de Colaboradores, se observa que la intención de siembra se encuentra en una etapa de definición clave, bastante afianzada en el norte y sur agrícolas, pero condicionada por la confirmación del desarrollo de un evento El Niño de considerable intensidad sobre la franja central, donde la superficie destinada a la oleaginosa tiene poca relevancia en el volumen nacional”, dijo la entidad.

En la región NEA, entre las campañas 2020/21 y 2024/25, el cultivo no logró superar las 230.000 hectáreas, principalmente por la falta de humedad durante la ventana de siembra. Sin embargo, recordó el informe, la productividad lograda en 2024/25, sumada a la recuperación de área y el récord de producción alcanzados durante la campaña pasada, “dispara por segundo año consecutivo la intención de expandir el área bajo la premisa de buena oferta hídrica para todo el ciclo 2026/27″.

Hay expectativa por la performance en diversas regiones

En tanto, la franja central del área agrícola presenta un escenario que va entre estabilidad y tendencia a la baja. “Mientras que, en algunos departamentos de Santa Fe, se observan caídas importantes en la intención de siembra, explicadas por el pasaje de lotes a maíz ante la expectativa de mayores lluvias, en otros, los márgenes brutos del girasol se mantienen competitivos”, indicó y agregó: “En Córdoba y San Luis, provincias que en los últimos años fueron expandiendo el girasol hasta más que duplicar el área promedio histórica, mantendrían estable la superficie, pese a que las reservas del perfil cargadas despiertan un fuerte interés por la siembra del maíz”.

En este contexto, según el reporte, la campaña agrícola 2026/27 presenta un escenario climático marcado por la transición hacia un evento “El Niño” de considerable intensidad. “A nivel general, la decisión de siembra estará fuertemente condicionada por el temor a excesos hídricos y anegamientos en lotes bajos ante el pronóstico de precipitaciones superiores al promedio, sumado a la competencia con el maíz en zonas donde la humedad incentiva el paso al cereal. En términos regionales, mientras que el centro del país muestra una tendencia de estabilidad a la baja por el desplazamiento de área hacia el maíz de primera, el NEA y los núcleos girasoleros del sur de Buenos Aires y La Pampa proyectan una expansión del área de girasol, resultando en un mayor hectareaje nacional”, señaló.

De acuerdo con el informe, el panorama de precios para los aceites ha sido de subas interanuales. “El aceite de soja encabezó el alza, con un salto de 49,8% hasta 1765 dólares por tonelada, seguido por el aceite de girasol con 1510 dólares por tonelada (+26,3%). Los aceites de colza (+19,6%, US$1498) y de palma (+18,2%, US$1105 dólares) también aumentaron, aunque de forma más moderada. Esto surge como consecuencia del aumento de la demanda para biocombustibles, el aumento del petróleo crudo debido al conflicto en el estrecho de Ormuz, la reducción de oferta en la región del Mar Negro por los bombardeos en puertos ucranianos y la preocupación de que el sudeste asiático produzca menos en los próximos meses”, precisó.

Producción

Si bien a nivel mundial se aguarda más producción, la demanda luce sostenida para la campaña 2026/2027. “Las importaciones globales alcanzarían 14,2 millones de toneladas, un 21,3% más que en el ciclo anterior y el mayor volumen registrado hasta el momento. India continuaría siendo el principal impulsor de la demanda, con compras estimadas en 3,85 millones de toneladas, más de un 25% por encima de 2025/26 y también en un máximo histórico. China, aunque mantiene una participación menor en términos absolutos, registraría el crecimiento más acelerado, donde sus importaciones aumentarían de 0,6 a 1 millón de toneladas”, detalló.

En este marco, la expectativa de precios es buena. “Frente a este contexto internacional, el precio FOB argentino del aceite de girasol en época de cosecha se sitúa alrededor de 1314 dólares por tonelada, aumentando 38 dólares respecto al promedio alcanzado en enero del presente año. En comparación con los precios del año pasado representa un aumento del 15%. Cuando se compara el mismo periodo con el promedio de las últimas tres campañas, los precios se encuentran un 24% por arriba”, indicó.

girasol

Un punto no menor del informe es que los insumos están en alza, como con los fertilizantes debido al conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán que afecta el tránsito por el Estrecho de Ormuz. “La urea y el fosfato diamónico (PDA) muestran un aumento cercano al 19% y 12%, respectivamente. Por su parte, los herbicidas evidencian subas marginales del 4% en promedio y los combustibles aumentos del 49% afectado por la volatilidad del petróleo a nivel internacional. Por otro lado, las semillas mantienen sus precios en los mismos valores”, remarcó.

Pese a la suba de costos, la relación insumo-producto resulta favorable porque el precio del cultivo fue superior al incremento de los costos. “En el caso del combustible, la relación insumo-producto empeoró un 15% respecto de la campaña anterior, aunque muestra una mejora del 29% frente al promedio de las últimas cinco campañas. Para las semillas, la relación mejoró un 27% interanual y un 8% en comparación con el promedio del último quinquenio. Por su parte, los fertilizantes presentaron una mejora del 13% respecto del ciclo previo y del 12% frente al promedio de las últimas cinco campañas”, señaló.