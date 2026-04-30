El Gobierno redefinió la Cuota Hilton y activó nuevos contingentes para exportar productos agroindustriales a la Unión Europea

El Gobierno avanzó en una reestructuración integral del esquema de administración de la denominada Cuota Hilton, el contingente arancelario que permite exportar carne bovina enfriada y deshuesada de alta calidad hacia la Unión Europea y el Reino Unido con beneficios arancelarios. A través de la resolución 53/2026, la Secretaría de Agricultura actualizó las normas de asignación y gestión de este cupo estratégico para la cadena exportadora argentina e incorporó, además, nuevos contingentes negociados en el acuerdo interino entre el Mercosur y la Unión Europea.

La medida sustituye el artículo primero de la resolución 242/2025 y aprueba un nuevo marco regulatorio para la distribución del cupo tradicional de carne premium. Según establece la normativa, se aprueban “las normas generales del régimen jurídico para la asignación y gestión del contingente arancelario de carne bovina deshuesada, fresca y refrigerada, de alta calidad, concedido por la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la República Argentina, denominado conjuntamente como ‘Cuota Hilton’”.

Además de la reglamentación específica de la Cuota Hilton, el Gobierno avanzó con la puesta en marcha de un nuevo esquema de contingentes arancelarios en el marco del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzará a regir desde mañana. A través de la resolución 50/2026 de la cartera agrícola se aprobaron “las normas generales y particulares aplicables al modo de gestión de los contingentes arancelarios de exportación para productos de origen agropecuario, a excepción de los referidos a la carne bovina”, así como también los cupos de importación, los certificados de exportación y las licencias de importación correspondientes.

En sus anexos, la normativa fija cómo se repartirán, certificarán y controlarán los cupos comerciales, tanto para exportar desde la Argentina hacia Europa como para importar desde la Unión Europea hacia el Mercosur de carne porcina y aviar, quesos, arroz, huevos, miel, leche en polvo, preparaciones lácteas, ron y productos provenientes de caña de azúcar, ajos, chocolates, maíz dulce, almidón de maíz, fécula de mandioca y etanol, entre otros Alfredo Sábat

En ese contexto, el Gobierno definió el mecanismo administrativo para canalizar esos cupos a través del Sistema de Administración de Cuotas de Exportación (Siace), mientras que las licencias de importación se tramitarán mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (Vucea).

En rigor, esta resolución excluye de este nuevo régimen a las cuotas de carne vacuna, que tendrán un tratamiento diferencial. De hecho, el texto aclara que las nuevas disposiciones alcanzan a todos los contingentes agropecuarios “a excepción de las cuotas de carnes vacunas”, lo que deja a la carne bovina bajo un sistema específico y separado. En sus anexos, la normativa fija cómo se repartirán, certificarán y controlarán los cupos comerciales, tanto para exportar desde la Argentina hacia Europa como para importar desde la Unión Europea hacia el Mercosur de carne porcina y aviar, quesos, arroz, huevos, miel, leche en polvo, preparaciones lácteas, ron y productos provenientes de caña de azúcar, ajos, chocolates, maíz dulce, almidón de maíz, fécula de mandioca y etanol, entre otros.

Cuota Hilton

La Cuota Hilton representa uno de los negocios de mayor valor para la exportación cárnica argentina, al tratarse de cortes premium con acceso preferencial a los mercados europeos. En esta nueva reglamentación, se ratificó para la Unión Europea un cupo total de 29.389 toneladas, mientras que para el Reino Unido se mantuvo un volumen específico de 111 toneladas, ambas bajo criterios de distribución diferenciados.

De la Cuotqa Hilton, hasta un 90% se asignará a la Categoría Industria, mientras que hasta un 10% será para la categoría Proyectos Conjuntos, integrada por asociaciones entre productores y frigoríficos exportadores habilitados Gza. ESV

Para el cupo europeo, la normativa mantiene la división entre dos categorías de adjudicatarios. Hasta un 90% se asignará a la Categoría Industria, mientras que hasta un 10% será para la categoría Proyectos Conjuntos, integrada por asociaciones entre productores y frigoríficos exportadores habilitados.

El esquema busca sostener la participación de las empresas exportadoras tradicionales, pero también reservar una porción del cupo para proyectos asociativos. De acuerdo con la resolución, los integrantes de la categoría Industria deberán ser empresas legalmente constituidas en el país y titulares de establecimientos frigoríficos habilitados por el Senasa para exportar productos cárnicos con destino a la Unión Europea.

