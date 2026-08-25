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Vacunos: comienzo de semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 6962 cabezas, se pagó $4770 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4349,189

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Comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6962 animales
Comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6962 animales

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6962 animales, descargados de 200 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas El Índice General tuvo una suba del 5,23%, al pasar de 3680,248 a 3872,678 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 0,84%, tras variar de 4312,851 a 4349,189 pesos por kilo.

Los novillos, con 848 cabezas, representaron el 12,21% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4770 con 431 kg; $4700 con 461 kg, y $4600 con 488 y con 500 kg. Por las mejores vacas se pagó $4500 con 447 kg; $4200 con 462 y con 483 kg, y $3700 con 501 y con 529 kilos.

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Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5200 por 4 lotes de 335 a 373 kg; $5160 con 394 kg, y $5100 con 406 kg, y en vaquillonas, $5250 con 285 kg; $4850 con 357 kg, y $4550 con 392 kg.

El detalle de venta fue 848 novillos; 1295 novillitos; 2067 vaquillonas; 2058 vacas; 323 conservas, y 356 toros
El detalle de venta fue 848 novillos; 1295 novillitos; 2067 vaquillonas; 2058 vacas; 323 conservas, y 356 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3872,678, mientras que el peso promedio general resultó de 433 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4349,189. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4349,193. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4425,224. Detalle de venta: 848 novillos; 1295 novillitos; 2067 vaquillonas; 2058 vacas; 323 conservas, y 356 toros. Base 15 cabezas.

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Asoc. de Coop. Argentinas: (146) Asoc. de Cooperativas nt. 15, 417 kg a $4950; 15, 404 a 5000; 15, 383 a 5150; 15, 373 a 5200; vq. 19, 360 a 4800; 20, 357 a 4850. Blanco Daniel y Cía. SA: (678) Agro Semina vq. 63, 305 a 5000; Agropecuaria Sauce Pintos n. 22, 549 a 4100; Baron n. 16, 488 a 4600; Clusters vq. 43, 285 a 5250; Ambrosino e Hijos nt. 22, 393 a 4800; Frigorífico Entrerriano nt. 40, 410 a 4800; vq. 46, 322 a 5100; Grupo D y V vq. 60, 361 a 4700; Juaristi vq. 42, 316 a 5200; Luis Alberto nt. 15, 421 a 4800; Marinovic n. 21, 465 a 3700; nt. 23, 412 a 3700; Robles v. 23, 440 a 2400; Santandrea nt. 35, 429 a 4800; vq. 37, 323 a 5000.

Casa Usandizaga SA: (214) Aotearoa v. 17, 483 a 3100; Bonzon vq. 17, 397 a 2600; 16, 410 a 2900. Colombo y Colombo SA: (68) El Progreso de Rawson v. 16, 457 a 2750. Colombo y Magliano SA: (319) Bravo vq. 26, 472 a 4100; Establecimiento Maraljo vq. 38, 332 a 4800; Koller v. 20, 570 a 3400; Muscolo v. 20, 513 a 2800; Scorza n. 18, 455 a 4500. Consignataria Blanes SRL: (104) García vq. 28, 348 a 4800; 21, 323 a 5000. Consignataria Melicurá SA: (227) Estab. Los Manantiales n. 27, 500 a 4600; Pastores nt. 19, 421 a 4750. Crespo y Rodríguez SA: (120) Conqueridor v. 25, 435 a 2900.

Dotras, Ganly SRL: (235) Palacio n. 22, 482 a 3300; Paletta v. 15, 565 a 3600; Prodeif v. 23, 509 a 2400; 40, 528 a 3600; Salvadori n. 50, 476 a 4600; vq. 17, 355 a 4800; 17, 342 a 4900. Ganadera Salliqueló SA: (133) Baratza vq. 24, 416 a 4400; 16, 356 a 4700; El Chango v. 15, 438 a 3600; Hijos de Bruno nt. 23, 430 a 4600. Gananor Pujol SA: (148) Cardinal v. 15, 499 a 3500; Elina v. 16, 495 a 3500; Maralmi Agrop. nt. 25, 418 a 4600; Zc Proyectos vq. 35, 311 a 4600; 15, 290 a 4700. Goenaga Biaus SRL: (73) Naiquel n. 37, 476 a 4450; 36, 471 a 4500.

