Vacunos: demanda distendida y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 9227 vacunos, ingresados en 266 camiones jaula. Luego de la oferta abundante de ayer, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra, quienes actuaron con selectividad y otorgaron valores según la calidad de cada lote. El Índice General bajó un 5,12% al pasar de $2631,986 a $2497,278, mientras que el Índice Novillo perdió un 0,02% al pasar de $3027,347 a los $3026,815.

Los novillos, con 962 cabezas, representaron el 10,47% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3350 con 431 y con 476 kg; $3320 con 538 kg, y $3300 por 4 lotes de 490 a 523 kg. Por las mejores vacas se pagó $3200 con 448 kg; $2950 con 496 kg, y $2700 con 580 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3470 con 313 kg; $3420 con 357 kg, y $3400 con 369 y con 394 kg, y en vaquillonas, $3400 con 286 y con 306 kg; $3250 con 351 y con 353 kg, y $3150 con 413 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2497,278, mientras que el peso promedio general resultó de 430 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3026,815. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3026,820. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3033,810. Detalle de venta: 962 novillos; 1818 novillitos; 1773 vaquillonas; 3688 vacas; 528 conservas, y 415 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (260) Acuña nt. 46, 322 kg a $3350; Est. El 30 de Diciembre nt. 34, 307 a 3300; Estancia Vallimanca vq. 28, 381 a 1600; 15, 423 a 1900; Suri Pintado n. 15, 447 a 3200; nt. 15, 420 a 3250. Asoc. de Coop. Argentinas: (378) A.C.A. nt. 21, 372 a 3280; 55, 327 a 3300; vq. 22, 320 a 3250; 24, 285 a 3290; Ledesma nt. 60, 352 a 3300; Wisner nt. 47, 440 a 3150. Blanco Daniel y Cía. SA: (378) Bertone vq. 18, 306 a 3400; De Dios v. 26, 503 a 2500; Grupo D y V nt. 55, 384 a 3250; Mi Flor nt. 46, 392 a 3400; Mi Tata nt. 37, 300 a 3400; vq. 41, 285 a 3400; Minujín v 15, 490 a 2600; Rosagro v. 17, 484 a 2530. Brandemann Consignataria SRL: (267) Cosechar n. 17, 490 a 3300; Litomar vq. 17, 376 a 3220; Montepardo Agrop. nt. 20, 365 a 3370; Ratto nt. 28, 415 a 3150; Rebollini vq. 16, 372 a 1700. Campos y Ganados SA: (122) Jusoto vq. 20, 415 a 1900; v. 96, 447 a 2000.

Casa Massola SA: (71) Lena n. 37, 445 a 2200; v. 29, 558 a 2000. Casa Usandizaga SA: (269) Maillos v. 26, 539 a 2400; Marotta v. 16, 512 a 2500; Tozzi v. 16, 544 a 2400; 16, 580 a 2500. Colombo y Colombo SA: (264) Aguinalde y Vaccarezza v. 21, 445 a 2300; Frani n. 38, 455 a 3200; Samengo y Anasagasti v. 20, 512 a 2000; vq. 23, 460 a 2400; Suc. Garnica vq. 59, 328 a 1800; Tambo Norte v. 19, 442 a 1900. Colombo y Magliano SA: (697) Agro Abacus v. 17, 482 a 2370; 18, 514 a 2390; Agrop. La Criolla vq. 39, 327 a 3320; 41, 309 a 3400; Bravo vq. 54, 296 a 3000; 18, 315 a 3350; 21, 318 a 3370; Cimero vq. 32, 340 a 3000; 41, 298 a 3450; 15, 297 a 3470; Los Galénicos n. 15, 439 a 3230; Nazar Anchorena nt. 16, 335 a 2890; vq. 20, 303 a 2750; Pérez nt. 40, 417 a 3370; Reynal n. 16, 442 a 3300; v. 17, 476 a 2470; Ristorini v. 35, 511 a 2610; Rueda vq. 20, 384 a 3190. Consignataria Blanes SRL: (72) García Pérez v. 22, 543 a 2400; Manduca v. 34, 492 a 2300.

Consignataria Melicurá SA: (270) Estab. Los Manantiales v. 19, 454 a 2350; La Guarida del Zorro n. 33, 538 a 3320; La Norumbega v. 16, 523 a 1800; Pastores vq. 17, 374 a 3100; 15, 331 a 3200. Crespo y Rodríguez SA: (230) Aguaribay nt. 16, 402 a 3250; vq. 26, 388 a 3100; 16, 340 a 3320; Arancet nt. 29, 407 a 3300; 16, 385 a 3320; vq. 18, 347 a 2900; 27, 322 a 3000; Casas nt. 15, 345 a 2900; Drabble v. 35, 513 a 2000.

