Un reconocido grupo de siembra recortó 30.000 hectáreas y acelera en otro millonario negocio

Uno de los grupos inversores en el agro que más crecieron, redujo en 30.000 hectáreas la superficie de siembra en campos alquilados. Se trata de ADBlick Agro, que llegó a trabajar 65.000 hectáreas en distintas regiones de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe y ahora bajó en torno de la mitad. Mientras achicó la siembra, la firma está consolidando el negocio de insumos.

La firma, cuyo CEO y fundador es José Demicheli, incursionó en granos, ganadería, olivos, pecan, hidroponía e insumos, en este último caso con alianzas. La fuerte reducción en la siembra de cultivos para granos está vinculada a un cambio general que se dio en los últimos dos años en el negocio a nivel país y a la exigencia de una rentabilidad para cada campo trabajado. La firma pasó de operar 190 campos a unos 85.

“En 14 de los últimos 17 años, que son las campañas de ADBlick, 14 tuvieron brecha cambiaria. Al final del segundo mandato de Cristina Fernández el 52%, y en el fin del mandato de Alberto Fernández el 110%. Eso motivó que el negocio de siembras se transformara en un negocio más financiero que productivo”, recordó Demicheli a LA NACION.

Según señaló, en ese marco “los grandes grupos y demás (actores) bajaban un dólar Contado Con Liqui y lo convertían en dólares oficiales. La manera de hacer dólar liqui y refugiarse en esos dólares oficiales era en el agro”. El CEO remarcó que eso llevó a “una carrera por la tierra”. Ejemplificó: “Lo que valía dos quintales al año siguiente valía tres, si no lo perdías (al campo), después 14, 15, 16 quintales”. Y remarcó: “En los últimos 5 o 6 años el negocio productivo tendía a cero. ¿Por qué? Porque pagabas un alquiler muy alto”.

Entre otros cultivos, la firma está "muy fuerte" en girasol

En este contexto, de un negocio que aportaba ganancias financieras, con la unificación cambiaria la actividad se tuvo que volver más de sintonía fina y eficiente con eje en lo productivo. Otro factor que gravitó en el negocio en general tiene que ver con mayores costos en dólares.

“Las últimas dos campañas no fueron buenas desde lo productivo, más allá de que los inversores ganaron en dólares billete. Lo que decidimos, en función al último año de brecha cero y donde prima otra vez el negocio de la productividad y no el financiero, es ser muy exigentes con la renta que le pedimos a cada campo”, dijo.

Rentabilidad

Demicheli añadió: “Por eso salimos en la competencia de campos a no competir por la tierra y a primar la rentabilidad. No alquilo ningún campo de los 85 que estamos alquilando que no dé 15% de renta [en dólares, cómo mínimo] ex ante en el negocio”, remarcó.

El CEO precisó que bajaron unas 30.000 hectáreas. Y lo hicieron para priorizar la rentabilidad buscada. “Hoy tenemos una campaña de 30.000 hectáreas basada en poca fina porque el trigo no daba, muy fuerte en girasol, soja y con buenas posiciones (para el negocio). Estamos superando el 20% de renta esperada con los rindes estándares”, señaló.

José Demicheli, fundador y CEO de ADBlick Gza.

En la empresa destacaron que se trata de “un cambio de estrategia en función de la necesidad del negocio de [hacer] primar la productividad”. La firma, además, armó una gerencia de digitalización. Allí se trabaja en los procesos para ser más eficientes en las decisiones de cada ingeniero agrónomo del grupo.

“Hoy tenemos tableros donde cada agrónomo, de los 555 lotes que explican los 85 campos que estamos operando, tiene la historia de los últimos 14 años de renta, de qué es lo que se aplica en ese campo, qué rindió, cómo fue el híbrido, cómo fue el evento de soja”, ilustró.

El ejecutivo calificó todo lo hecho como “un ajuste necesario para seguir generando renta positiva y, en función de eso, tener un número de hectáreas que sean rentables y no volumen por sí mismo”.

En 2021, ADBlick entró en el negocio de insumos a través de la compra de una parte de Agropack, distribuidor de Syngenta. Creció y adquirió Sigra de General Villegas. En tanto, en Entre Ríos tiene una asociación estratégica con Insumos Entre Ríos. Ahora también está en una agronomía de Córdoba.

“Tenemos la unidad de insumos que está creciendo, liderando una concentración en lo que viene en agronomías y en la unidad de siembras bajando las hectáreas para priorizar la renta”, concluyó.