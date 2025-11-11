Vacunos: demanda sostenida en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 8818 vacunos, en 231 camiones jaula. Las ventas tuvieron competencia por parte de los operadores de compra y cotizaciones que se registraron dentro de los niveles anotados en la rueda de ayer, cuando se realizó un remate especial con lotes de muy buena calidad y terminación y se otorgaron valores de excepción. El Índice General bajó un 16,41%, de $3888,395 a $3250,234, mientras que el Índice Novillo perdió un 10,92%, de $4246,041 a los $3782,386.

Los novillos, con 733 cabezas, representaron el 8,36% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4270 con 470 y con 500 kg; $4200 con 454 y con 486 kg, y $4100 con 442 y con 446 kg. Por las mejores vacas se pagó $3850 con 480 kg; $3600 con 437 y con 528 kg, y $3350 con 565 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4200 con 420 kg; $4130 con 350 kg, y $4040 con 359 kg, y en vaquillonas, $4110 con 268 kg; $3900 con 351 kg, y $3750 con 390 kg.

El detalle de venta fue 733 novillos; 1650 novillitos; 2664 vaquillonas; 3064 vacas; 389 conservas; y 271 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (291) Gómez Álzaga v. 35, 433 kg a $2800; Induco vq. 31, 385 a 2100; Iriarte Hnos. nt. 29, 306 a 4100; vq. 21, 303 a 4000; Nafi v. 41, 522 a 3000; 21, 582 a 3100; 29, 584 a 3150; Urruti v. 31, 477 a 3000. Aguirre Urreta Jorge SA: (48) Hijos de Ducos vq. 48, 343 a 3000. Asoc. de Coop. Argentinas: (227) A.C.A. nt. 73, 361 a 4000; 18, 350 a 4130; vq. 15, 343 a 3910; Bartel v. 20, 439 a 2700; Burgardt vq. 32, 324 a 3850; 17, 315 a 3900. Balcarce y Cía. SRL: (82) La Utopía Agro v. 25, 477 a 2600; Suc. Ballester v. 22, 434 a 2300; vq. 16, 395 a 2800. Blanco Daniel y Cía. SA: (693) Bertone vq. 42, 329 a 3900; Boschetto v. 24, 516 a 3200; Civardi v. 68, 517 a 3300; Don Eladio n. 17, 589 a 3400; 31, 558 a 3600; Ferrero v. 20, 528 a 3150; Grupo D y V n. 29, 442 a 4100; nt. 30, 407 a 4000; Ingeniería Láctea v. 19, 534 a 2050; Las Dos Ramas nt. 17, 339 a 4050; vq. 30, 301 a 4000; Lombardi vq. 41, 351 a 3800; Muller n. 32, 477 a 3900; Pitameglio nt. 70, 414 a 4000; Santandrea vq. 20, 390 a 3750; 59, 364 a 3800; Usandizaga nt. 23, 310 a 4000.

Brandemann Consignataria SRL: (212) El Campito vq. 16, 320 a 3850; 40, 287 a 3900; El Mate de Ameghino vq. 32, 298 a 4000; La Unión de Schachenmayr nt. 27, 394 a 4000. Campos y Ganados SA: (188) Marangoni v. 24, 467 a 3150; 25, 507 a 3200; 38, 502 a 3300. Colombo y Colombo SA: (159) La Misión v. 20, 492 a 2750; Rincón de la Laguna vq. 55, 337 a 3900. Colombo y Magliano SA: (525) Agrop. La Criolla nt. 17, 424 a 3900; 20, 352 a 4020; Agrop. La Adriana v. 30, 581 a 3360; Barrios Barón vq. 25, 292 a 4050; Duvillard Hnos. vq. 25, 326 a 4060; El Recado vq. 20, 367 a 3850; 21, 354 a 3890; 41, 322 a 4010; Grupo Bathis vq. 21, 334 a 4000; 19, 305 a 4050; Inda nt. 19, 418 a 3950; La Estelita vq. 24, 306 a 3790; 23, 273 a 3810; 20, 330 a 4000; 23, 268 a 4110; Ruge vq. 18, 479 a 2480; 31, 437 a 2660; Viejo Adolfos vq. 34, 333 a 2200. Consignataria Blanes SRL: (97) García nt. 23, 394 a 4050; vq. 17, 343 a 3850; Manduca v. 15, 498 a 3000. Consignataria Melicurá SA: (158) Estab. Los Manantiales nt. 42, 403 a 4000; v. 16, 553 a 3300; 17, 466 a 3400.

Crespo y Rodríguez SA: (223) Basso Dastugue vq. 15, 376 a 3800; Desinagro v. 30, 519 a 3200; 27, 472 a 3400; vq. 29, 436 a 3600; El Indio de Juárez nt. 15, 408 a 3900; 20, 351 a 4000. Dotras, Ganly SRL: (309) Aitachi vq. 15, 386 a 3300; 30, 391 a 3350; Ganadera Mapa vq. 31, 382 a 3750; 16, 380 a 3800; Gaviña vq. 47, 368 a 3000; Industrias C.E.P. nt. 25, 366 a 4000; La Dorita Est. v. 25, 582 a 1800. Gahan y Cía. SA: (97) Est. El Alba vq. 37, 311 a 4000; La Independencia n. 15, 480 a 3900. Gananor Pujol SA: (86) La Isabel de Pereda nt. 17, 394 a 3500. Gogorza y Cía. SRL: (63) Peiretti nt. 16, 394 a 3300; vq. 20, 392 a 3200. Gregorio Aberasturi SRL: (86) Avendaño v. 40, 542 a 2100; Campot vq. 18, 417 a 2200.

