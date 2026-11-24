La elección de un híbrido es una de las primeras decisiones al planificar una campaña de maíz, pero no es la única que determina el resultado productivo. La densidad de siembra, la fertilización y las características de cada ambiente también juegan un papel central, especialmente en los planteos tardíos, donde las condiciones del cultivo presentan desafíos particulares.

En ese escenario, los resultados del programa Brechas, impulsado por Pioneer, ponen el foco en el impacto que puede tener el manejo agronómico sobre la productividad y la rentabilidad. Durante la campaña 2025/26 las prácticas evaluadas permitieron mejorar el margen bruto en el 93% de los sitios de maíz participantes.

A su vez, Julián Isasti, ingeniero agrónomo y especialista en agronomía de campo de Pioneer, señaló que las estrategias implementadas en el programa permitieron incrementar los rendimientos de maíz un 16%.

Los resultados abren una pregunta relevante para el productor: ¿cuánto margen de mejora existe dentro de cada lote sin necesidad de cambiar la genética?

El peso del manejo sobre el rendimiento

A lo largo de sus tres años de desarrollo, el programa Brechas reunió 24 sitios de evaluación distribuidos en distintas regiones productivas del país, con la participación de asesores agronómicos que diseñan y ponen a prueba diferentes estrategias de manejo.

Uno de los aspectos que se destaca en los resultados es la posibilidad de mejorar la productividad a partir de ajustes específicos para cada ambiente. “No hay dos canchas iguales, no hay dos lotes iguales”, explicó Isasti al referirse a la importancia de adaptar las decisiones a las condiciones particulares de cada establecimiento.

En esa línea, el especialista señaló que los principales avances están relacionados con el ajuste de la densidad de siembra para cada híbrido y una nutrición más adecuada a los requerimientos del cultivo.

La última edición del encuentro, que reunió a referentes de distintas regiones productivas para intercambiar experiencias, analizar estrategias de manejo y generar información aplicada para los desafíos actuales de la agricultura.

Otro de los indicadores que mencionó es la eficiencia en el uso del agua. Según explicó, frente a valores de referencia de entre 14 y 15 kilos de maíz producidos por milímetro de agua, los planteos de manejo intensificado evaluados en Brechas alcanzaron alrededor de 18 kilos por milímetro.

En términos productivos, Isasti estimó que las mejoras de manejo pueden representar incrementos promedio de entre 1800 y 2000 kilos de maíz, de acuerdo con las experiencias del programa. “Con la misma genética, simplemente mejorando el manejo”, resumió el especialista al explicar el origen de esos incrementos de productividad.

Maíz tardío: la importancia de elegir la genética adecuada

La siembra tardía modificó las posibilidades de producción de maíz en la Argentina. De acuerdo con Isasti, durante las últimas dos décadas esta estrategia permitió incorporar el cultivo en ambientes más restrictivos y expandirlo hacia regiones donde anteriormente no tenía la misma presencia.

Una de sus principales ventajas es el desplazamiento del período crítico del cultivo, que en términos generales pasa de enero a febrero. Esto permite modificar su exposición a determinados momentos de estrés ambiental.

Sin embargo, la estrategia también presenta desafíos. Los maíces tardíos pueden enfrentar una mayor presión de malezas, insectos y enfermedades, por lo que la adaptación de los materiales y su comportamiento sanitario adquieren especial importancia.

En este contexto, Pioneer incorporó dos nuevos híbridos a su portafolio: P21026PWU y P21011PWU, ambos con tecnología PowerCore Ultra y posibilidades de utilización tanto en siembras tempranas como tardías.

Según detalló Isasti, el P21026PWU está orientado a combinar potencial de rendimiento y estabilidad, con un buen peso de mil granos y comportamiento sanitario frente al mal de Río Cuarto y otras enfermedades.

Por su parte, el P21011PWU se caracteriza por su comportamiento frente al mal de Río Cuarto y por una particularidad reproductiva: la posibilidad de desarrollar una segunda espiga que, cuando las condiciones ambientales resultan favorables, puede contribuir a incrementar la producción por planta.

El perfil sanitario, una variable para tener en cuenta

En los planteos tardíos, la sanidad es uno de los aspectos que pueden condicionar la expresión del potencial de rendimiento. Isasti explicó que el mejoramiento genético busca incorporar tolerancia frente a enfermedades como tizón, mal de Río Cuarto, las asociadas a Spiroplasma, mancha blanca y roya, entre otras.

En particular, señaló que el mal de Río Cuarto tiene una presencia relevante en zonas del oeste productivo argentino, especialmente en el sur de Córdoba, el norte de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Por eso, la elección del híbrido no debería basarse únicamente en su potencial de rendimiento, sino también en su adaptación a las condiciones sanitarias de la región.

A estos aspectos se suma el aporte de la biotecnología, que permite incorporar herramientas para el manejo de insectos y la tolerancia a determinados herbicidas.

La combinación entre genética, tecnología y manejo resulta especialmente importante en sistemas donde la presión de factores bióticos puede ser mayor.

Nutrición y densidad: dónde aparecen las oportunidades

Más allá de la elección del material, los resultados de Brechas muestran la importancia de revisar dos variables centrales: la cantidad de plantas por superficie y la nutrición del cultivo.

En materia de fertilización, Isasti destacó que el nitrógeno continúa siendo uno de los principales nutrientes vinculados con la productividad del maíz, aunque advirtió que no es el único que debe considerarse.

El fósforo, el azufre, el zinc y otros micronutrientes también pueden contribuir a mejorar la respuesta del cultivo, con diferencias según las características de cada región y ambiente. En particular, señaló que los ensayos vienen mostrando respuestas a estos nutrientes en la región pampeana.

Frente a un escenario de incremento de costos, el especialista planteó la importancia de evaluar la fertilización por su impacto sobre el resultado final y no únicamente como un gasto inicial.

Desde esa perspectiva, recomendó “no bajar lo que gastamos en fertilizante”, al considerar que una nutrición adecuada puede traducirse en mayores rendimientos y, en consecuencia, en mejoras del margen bruto.

La recomendación vuelve a poner el foco en el análisis de cada lote: definir qué nutrientes aplicar, en qué cantidad y con qué estrategia resulta tan importante como seleccionar el híbrido.

Para este año, el programa Brechas contempla ocho escenarios productivos distribuidos en diferentes regiones del país, con el objetivo de continuar evaluando estrategias de manejo y generar información agronómica a partir de experiencias locales.

De cara a la campaña de maíz tardío, el desafío para los productores pasa por integrar todas estas variables. La genética ofrece un punto de partida, pero su resultado depende también de cómo se ajuste la densidad, se planifique la nutrición y se contemplen los riesgos sanitarios de cada ambiente.

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