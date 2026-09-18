Aluvión de dólares: la nueva cosecha traerá un récord de US$42.200 millones en exportaciones

Una buena noticia para los productores y el país en general. Si el clima acompaña para la nueva cosecha, con mejores precios para los granos en 2027 las exportaciones agroindustriales marcarán un nuevo récord en valor: US$42.200 millones. El número bate el máximo de US$41.800 millones de esta campaña, que además empató a la temporada 2021/2022, un momento de importantes valores tras desatarse la guerra entre Rusia y Ucrania.

El cálculo es una proyección difundida hoy por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que dio a conocer sus estimaciones de cosecha y comercialización para la campaña 2026/2027. Este ciclo en realidad empezó con el trigo ya implantado y seguirá las siembras de maíz, soja y girasol, entre otros productos.

Después del récord histórico de producción del ciclo 2025/2026, que según la entidad, ayudado por las buenas condiciones climáticas y espectaculares rindes se ubicó en 172,4 millones de toneladas, para la campaña 2026/2027 se espera una menor cosecha total. La producción será de 155,8 millones de toneladas, un 10% menos que el ciclo precedente.

De todos modos, los precios se han tonificado, como se dijo antes, y eso permite una mejor perspectiva de ingresos por las exportaciones con ese nivel de cosecha proyectado. En rigor, del volumen previsto se venderán al exterior 113 millones de toneladas, poco más de 5 millones de toneladas por debajo de este año.

Se superarán los US$41.800 millones en divisas de este año Marcelo Manera - LA NACION

“Las expectativas de una nueva gran campaña productiva en Argentina coinciden con un escenario global atacado por varios frentes, dejando recortes significativos en la oferta mundial de productos agroindustriales. Por un lado, el déficit de lluvias combinado con altas temperaturas en varias regiones del hemisferio norte afectó fuertemente la cosecha de trigo primero y la de maíz después. Sumado a ello, el Niño vaticina lluvias por debajo de lo normal en varias zonas productoras claves del globo, como el sudeste de Asia, Oceanía, regiones de Brasil y EE.UU. Por el otro lado, la seguidilla de conflictos geopolíticos que irrumpen en la logística de granos y productos claves para su producción y traslado, incrementan los costos y distorsionan los flujos normales de abastecimiento”, analizó la Bolsa rosarina.

Según la entidad, el país en este contexto “aparece como un proveedor confiable de alimentos, al mismo tiempo que las cotizaciones internacionales por maíz, soja y trigo llegaron a alcanzar máximos de tres años y medio”.

Evolución de las exportaciones agrícolas en valor

El tema de que el clima acompañe no es un dato menor. Si bien la expectativa es de un año Niño, que en esta parte del mundo asegura buenas precipitaciones, aunque puede dejar excesos, en el último mes la falta de agua se sintió en la zona agrícola núcleo y hoy allí 160.000 hectáreas de trigo están afectadas.

Proyecciones

La bolsa rosarina indicó, en su análisis, qué pasará con los distintos granos en materia de siembra y producción. Entre otros cultivos, en maíz se implantarán 10,6 millones de hectáreas, un 4% por debajo de los 11 millones de hectáreas del último ciclo. La cosecha se ubicará en 67,5 millones de toneladas, por debajo de los 70,5 millones de toneladas de esta campaña.

La soja aumentará un 2% la siembra, a 16,7 millones de hectáreas, pero la producción será menor versus el anterior ciclo: 47,8 millones de toneladas, un 7% inferior.

Sobre el girasol apuntó: “La otra oleaginosa fuerte, el girasol, sostiene el salto de área del ciclo anterior. Siguiendo las proyecciones de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (Sagyp), la superficie a implantarse en la 2026/27 se mantiene en torno a los 3,2 millones de hectáreas, un nivel prácticamente idéntico al de la campaña previa y muy por encima de cualquier registro de la década anterior. Este número de superficie deja al girasol con una proyección de producción de 7 millones de toneladas”.

La soja aumentará un 2% la siembra, a 16,7 millones de hectáreas, pero la producción será menor versus el anterior ciclo: 47,8 millones de toneladas, un 7% inferior Carlos Rudinei A Mattoso - Shutterstock

El reporte también se detuvo sobre el volumen que se exportará. Como se mencionó, el récord en valor será de US$42.200 millones, pero en tonelaje se prevé una merma de 118,8 a 113 millones de toneladas. En granos se venderán al exterior 70,7 millones de toneladas, “con el maíz posicionándose nuevamente como el principal grano de exportación (45 millones de toneladas), seguido por el trigo (13 millones) y la cebada (3,2 millones)”.

La BCR agregó: “Las exportaciones de poroto de soja, en tanto, se estiman preliminarmente en 5,5 millones de toneladas, mientras que el sorgo aportaría 1,2 millones y el girasol 1,1 millones de toneladas”.

Por el lado de los subproductos, en total se ubicarán en el mundo 33,7 millones de toneladas, una mejora de 560.000 toneladas. El volumen de aceites será similar a esta campaña: 8,5 millones de toneladas.

“Dentro de estos agregados, la harina de soja explica 30,6 millones de toneladas de los subproductos, mientras que entre los aceites se destacan 6,2 millones de toneladas de aceite de soja, y 1,9 millones de toneladas de aceite de girasol”, detalló la BCR.