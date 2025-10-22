LA NACION

Vacunos: demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 7086 cabezas, se pagó $3670 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3080,005

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 7086 vacunos, ingresados en 201 camiones jaula. Pese a los ingresos limitados, los compradores ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 4,46% al pasar de $2927,156 a $2796,719, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,02% al pasar de $3143,466 a los $3080,005.

Los novillos, con 588 cabezas, representaron el 8,32% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3670 con 500 kg; $3550 con 490 kg, y $3500 con 438 y con 523 kg. Por las mejores vacas se pagó $3420 con 465 kg; $3250 con 529 kg, y $3200 con 542 y con 549 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3670 con 302 kg; $3650 con 356 kg, y $3600 con 413 kg, y en vaquillonas, $3630 con 281 kg; $3420 con 426 kg, y $3400 con 361 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2796,719, mientras que el peso promedio general resultó de 442 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3080,005. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3080,005. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3147,245. Detalle de venta: 588 novillos; 1339 novillitos; 1544 vaquillonas; 2541 vacas; 563 conservas, y 490 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (181) El Mate Agropecuaria vq. 33, 307 kg a $1900; Isadelca v. 15, 444 a 2800; Cereseto e Hijos n. 19, 506 a 2900; 17, 499 a 3000; Socibar v. 20, 544 a 3000. Aguirre Urreta Jorge SA: (85) Est. La Loma v. 28, 458 a 2250; Est. Tres Bonetes n. 35, 524 a 2750. Blanco Daniel y Cía. SA: (312) Cerrutti vq. 33, 312 a 3600; Ferrero v. 15, 657 a 2900; Gayol vq. 17, 421 a 1950; Grupo D y V nt. 55, 407 a 3500; Llorens v. 22, 453 a 2700; Macrialva nt. 20, 312 a 3600; Viola nt. 20, 356 a 3650; vq. 22, 361 a 3400. Brandemann Consignataria SRL: (277) Don Alfredo Agro nt. 28, 365 a 3330; El Campito vq. 18, 290 a 3400; Gartner vq. 45, 381 a 3200; 15, 370 a 3260; López v. 20, 505 a 2720; Zapata Hnos. v. 21, 533 a 3100. Casa Massola SA: (165) Esnal nt. 29, 374 a 3000; vq. 16, 311 a 3000; Martínez Leanes n. 28, 520 a 3200. Casa Usandizaga SA: (125) Est. El Jabalí vq. 22, 380 a 2000; Ganad. Los Yayos v. 27, 482 a 2000.

Colombo y Colombo SA: (203) Agrop. Don Ángel nt. 38, 333 a 3100; Fideicomiso La Chumbeada v. 16, 530 a 2800; Rincón de la Laguna v. 21, 515 a 2900. Colombo y Magliano SA: (439) Colombo y Magliano vq. 74, 290 a 3000; Díaz v. 19, 449 a 2700; Frigorífico Angelani vq. 23, 281 a 3630; La Escampada nt. 43, 380 a 3000; La Pastora del Monte v. 18, 436 a 2550; 15, 476 a 2600; La Veneta v. 23, 476 a 2850. Consignataria Melicurá SA: (118) Fund. de Asist. San Luis Orione tr. 15, 753 a 3000. Consignataria Nieva y Cía. SA: (61) Ajg Tambo Doble “A” vq. 21, 387 a 2600. Crespo y Rodríguez SA: (114) Aguaribay nt. 15, 369 a 3500; Arancet vq. 37, 415 a 2200; Drabble n. 36, 492 a 2700.