En tanto, los Proyectos Conjuntos estarán conformados por “las asociaciones entre los Grupos de Productores y/o Asociaciones de Criadores de raza bovina, por una parte, y las empresas con establecimientos frigoríficos habilitados para exportar a la Unión Europea por la otra”. De esta manera, el esquema mantiene una ventana para el acceso de alianzas productivas dentro del negocio exportador.

Uno de los puntos centrales de la resolución es el criterio de asignación, basado en el desempeño exportador de los postulantes durante los últimos tres años. La normativa indica que la ponderación será del 50% para el año último inmediato, del 30% para el penúltimo año, y del 20% para el antepenúltimo”.

Además, la asignación final se calculará tomando como referencia tanto las exportaciones totales como las destinadas específicamente al mercado europeo y británico. En ese sentido, la resolución fija que hasta un 70% de las toneladas asignadas dependerá de la participación relativa en las exportaciones globales y hasta un 30% de las exportaciones realizadas hacia los países otorgantes de la cuota.

El nuevo esquema también establece límites para evitar concentraciones excesivas. Así, “el máximo a asignar para las empresas de las categorías Industria y Proyectos Conjuntos no podrá exceder el 15% de la cuota total asignada para cada categoría”, restricción que también alcanza a los grupos económicos.

A la vez, se fijaron pisos mínimos para garantizar una distribución operativa del cupo: “El volumen de toneladas a asignar a cada postulante no podrá ser inferior a 50 toneladas para la categoría Industria y 20 toneladas para la categoría Proyectos Conjuntos”.

La reglamentación refuerza también los mecanismos de control sobre la ejecución del cupo. Para eso, se mantendrá el denominado Fondo de Libre Disponibilidad, integrado por las toneladas liberadas por renuncias, sanciones o incumplimientos. Según se detalló, podrán acceder a ese fondo “aquellos adjudicatarios que hayan completado su cuota parte asignada en los términos establecidos por la normativa vigente”.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia en la utilización del contingente, se aplicarán quitas automáticas a quienes no alcancen un determinado nivel de cumplimiento. En ese sentido, la resolución establece que “las empresas y los Proyectos Conjuntos que al 1 de febrero de cada año no hubieren certificado al menos el 60% del cupo asignado, perderán la diferencia de tonelaje no exportado”.

La medida también ratifica penalidades para quienes no ejecuten el cupo adjudicado ni renuncien en tiempo y forma. En esos casos, “se les descontará la diferencia no exportada de la asignación que pudiera corresponderles para el ciclo comercial siguiente”.

Otro punto clave es la prohibición de transferir cuotas entre empresas adjudicatarias. “Prohíbese la transferencia de cuota entre firmas que resulten adjudicatarias”, señala expresamente la normativa, que además impide trasladar toneladas no utilizadas entre ciclos comerciales, salvo autorización expresa de los organismos europeos.

La emisión de los Certificados de Autenticidad seguirá bajo la órbita de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, mediante el Sistema de Administración de Cupos de Exportación (Siace).

En paralelo, la resolución incorpora las reglas para administrar las nuevas cuotas de carnes bovinas enfriadas y congeladas abiertas en el marco del acuerdo interino Mercosur-Unión Europea, que comenzará a regir desde mayo de este año. Para carne enfriada se prevé una asignación inicial de 9075 toneladas, mientras que para carne congelada se habilitan 7425 toneladas, con incrementos progresivos durante los próximos años.

La normativa establece que estos contingentes crecerán escalonadamente hasta alcanzar las 54.450 toneladas anuales para carne enfriada y 44.550 toneladas para carne congelada, ampliando de manera significativa el acceso del Mercosur al mercado europeo bajo preferencias arancelarias.

Para acceder a esos nuevos cupos, los exportadores deberán estar inscriptos y acreditar vínculo con plantas habilitadas para exportar a la Unión Europea, además de cumplir con los requisitos del sistema oficial de operadores cárnicos. La administración se hará también a través del Siace y con certificados específicos de exportación.

En la práctica, la resolución 53/2026 redefine las reglas del principal cupo premium de carne vacuna que tiene la Argentina, ratifica los criterios históricos de distribución y suma nuevas herramientas para gestionar la apertura comercial derivada del acuerdo con Europa. Esto implica un nuevo marco operativo para frigoríficos exportadores y proyectos conjuntos que participan en uno de los negocios más rentables de la cadena bovina.