Dotras, Ganly SRL: (156) Est. San Javier de Rauch vq. 18, 351 a 3250; Nogalnotte vq. 15, 397 a 2000; 29, 413 a 2050; 15, 421 a 2100. Ferias Agroazul SA: (153) Agro Tauro de Áncalo vq. 18, 313 a 1800; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 55, 381 a 3100; 25, 506 a 2200. Gahan y Cía. SA: (200) Campomar vq. 25, 380 a 3200; 22, 331 a 3300; Est. El Alba nt. 50, 370 a 3400; La Alameda Agrop. nt. 50, 365 a 3400; Labriola vq. 15, 396 a 2100; v. 17, 450 a 2300. Ganadera Salliqueló SA: (50) Ganadera Salliqueló vq. 49, 361 a 2700. Gananor Pujol SA: (106) Ulloa n. 38, 458 a 3190. Gogorza y Cía. SRL: (156) Gogorza nt. 28, 408 a 2800; vq. 17, 379 a 2700; Legris Hnos. n. 32, 505 a 3000; Olariaga v. 24, 452 a 2300. Gregorio Aberasturi SRL: (52) Suc. Agrasar vq. 16, 400 a 2100; v. 20, 443 a 2300. Harrington y Lafuente SA: (136) Cendoya Hnos. v. 17, 477 a 2300; De Lusarreta nt. 16, 425 a 2700. Hourcade Albelo y Cía. SA: (66) Canevello nt. 15, 417 a 2850; Pontiggia vq. 16, 289 a 2950. Irey Izcurdia y Cía. SA: (146) Vallier vq. 42, 358 a 1700; 15, 408 a 1900; Gómez Pereyra vq. 15, 380 a 1730. Iriarte Villanueva Enrique SA: (128) Bernardi n. 40, 441 a 3300; Bonkowski nt. 19, 378 a 3200; El Trébol vq. 23, 402 a 2450. Jáuregui Lorda SRL: (227) Mi Recuerdo vq. 29, 422 a 2200; v. 22, 534 a 2400; Monayer nt. 25, 348 a 3200; 20, 355 a 3150; vq. 20, 421 a 2200; v. 15, 502 a 2400; Yeti nt. 17, 408 a 3200; 19, 390 a 3270. Lanusse-Santillán y Cía. SA: (30) San Bartolo v. 25, 570 a 1800. Lartirigoyen & Oromí SA: (166) Llanuras vq. 16, 496 a 2950; 15, 413 a 3150; 16, 385 a 3220. Llorente-Durañona SA: (197) Arrastua de Etcheverry n. 37, 465 a 2400; Cabaña Don Tomás nt. 17, 412 a 2800; 26, 379 a 2850; Courreges vq. 26, 309 a 2650; Mazzieri v. 24, 485 a 2000; Quisara vq. 16, 357 a 2500; Fabián Dolores y Pilar v. 24, 466 a 1800. Madelan SA: (134) Isacar vq. 15, 386 a 3180; Santa Teresa y María Isabel n. 18, 442 a 3090. Martín G. Lalor SA: (426) Campomar vq. 30, 365 a 3100; 17, 342 a 3170; Koei vq. 18, 377 a 1750; Naiquel vq. 26, 418 a 2100; Polo nt. 22, 365 a 2400; Santa Elena de Inchauspe v. 32, 535 a 1650; 25, 647 a 1850; Tellechea v. 18, 511 a 1850; Tres Tips vq. 22, 394 a 1800. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (527) Mendizábal v. 26, 438 a 1400; Ballester v. 27, 498 a 1900; 15, 470 a 2000; Calvo nt. 16, 318 a 3100; vq. 25, 309 a 3000; Cavallotto vq. 15, 370 a 1750; Hojobar nt. 15, 429 a 3200; La Fe v. 15, 467 a 2080; 16, 448 a 2370; Pugñaloni v. 15, 439 a 1500; Rodríguez n. 15, 432 a 3100; nt. 16, 392 a 3100; Torraco vq. 16, 417 a 2600; Vientos del Sol vq. 15, 358 a 3200.

Monasterio Tattersall SA: (710) Algarra Hnos. nt. 76, 352 a 3420; 93, 316 a 3470; Chanchi Hue vq. 16, 410 a 1600; El Matico vq. 29, 417 a 1800; v. 16, 435 a 1900; 19, 443 a 2000; 17, 442 a 2100; Estab. Ganadero San Antonio v. 18, 510 a 2450; vq. 17, 450 a 2900; Estancias V.P. v. 15, 432 a 1700; 16, 445 a 1900; 16, 484 a 2000; La Lomada n. 19, 539 a 2720; Las 3 M Agroganadera vq. 19, 318 a 3300; Mugnaga vq. 17, 374 a 1900; San José de Galli vq. 19, 378 a 2750. Nieva H. y Asociados SRL: (89) Mogni vq. 50, 348 a 3300. Pedro Genta y Cía. SA: (389) Avendaño v. 34, 520 a 1700; Clarsan vq. 17, 290 a 1700; Costa v. 20, 453 a 1900; El Mate de Ameghino nt. 20, 312 a 3340; vq. 25, 299 a 3250; Hernández v. 20, 458 a 2200; Muller vq. 19, 380 a 1600; Pefaure v. 17, 532 a 1800; Rossi v. 24, 545 a 2320; San Miguel de Chelforo vq. 20, 414 a 3160; Volzone v. 16, 435 a 2100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (602) Camurri Hnos. vq. 45, 515 a 2600; Agrop. Las Margaritas v. 28, 453 a 2400; Cuatro Palos vq. 17, 364 a 1400; v. 15, 494 a 1800; El Bornizo v. 30, 468 a 2000; Est. Miraflores v. 34, 519 a 2350; Jaume vq. 20, 375 a 2000; Jomarca nt. 35, 328 a 3370; Kawil Sq nt. 15, 398 a 3320; La Nostalgia v. 20, 536 a 1850; Gaztambide n. 24, 463 a 3300; 15, 431 a 3350; Posavina n. 39, 488 a 3300; 31, 505 a 3350; Quila Lafquen v. 15, 443 a 2250; Vía Sevilla vq. 19, 352 a 1800. Santamarina e Hijos SA: (136) Agropecuaria El 26 nt. 18, 324 a 2750; 18, 351 a 2900; Rincón del Jagüel n. 54, 440 a 3100; Willis vq. 35, 368 a 2550.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (68); Consignataria Nieva y Cía. SA (56); Heguy Hnos. y Cía. SA (13); S. L. Ledesma y Cía. SA (41); Umc SA (20); Wallace Hermanos SA (29).