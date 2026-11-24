Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5622 animales descargados de 156 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias. El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 2,98%, al pasar de 3476,631 a 3580,171 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 3,6%, tras variar de 3949,318 a 4091,349 pesos por kilo.

Los novillos, con 643 cabezas, representaron el 11,46% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 con 440 y con 488 kg; $4300 con 477 y con 505 kg, y $4250 con 454 kg. Por las mejores vacas se pagó $3500 con 450 kg; $3400 con 495 kg, y $3200 con 458 y con 511 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5000 por 4 lotes de 309 a 339 kg; $4800 por 8 lotes de 313 a 377 kg, y $4700 por 7 lotes de 339 a 401 kg, y en vaquillonas, $5120 con 262 kg; $4500 con 353 y con 369 kg, y $4050 con 394 kg.

El detalle de venta fue 643 novillos; 1366 novillitos; 1393 vaquillonas; 1706 vacas; 268 conservas, y 234 toros ESV

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3580,171, mientras que el peso promedio general resultó de 440 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4091,349. En tanto, el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4091,350. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4162,377. Detalle de venta: 643 novillos; 1366 novillitos; 1393 vaquillonas; 1706 vacas; 268 conservas, y 234 toros. Base 12 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (188) Asoc. de Cooperativas nt. 14, 337 kg a $4700; 15, 337 a 4500; 13, 359 a 4600; 28, 338 a 4700; Nervi nt. 17, 413 a 4450; 19, 400 a 4500; Silovich nt. 12, 387 a 4600. Balcarce y Cía. SRL: (48) San José de la Colina v. 12, 514 a 3100. Blanco Daniel y Cía. SA: (531) Antonione n. 15, 667 a 3800; Corrales de mi Patria n. 39, 488 a 4500; Costa Sánchez n. 14, 444 a 3000; Ambrosino e Hijos nt. 40, 376 a 4800; vq. 13, 375 a 4300; 12, 328 a 4600; Frigorífico Entrerriano nt. 16, 387 a 4400; 46, 314 a 5000; vq. 13, 366 a 4300; 30, 314 a 4700; Guillaumet vq. 17, 398 a 4200; Ingaramo vq. 16, 351 a 4400; Juaristi nt. 15, 401 a 4700; vq. 16, 369 a 4500; 17, 329 a 4600; La Palencia Agrop. nt. 14, 441 a 4000; Macrialva nt. 15, 339 a 5000; vq. 15, 353 a 4500; 15, 323 a 5000; Zaborowski v. 22, 535 a 3050. Brandemann Consignataria SRL: (46) El Montecito Buena Hora nt. 12, 418 a 4400; 16, 378 a 4550.

Casa Massola SA: (96) Esnal nt. 32, 381 a 4600; Rivarola v. 12, 434 a 2300. Casa Usandizaga SA: (100) El Zoilo de Morea nt. 17, 455 a 3600; Maillos v. 12, 435 a 2800. Colombo y Colombo SA: (50) Samengo y Anasagasti vq. 12, 424 a 2100. Colombo y Magliano SA: (218) Campiela vq. 25, 334 a 4200; Campo Adentro n. 20, 454 a 4250. Consignataria Blanes SRL: (98) Martínez n. 13, 453 a 4420; García vq. 20, 369 a 4400; 24, 353 a 4500; Mestre nt. 13, 376 a 4700. Consignataria Melicurá SA: (216) El Refugio n. 16, 502 a 4400; vq. 17, 408 a 3500; Est. El Hervidero vq. 14, 348 a 3900; 15, 331 a 4000; Est. Los Manantiales nt. 12, 418 a 4500; 14, 399 a 4550; 15, 375 a 4600; Grinaar nt. 12, 405 a 4500; vq. 12, 410 a 4100; 13, 370 a 4200.

Crespo y Rodríguez SA: (82) Santopaolo n. 13, 500 a 3400; 29, 450 a 4400; El Indio de Juárez nt. 14, 388 a 4600; 15, 365 a 4700. Dotras, Ganly SRL: (245) Ganadera Mapa nt. 13, 397 a 4400; tr. 21, 710 a 3550; v. 17, 495 a 3400; vq. 13, 414 a 4200; Industrias C.E.P. nt. 22, 356 a 4700; vq. 22, 351 a 4100; Los Bretes v. 29, 461 a 2000; Salvadori vq. 49, 345 a 3300; 48, 351 a 4000.

