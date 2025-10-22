Vacunos: demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 7086 vacunos, ingresados en 201 camiones jaula. Pese a los ingresos limitados, los compradores ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 4,46% al pasar de $2927,156 a $2796,719, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,02% al pasar de $3143,466 a los $3080,005.

Los novillos, con 588 cabezas, representaron el 8,32% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3670 con 500 kg; $3550 con 490 kg, y $3500 con 438 y con 523 kg. Por las mejores vacas se pagó $3420 con 465 kg; $3250 con 529 kg, y $3200 con 542 y con 549 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3670 con 302 kg; $3650 con 356 kg, y $3600 con 413 kg, y en vaquillonas, $3630 con 281 kg; $3420 con 426 kg, y $3400 con 361 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2796,719, mientras que el peso promedio general resultó de 442 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3080,005. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3080,005. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3147,245. Detalle de venta: 588 novillos; 1339 novillitos; 1544 vaquillonas; 2541 vacas; 563 conservas, y 490 toros. Base 15 cabezas.

El detalle de venta fue 588 novillos; 1339 novillitos; 1544 vaquillonas; 2541 vacas; 563 conservas; y 490 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (181) El Mate Agropecuaria vq. 33, 307 kg a $1900; Isadelca v. 15, 444 a 2800; Cereseto e Hijos n. 19, 506 a 2900; 17, 499 a 3000; Socibar v. 20, 544 a 3000. Aguirre Urreta Jorge SA: (85) Est. La Loma v. 28, 458 a 2250; Est. Tres Bonetes n. 35, 524 a 2750. Blanco Daniel y Cía. SA: (312) Cerrutti vq. 33, 312 a 3600; Ferrero v. 15, 657 a 2900; Gayol vq. 17, 421 a 1950; Grupo D y V nt. 55, 407 a 3500; Llorens v. 22, 453 a 2700; Macrialva nt. 20, 312 a 3600; Viola nt. 20, 356 a 3650; vq. 22, 361 a 3400. Brandemann Consignataria SRL: (277) Don Alfredo Agro nt. 28, 365 a 3330; El Campito vq. 18, 290 a 3400; Gartner vq. 45, 381 a 3200; 15, 370 a 3260; López v. 20, 505 a 2720; Zapata Hnos. v. 21, 533 a 3100. Casa Massola SA: (165) Esnal nt. 29, 374 a 3000; vq. 16, 311 a 3000; Martínez Leanes n. 28, 520 a 3200. Casa Usandizaga SA: (125) Est. El Jabalí vq. 22, 380 a 2000; Ganad. Los Yayos v. 27, 482 a 2000.

Colombo y Colombo SA: (203) Agrop. Don Ángel nt. 38, 333 a 3100; Fideicomiso La Chumbeada v. 16, 530 a 2800; Rincón de la Laguna v. 21, 515 a 2900. Colombo y Magliano SA: (439) Colombo y Magliano vq. 74, 290 a 3000; Díaz v. 19, 449 a 2700; Frigorífico Angelani vq. 23, 281 a 3630; La Escampada nt. 43, 380 a 3000; La Pastora del Monte v. 18, 436 a 2550; 15, 476 a 2600; La Veneta v. 23, 476 a 2850. Consignataria Melicurá SA: (118) Fund. de Asist. San Luis Orione tr. 15, 753 a 3000. Consignataria Nieva y Cía. SA: (61) Ajg Tambo Doble “A” vq. 21, 387 a 2600. Crespo y Rodríguez SA: (114) Aguaribay nt. 15, 369 a 3500; Arancet vq. 37, 415 a 2200; Drabble n. 36, 492 a 2700.