Gogorza y Cía. SRL: (199) Peiretti nt. 17, 333 a 5100; vq. 23, 295 a 4400. Harrington y Lafuente SA: (216) Cuatro Ramas nt. 33, 420 a 4500; Escobar v. 25, 511 a 3100; Zumag v. 22, 501 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (137) Parissia nt. 21, 353 a 5200. Iriarte Villanueva Enrique SA: (108) Hernández nt. 41, 402 a 4400; Lanzillotta vq. 44, 339 a 4400. Jáuregui Lorda SRL: (169) Monayer nt. 20, 316 a 4850; Cepacla n. 30, 478 a 4400.

Lartirigoyen & Oromí SA: (128) El Espartillar nt. 18, 393 a 4300; Est. El Carmen Agrop. tr. 15, 341 a 2700; Lartirigoyen v. 41, 552 a 3500. Madelan SA: (253) La Polilla Segunda Agropecuaria v. 15, 565 a 3660; 24, 501 a 3700; San Juan nt. 27, 333 a 4700; San Pedro Agropecuaria n. 28, 454 a 4700. Martín G. Lalor SA: (382) Comp. de Tierras Tecka nt. 16, 340 a 5050; vq. 60, 297 a 5200; Da-Nes vq. 80, 286 a 5200; El Combate nt. 20, 317 a 5300; vq. 17, 304 a 5200; Lalor vq. 38, 395 a 4300; Naiquel n. 50, 463 a 4500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (272) Lavalle v. 25, 552 a 3200.

Monasterio Tattersall SA: (934) Agrop. La Criolla vq. 19, 367 a 4600; 41, 336 a 5100; 15, 317 a 5220; Algarra Hnos. nt. 15, 394 a 5160; 18, 385 a 5200; Bonvini vq. 16, 374 a 4700; Cruz nt. 20, 349 a 4500; Drei Konige vq. 15, 384 a 4200; 17, 359 a 4400; Ganadera Don Aurelio vq. 20, 317 a 5100; vq. 52, 291 a 5200; La Cassina n. 33, 495 a 4600; Maschio vq. 17, 341 a 2400; 20, 367 a 2500; Naiquel n. 67, 464 a 4500; Reinaudo vq. 18, 327 a 5100; Tattersall Argentino vq. 16, 327 a 4500; 38, 318 a 5100; Teresa Josefina n. 21, 460 a 3600; nt. 16, 413 a 3800; 25, 370 a 4000. Nieva H. y Asociados SRL: (50) Mogni vq. 50, 344 a 4900. Pedro Genta y Cía. SA: (211) La Maruja v. 30, 491 a 2900; Matri vq. 22, 404 a 2600; Nard vq. 39, 273 a 5150; 17, 286 a 5200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (505) Aristibal v. 41, 504 a 3650; Benedetti-Cerbino nt. 16, 422 a 4920; Delpupo nt. 33, 405 a 4900; El Cabure del Oeste v. 20, 503 a 2800; Escobar vq. 31, 372 a 4700; 16, 357 a 4750; Monvale vq. 15, 483 a 4200; Pemag nt. 15, 344 a 5200; vq. 20, 350 a 4750; Siri v. 16, 530 a 3470. Santamarina e Hijos SA: (108) De Lusarreta n. 33, 470 a 4350; La Sorpresa Agrop. nt. 43, 415 a 4650. Wallace Hermanos SA: (137) Avigliano vq. 16, 310 a 5050; Messler n. 15, 512 a 4500; 16, 454 a 4600; Schneider n. 18, 445 a 4100; vq. 24, 457 a 3600.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (17); Balcarce y Cía. SRL (4); Brandemann Consignataria SRL (172); Campos y Ganados SA (96); Casa Massola SA (32); Gregorio Aberasturi SRL (20); Hourcade Albelo y Cía. SA (59); Lanusse-Santillán y Cía. SA (27); S. L. Ledesma y Cía. SA (50); Umc SA (24).

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