Dotras, Ganly SRL: (88) Ayutun Hue vq. 20, 307 a 3000; Gaviña vq. 59, 328 a 3400. Ferias Agroazul SA: (75) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján v. 23, 513 a 2600. Gahan y Cía. SA: (182) Agrop. Guatan vq. 64, 371 a 2800; 40, 345 a 2900; Catanese n. 31, 582 a 2500. Gananor Pujol SA: (185) Burgardt v. 39, 476 a 2900; 30, 549 a 3100; Vicampo nt. 36, 351 a 3600. Gogorza y Cía. SRL: (141) Gogorza v. 15, 455 a 2800; 17, 522 a 3000; Legris Hnos. n. 21, 491 a 3500; San Michel v. 16, 490 a 3000. Harrington y Lafuente SA: (140) Agrupación Fortines tr. 16, 743 a 2600; Grondona Mariano Carlos nt 30, 401 a 3500,000; Haras El Bagual SA. nt 37, 374 a 3000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (87) Abastecedora Maz v. 16, 538 a 3000; Crilime v. 19, 558 a 3000; Deanna nt. 16, 410 a 3300. Jáuregui Lorda SRL: (166) Canosa v. 22, 452 a 2600; De Los Heros nt. 40, 413 a 3600; La Costera tr. 16, 875 a 3000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (248) A y G San José v. 20, 452 a 2000; vq. 15, 287 a 2400; El Abatí nt. 24, 364 a 2850; vq. 27, 320 a 2750; Est. Tres Bonetes n. 35, 523 a 2750; Tres Matacos vq. 21, 403 a 2400. Lartirigoyen & Oromí SA: (107) Grana v. 17, 479 a 2600; Seis Cabezas v. 18, 495 a 3100. Madelan SA: (243) Bazterrica v. 16, 432 a 2100; 17, 455 a 2200; Font Bazterrica v. 17, 480 a 2400; 19, 448 a 2750; Manantial vq. 17, 380 a 2060; San Pedro Agrop. nt. 33, 342 a 3600. Martín G. Lalor SA: (479) Adm. Duhau v. 20, 537 a 2300; Alliaud vq. 16, 363 a 2900; Comp. de Tierras Tecka nt. 51, 325 a 3600; vq. 24, 292 a 3500; 21, 263 a 3600; Lalor vq. 35, 450 a 3150; Paramio v. 22, 471 a 2800; Pérez v. 18, 479 a 2700; 21, 531 a 2800; Tellechea v. 16, 538 a 2300; Valle Chilli Hue vq. 20, 379 a 2250. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (250) El Pinar Agrop. vq. 17, 367 a 3300; 17, 335 a 3350; Marnanda vq. 18, 368 a 3300; 31, 326 a 3400; Mic Agropecuaria vq. 15, 362 a 2900; 15, 326 a 3000; 15, 311 a 3050; Teti vq. 27, 365 a 3000.

Monasterio Tattersall SA: (635) Cien Olmos vq. 28, 412 a 2800; Est. La Quinua nt. 22, 363 a 3400; Ceriani Cernadas vq. 19, 419 a 2400; Iglesias v. 18, 478 a 2200; Juasi Hermanos nt. 17, 370 a 3500; Lindor v. 22, 450 a 2500; Teresa Josefina v. 15, 470 a 2400; 96, 463 a 2500; 25, 429 a 2600. Pedro Genta y Cía. SA: (191) Dall’Aglio nt. 21, 373 a 3250; Esposito tr. 15, 387 a 2000; t. 20, 310 a 2200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (427) El Bornizo vq. 38, 399 a 2750; 27, 403 a 2950; El Indio de Juárez nt. 15, 372 a 3520; Posavina n. 35, 499 a 3600; vq. 36, 396 a 3370; Rural Quequén vq. 30, 447 a 3420; Valker v. 19, 591 a 2150; 20, 666 a 2300. S. L. Ledesma y Cía. SA: (189) A.B. Elissondo Hnos. v. 58, 513 a 3000; La Matilde nt. 23, 410 a 3300; Macaya y Espil n. 35, 469 a 2850. Wallace Hermanos SA: (141) Agroganad. La Atrevida nt. 17, 375 a 2850; 42, 403 a 3000; vq. 25, 271 a 3000.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (37); Ganadera Salliqueló SA (10); Goenaga Biaus SRL (50); Heguy Hnos. y Cía. SA (8); Hourcade Albelo y Cía. SA (87); Irey Izcurdia y Cía. SA (98); Llorente-Durañona SA (5); Nieva H. y Asociados SRL (14); Santamarina e Hijos SA (1); Umc SA (32).