Gahan y Cía. SA: (93) Agroideas nt. 17, 405 a 4000; Agrop. Vista Alegre nt. 14, 400 a 3800; Agropecuaria La Maleza n. 20, 463 a 4000; nt. 20, 441 a 4000. Gananor Pujol SA: (219) Aguero v. 14, 498 a 3000; Estab. Fourcade v. 18, 569 a 2250; Jala La Juanita v. 19, 547 a 2600; 14, 513 a 2850; 13, 709 a 2950; 26, 438 a 3000; vq. 14, 486 a 3200; 14, 354 a 4200. Gogorza y Cía. SRL: (206) Dayraut Hnos. v. 12, 433 a 2700; 13, 467 a 2850; Peiretti nt. 72, 385 a 3800; vq. 16, 308 a 3800; 47, 315 a 3900. Harrington y Lafuente SA: (211) Agrupación Fortines v. 20, 607 a 3100; vq. 28, 340 a 4400; 15, 297 a 4700; Canziani v. 16, 483 a 3100; vq. 16, 402 a 3400; Canziani G. v. 15, 502 a 3000; Coya-Melu v. 14, 466 a 3100; De Lusarreta nt. 12, 377 a 4000. Heguy Hnos. y Cía. SA: (39) La Charola nt. 20, 405 a 3600. Hourcade Albelo y Cía. SA: (31) Dilema v. 19, 542 a 2200.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (92) Lakota Agropecuaria v. 12, 541 a 3000. Lartirigoyen & Oromí SA: (195) Agrop. Dos Pares vq. 18, 291 a 4450; Est. El Carmen Agrop. nt. 14, 406 a 4000; v. 13, 477 a 3000; 21, 469 a 310; GarcÍa Del Solar vq. 26, 303 a 4700; Imja vQ. 12, 380 a 2100; 15, 402 a 2200; 15, 405 a 2300; Sastre Inchauspe n. 19, 459 a 4400; vq. 21, 301 a 4700. Llorente-Durañona SA: (73) La Mary De Ferreiro n. 16, 433 a 3800; nt. 16, 386 a 3900. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (283) Arotcarena v. 13, 467 a 2900; Fundación Funisal nt. 16, 431 a 4500; González nt. 13, 338 a 4800; Huelquen vq. 15, 424 a 2200; v. 12, 494 a 2400; 13, 548 a 2500; Pérez López. N. 15, 462 a 4200; C.A.G.A.M. n. 22, 531 a 4350; 30, 494 a 4400.

Monasterio Tattersall SA: (776) Agrogan vq. 27, 352 a 3800; 28, 331 a 4050; 15, 324 a 4100; Algarra Hnos. nt. 60, 413 a 4650; Arandu v. 18, 558 a 3000; 12, 649 a 3100; Ercom nt. 14, 380 a 4600; Feiba v. 12, 562 a 3050; 15, 560 a 3100; Fuster vq. 26, 388 a 2200; Jolly Pinasco vq. 18, 340 a 4750; 27, 326 a 49000; La Lonja de Tandil v. 12, 488 a 3000; Mónaco nt. 26, 309 a 5000; vq. 22, 429 a 2900; 16, 262 a 5120; Moscardi nt. 16, 427 a 3750; Suc. Irigoyen v. 25, 485 a 2500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (553) Agrofalma vq. 30, 431 a 3820; 37, 412 a 4000; Agrop. Las Helenas vq. 25, 405 a 2700; Cabaña La Pastoral v. 14, 565 a 2500; Crop. Managers vq. 12, 421 a 3800; Don Benjamín v. 15, 565 a 3120; 18, 511 a 3200; Don Carlos v. 16, 566 a 3150; Estrada Agropecuaria v. 17, 532 a 3150; 15, 484 a 3170; García nt. 15, 452 a 4450; 17, 408 a 4600; Perearnau Esnaola vq. 16, 412 a 3800; 33, 398 a 4000; San José del Oeste vq. 17, 327 a 4500; 18, 323 a 4700; Tapalgro n. 13, 465 a 4400; 15, 435 a 4420; nt. 13, 411 a 4500. Santamarina e Hijos SA: (144) El Tendido nt. 27, 410 a 4300; 40, 359 a 4500; Huelquen vq. 31, 401 a 2600; v. 25, 449 a 2700. Wallace Hermanos SA: (194) Borri nt. 12, 387 a 4000; La Lomada n. 13, 453 a 4000; nt. 13, 415 a 4150; vq. 12, 457 a 3500; Mayordomo nt. 40, 358 a 4700; 40, 328 a 4850; Messler n. 29, 440 a 4500.

Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA: (7); Ferias Agroazul SA (23); Goenaga Biaus SRL (45); Irey Izcurdia y Cía. SA (60); Jáuregui Lorda SRL (61); Madelan SA (42); Martín G. Lalor SA (97); Pedro Genta y Cía. SA (23); Umc SA (27).