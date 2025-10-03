US$30 millones: la familia Brito consiguió financiamiento para su empresa agropecuaria insignia

La empresa Juramento, ligada a la familia Brito, consiguió ayer US$30 millones mediante la colocación en una ronda de Obligaciones Negociables (ON).

Según dijo, la colocación se hizo a una tasa del 9% anual con un vencimiento de dos años, “un plazo que no se encuentra frecuentemente en el mercado”.

“La oferta generó gran interés entre los inversores minoristas e institucionales que participaron con un total de 1185 órdenes”, expresó. Según señaló, “los fondos obtenidos serán destinados principalmente a garantizar una mayor liquidez y previsibilidad para financiar el capital de trabajo de la compañía, el cual se compone principalmente por la hacienda en proceso de cría, recría y terminación, y el alimento e insumos necesarios para ese proceso productivo”.

Juramento, que se considera la firma agrícola ganadera más importante del NOA, concentra sus actividades en Salta con más de 90.000 hectáreas, 70.000 cabezas de ganado, una planta industrial y un equipo de 800 colaboradores. La firma comercializa carne premium envasada al consumidor local e internacional con las marcas Cabaña Juramento y Bermejo.

“Unas semanas atrás concretamos la compra de una empresa con un aporte de capital de 56 millones de dólares por parte de los accionistas. Estos fondos que acabamos de conseguir en el mercado nos permiten dar un paso importante en nuestro plan de crecimiento sostenido, garantizando una estructura de financiamiento eficiente y de más largo plazo, acompañando esta etapa de la compañía donde el foco está puesto en aumentar la producción, aumentar las exportaciones y ser más productivos y eficientes en toda la cadena”, señaló Rafael Aguilar, CEO de Juramento.

Rafael Aguilar, CEO de Juramento

Vale recordar que la firma, en septiembre último, desembolsó US$56,4 millones y se quedó con una empresa que posee un campo de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado en la provincia de Salta. La operación se hizo en el marco de la compra del 100% del capital de Pallaro Hermanos Sacif. El establecimiento productivo se encuentra a pocos kilómetros de la sede central de la compañía, en Joaquín V. González.

La firma tiene hacienda Brangus y Braford Juramento

“Asimismo, esta inyección de capital es un respaldo ante eventuales escenarios de volatilidad climática o de mercados, y permitirá la refinanciación de compromisos bajo condiciones más favorables, evitando presiones de corto plazo y reforzando su liderazgo en el mercado”, dijo la firma tras obtener el financiamiento.

Además de la inversión en septiembre pasado, la firma “dio inicio a un ambicioso proyecto sustentable que combina producción forestal y producción de carne con la plantación de 100.000 algarrobos nativos”.

“Desde el lado industrial, con una inversión en su planta de US$15 millones hasta mediados de 2025, la empresa avanza con un plan de reconversión comercial para ampliar sus exportaciones de carne envasada al vacío, bajo marcas propias como Cabaña Juramento, hacia mercados de alto valor agregado como Estados Unidos, Asia e Israel”, expresó.

“Con esta nueva colocación, Juramento refuerza su posición como uno de los principales jugadores de la industria agropecuaria del país, su liderazgo en el mercado retail de carne premium y su presencia y trayectoria en el mercado de capitales, tanto en el de acciones como en el de deuda”, destacó.