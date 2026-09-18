Vacunos: cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 4889 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 17.026 animales, un 12,61% inferior a los 19.484 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron demanda selectiva y los operadores de compra buscaron los lotes de calidad.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 2,84%, al pasar de 3589,716 a 3691,586 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,36%, tras variar de 4033,589 a 3978,812 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 1,73% en el General y un 8,15% en el Novillo frente a los 3756,486 y a los 4332,077 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 933 cabezas, representaron el 19,11% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 con 438 y con 512 kg; $4400 con 466 y con 561 kg, y $4300 con 487 kg. Por las mejores vacas se pagó $4000 con 450 kg; $3900 con 473 y con 492 kg, y $3800 con 483 y con 517 kilos.

El detalle de venta fue 933 novillos; 1000 novillitos; 1133 vaquillonas; 1443 vacas; 181 conservas, y 192 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5000 con 343 kg; $4870 con 363 kg, y $4700 con 408 kg, y en vaquillonas, $5000 con 305 kg; $4600 con 363 kg, y $4100 con 396 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3691,586, mientras que el peso promedio general resultó de 440 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3978,812 con un promedio semanal de $4062,918. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3978,818 y el promedio semanal de $4062,924. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4031,788. Detalle de venta: 933 novillos; 1000 novillitos; 1133 vaquillonas; 1443 vacas; 181 conservas, y 192 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (80) Acuña nt. 16, 366 kg a $4700; 17, 335 a 4800; Berho nt. 30, 306 a 4800; vq. 16, 369 a 4200. Asoc. de Coop. Argentinas: (30) Los Renuevos nt. 20, 594 a 4000. Blanco Daniel y Cía. SA: (60) Grupo D y V vq. 60, 364 a 4600. Casa Usandizaga SA: (206) C y H Consg. Ganadera v. 19, 739 a 3200; Ganadera La Providencia nt. 13, 351 a 4800; Hapaypa v. 12, 466 a 2800; 14, 516 a 3150; Maillos v. 14, 506 a 3650; Maillos vq. 13, 385 a 2700. Colombo y Magliano SA: (458) Agrop. Los Grobitos nt. 22, 343 a 4750; 20, 281 a 5000; vq. 16, 398 a 4370; 69, 283 a 4850; Cresud nt. 36, 417 a 4300; 13, 388 a 4400; El Recado vq. 33, 344 a 4700; 15, 308 a 4800; 34, 287 a 4900; Garaicochea vq. 23, 419 a 3700; Justos v. 13, 436 a 2600; Escobar n. 13, 445 a 4500; nt. 14, 432 a 4500; 14, 414 a 4600. Consignataria Melicurá SA: (109) Grosso vq. 18, 404 a 3600; 16, 341 a 3900. Crespo y Rodríguez SA: (72) Arancet nt. 17, 393 a 3850; 19, 360 a 4850; Drabble vq. 13, 467 a 3500; 14, 434 a 3600. Ferias Agroazul SA: (32) Don Vicente nt. 13, 396 a 4000.

Gahan y Cía. SA: (88) Louge v. 12, 560 a 3000. Ganadera Salliqueló SA: (55) Gilardi v. 24, 618 a 3500; vq. 24, 345 a 4600. Gananor Pujol SA: (252) Alchidai vq. 13, 415 a 2600; Dassoana v. 12, 624 a 2500; La Maturraca nt. 13, 323 a 3800; 13, 338 a 4700; Lena v. 19, 572 a 3000; Urquiza Anchorena n. 22, 469 a 3400; nt. 18, 428 a 3500; Vicampo vq. 17, 350 a 4500. Goenaga Biaus SRL: (60) Soto vq. 16, 292 a 4700. Iriarte Villanueva Enrique SA: (45) Altube n. 12, 486 a 4000; Savio n. 18, 491 a 4400. Jáuregui Lorda SRL: (84) Patagro nt. 13, 323 a 4950.

Lartirigoyen & Oromí SA: (66) Llanuras vq. 16, 450 a 4000; 27, 401 a 4100. Madelan SA: (137) La Sarita vq. 18, 305 a 4800; 20, 282 a 4900; Manantiales Ag. Gan. v. 16, 510 a 3580. Martín G. Lalor SA: (443) Agrop. La Estelita v. 16, 464 a 3000; vq. 17, 415 a 3500; Comp. de Tierras Tecka nt. 15, 370 a 4800; 29, 343 a 5000; vq. 46, 305 a 5000; Est. La Providencia v. 18, 446 a 2500; 13, 430 a 2750; Ramos e Hijos n. 26, 561 a 4400; 35, 512 a 4500; Escobar n. 41, 444 a 4500; Polo nt. 28, 379 a 3200; 15, 369 a 3300; Portela n. 14, 482 a 4000; vq. 12, 376 a 2500; Weiss vq. 22, 484 a 3900. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (138) Chispala v. 12, 450 a 2800; Km389 vq. 20, 328 a 4600; Larrauri v. 21, 487 a 3600; San Ramón Agrop. n. 15, 481 a 4000.

Monasterio Tattersall SA: (526) 3 B Agropecuarias v. 25, 529 a 3600; Acollaradas v. 22, 446 a 3400; Agrop. La Criolla vq. 34, 325 a 4700; Barrios Baron vq. 29, 332 a 4600; Edilzia Molise tr. 16, 577 a 3300; El Llorón nt. 67, 334 a 4000; Innovaciones Tecnológicas Agro v. 23, 503 a 3500; López n. 19, 451 a 3800; Marcaida v. 15, 430 a 3300; Tambos de la Choza nt. 18, 399 a 4200; Teresa Josefina nt. 64, 395 a 4000. Pedro Genta y Cía. SA: (103) La Maruja v. 35, 455 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (702) Armentera n. 25, 449 a 3800; Benedetti-Cerbino n. 16, 459 a 4400; nt. 26, 429 a 4400; Cabaña Mrm vq. 14, 373 a 4500; El Cuarteto v. 12, 621 a 3600; Est. Don Luis vq. 13, 423 a 3400; Garatta v. 33, 437 a 3550; La Cortadita nt. 12, 408 a 4700; 20, 368 a 4870; Los Venados vq. 19, 348 a 3500; Keating v. 25, 484 a 3300; 26, 490 a 3400; Puntana n. 40, 459 a 3450; v. 26, 442 a 2700; vq. 24, 399 a 2800; 12, 400 a 3000; Regueira n. 47, 502 a 4300; 33, 559 a 4350; Riosma vq. 54, 301 a 4000; Tres Yunques n. 17, 539 a 4300; Urquiza Anchorena n. 12, 467 a 4400; nt. 28, 415 a 4600. Wallace Hermanos SA: (79) Tres T nt. 13, 410 a 4400; Vita v. 18, 443 a 2850; 24, 515 a 3000.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (46); Brandemann Consignataria SRL (14); Campos y Ganados SA (12); Colombo y Colombo SA (25); Harrington y Lafuente SA (19); Heguy Hnos. y Cía. SA (13); Irey Izcurdia y Cía. SA (32); Nieva H. y Asociados SRL (45); Santamarina e Hijos SA (35); Umc SA (32).