Dotras, Ganly SRL: (88) Ayutun Hue vq. 20, 307 a 3000; Gaviña vq. 59, 328 a 3400. Ferias Agroazul SA: (75) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján v. 23, 513 a 2600. Gahan y Cía. SA: (182) Agrop. Guatan vq. 64, 371 a 2800; 40, 345 a 2900; Catanese n. 31, 582 a 2500. Gananor Pujol SA: (185) Burgardt v. 39, 476 a 2900; 30, 549 a 3100; Vicampo nt. 36, 351 a 3600. Gogorza y Cía. SRL: (141) Gogorza v. 15, 455 a 2800; 17, 522 a 3000; Legris Hnos. n. 21, 491 a 3500; San Michel v. 16, 490 a 3000. Harrington y Lafuente SA: (140) Agrupación Fortines tr. 16, 743 a 2600; Grondona Mariano Carlos nt 30, 401 a 3500,000; Haras El Bagual SA. nt 37, 374 a 3000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (87) Abastecedora Maz v. 16, 538 a 3000; Crilime v. 19, 558 a 3000; Deanna nt. 16, 410 a 3300. Jáuregui Lorda SRL: (166) Canosa v. 22, 452 a 2600; De Los Heros nt. 40, 413 a 3600; La Costera tr. 16, 875 a 3000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (248) A y G San José v. 20, 452 a 2000; vq. 15, 287 a 2400; El Abatí nt. 24, 364 a 2850; vq. 27, 320 a 2750; Est. Tres Bonetes n. 35, 523 a 2750; Tres Matacos vq. 21, 403 a 2400. Lartirigoyen & Oromí SA: (107) Grana v. 17, 479 a 2600; Seis Cabezas v. 18, 495 a 3100. Madelan SA: (243) Bazterrica v. 16, 432 a 2100; 17, 455 a 2200; Font Bazterrica v. 17, 480 a 2400; 19, 448 a 2750; Manantial vq. 17, 380 a 2060; San Pedro Agrop. nt. 33, 342 a 3600. Martín G. Lalor SA: (479) Adm. Duhau v. 20, 537 a 2300; Alliaud vq. 16, 363 a 2900; Comp. de Tierras Tecka nt. 51, 325 a 3600; vq. 24, 292 a 3500; 21, 263 a 3600; Lalor vq. 35, 450 a 3150; Paramio v. 22, 471 a 2800; Pérez v. 18, 479 a 2700; 21, 531 a 2800; Tellechea v. 16, 538 a 2300; Valle Chilli Hue vq. 20, 379 a 2250. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (250) El Pinar Agrop. vq. 17, 367 a 3300; 17, 335 a 3350; Marnanda vq. 18, 368 a 3300; 31, 326 a 3400; Mic Agropecuaria vq. 15, 362 a 2900; 15, 326 a 3000; 15, 311 a 3050; Teti vq. 27, 365 a 3000.

Monasterio Tattersall SA: (635) Cien Olmos vq. 28, 412 a 2800; Est. La Quinua nt. 22, 363 a 3400; Ceriani Cernadas vq. 19, 419 a 2400; Iglesias v. 18, 478 a 2200; Juasi Hermanos nt. 17, 370 a 3500; Lindor v. 22, 450 a 2500; Teresa Josefina v. 15, 470 a 2400; 96, 463 a 2500; 25, 429 a 2600. Pedro Genta y Cía. SA: (191) Dall’Aglio nt. 21, 373 a 3250; Esposito tr. 15, 387 a 2000; t. 20, 310 a 2200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (427) El Bornizo vq. 38, 399 a 2750; 27, 403 a 2950; El Indio de Juárez nt. 15, 372 a 3520; Posavina n. 35, 499 a 3600; vq. 36, 396 a 3370; Rural Quequén vq. 30, 447 a 3420; Valker v. 19, 591 a 2150; 20, 666 a 2300. S. L. Ledesma y Cía. SA: (189) A.B. Elissondo Hnos. v. 58, 513 a 3000; La Matilde nt. 23, 410 a 3300; Macaya y Espil n. 35, 469 a 2850. Wallace Hermanos SA: (141) Agroganad. La Atrevida nt. 17, 375 a 2850; 42, 403 a 3000; vq. 25, 271 a 3000.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (37); Ganadera Salliqueló SA (10); Goenaga Biaus SRL (50); Heguy Hnos. y Cía. SA (8); Hourcade Albelo y Cía. SA (87); Irey Izcurdia y Cía. SA (98); Llorente-Durañona SA (5); Nieva H. y Asociados SRL (14); Santamarina e Hijos SA (1); Umc SA (32).