Harrington y Lafuente SA: (242) Agrupación Fortines vq. 48, 335 a 3400; Campomar v. 27, 558 a 3300; Grondona vq. 48, 390 a 3900; Kawil Sq vq. 50, 310 a 3900; Producciones Rurales v. 29, 534 a 3100. Heguy Hnos. y Cía. SA: (45) Ganad. Los Alamos v. 15, 470 a 2700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (116) Hernández v. 29, 494 a 3100; Parissia nt. 49, 409 a 4000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (82) La Escampada v. 28, 508 a 2500; Sarciat n. 19, 482 a 3700. Jáuregui Lorda SRL: (175) Baldi vq. 47, 322 a 4000; Guidale n. 40, 487 a 4270.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (209) Bafarm v. 25, 544 a 2550; Mapis Agropecuaria v. 67, 530 a 2550; Rimagro nt. 37, 377 a 3100; San Bartolo v. 30, 585 a 2700. Lartirigoyen & Oromí SA: (225) Agrop. Dos Pares vq. 22, 319 a 3940; 23, 307 a 3960; García del Solar vq. 25, 286 a 3950; Ponzio vq. 25, 312 a 3450; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 25, 308 a 3450. Llorente-Durañona SA: (136) Cabaña Don Tomás n. 15, 431 a 3400; nt. 19, 391 a 3500; El Negro nt. 35, 399 a 3500; El Pirata Morgan v. 32, 498 a 2500. Madelan SA: (343) Aleana v. 15, 535 a 2300; Blasfer vq. 16, 364 a 3880; 15, 347 a 3900; Echevarría v. 21, 524 a 2540; Grondona Hnos. nt. 29, 393 a 4000; vq. 16, 340 a 3450; Mirasol Grande v. 15, 510 a 3300; vq. 23, 335 a 3900; Pincen vq. 15, 366 a 3470; San Pedro Agrop. vq. 45, 380 a 3900.

Martín G. Lalor SA: (296) El Combate nt. 30, 375 a 4000; Ganadera San Vicente vq. 17, 428 a 2770; De Lizaso v. 20, 500 a 2000; Polo vq. 24, 315 a 4060; Udale vq. 29, 367 a 3850; Zanotti v. 16, 453 a 2970; 19, 451 a 3200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (511) Burdet nt. 21, 424 a 4000; Cuadrado vq. 16, 339 a 3900; El Gaucho vq. 50, 384 a 1800; Frangos vq. 19, 333 a 3700; 17, 359 a 3800; Fundación Funisal v. 30, 514 a 3000; vq. 32, 318 a 3950; 17, 298 a 4040; Jma 3 nt. 30, 396 a 4000; Lodos nt. 20, 400 a 3950; Mic Agropecuaria nt. 15, 410 a 3530; 29, 401 a 3600; Raycle v. 15, 518 a 2100.

Monasterio Tattersall SA: (1068) Adm. Agrop. La Entrerriana vq. 18, 332 a 3850; 31, 350 a 3900; Agropaso vq. 15, 338 a 3400; Algarra Hnos. nt. 62, 359 a 4040; Arandu v. 15, 508 a 3050; 53, 522 a 3100; 27, 548 a 3150; 20, 552 a 3200; Castreccini vq. 36, 310 a 3500; Castreccini vq. 15, 356 a 3850; La Gueya nt. 15, 334 a 4100; vq. 21, 342 a 3950; La Revancha v. 23, 456 a 2300; Maguos vq. 16, 372 a 3800; Pastorinoy Farras n. 20, 486 a 4200; nt. 16, 420 a 4200; S.Q.S. Agroinversores vq. 17, 250 a 3700; 22, 287 a 3900; Tattersall Argentino nt. 17, 360 a 4000; 15, 350 a 4100; vq. 30, 330 a 3900; Teresa Josefina vq. 22, 424 a 2400; v. 48, 488 a 2900; 30, 439 a 3250; Trueba nt. 17, 374 a 3600; vq. 16, 320 a 3500; Eckert vq. 32, 295 a 3900. Nieva H. y Asociados SRL: (60) Alfonso v. 17, 566 a 3350; Alfonso E. v. 17, 564 a 3350.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (284) Agrop. San Simón vq. 15, 424 a 3000; Finlar vq. 73, 350 a 3850; Grassetti nt. 22, 409 a 3700; 16, 421 a 3950; Lazara nt. 42, 410 a 4000. Santamarina e Hijos SA: (104) Blacker v. 28, 508 a 2700; La Voluntad v. 62, 482 a 2700. Wallace Hermanos SA: (215) Cooperativa Agrícola Ganadera n. 36, 480 a 4200; Franco v. 30, 510 a 3300; La Lomada n. 29, 533 a 3700; Loma de Langueyu v. 27, 573 a 2700.

Otras consignaciones: Casa Usandizaga SA (66); Ferias Agroazul SA (40); Goenaga Biaus SRL (32); Hourcade Albelo y Cía. SA (35); Pedro Genta y Cía. SA (34); Umc SA (35).