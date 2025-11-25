Vacunos: entrada insuficiente y subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes, comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6583 animales, descargados de 160 camiones. Frente a la oferta acotada, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas.

El Índice General tuvo una suba del 4,46%, al pasar de 3341,214 a 3490,403 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 4,79%, tras variar de 3924,682 a 4112,624 pesos por kilo.

Los novillos, con 560 cabezas, representaron el 8,51% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4450 con 458, 471 y con 571 kg; $4400 con 471 y con 557 kg, y $4350 con 473 kg. Por las mejores vacas se pagó $3500 con 465 kg; $3400 con 40 y con 463 kg, y $3370 con 617 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4550 con 414 kg; $4520 con 315 kg, y $4420 con 368 kg, y en vaquillonas, $4450 con 286 kg; $4400 con 315 y con 327 kg, y $4000 con 407 kg.

El detalle de venta fue 560 novillos; 1368 novillitos; 2372 vaquillonas; 2001 vacas; 167 conservas; y 111 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3490,403, mientras que el peso promedio general resultó de 418 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4112,624. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4113,591. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4165,127. Detalle de venta: 560 novillos; 1368 novillitos; 2372 vaquillonas; 2001 vacas; 167 conservas, y 111 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (28) Cía. Com. e Inversiones Del Sur vq. 15, 390 kg a $3300. Asoc. de Coop. Argentinas: (125) A.C.A. nt. 17, 360 a 4380; 16, 356 a 4400; vq. 45, 345 a 4200; 15, 348 a 4220. Balcarce y Cía. SRL: (40) Suc. Moreno n. 40, 491 a 3800. Blanco Daniel y Cía. SA: (604) Agropecuaria Las Marías nt. 33, 335 a 4500; vq. 15, 341 a 4100; 16, 310 a 4200; Ferrero v. 25, 662 a 3000; 33, 480 a 3200; García vq. 200, 298 a 3000; Grupo D y V nt. 20, 366 a 4150; vq. 40, 406 a 4000; Osinalde v. 34, 500 a 3300; Pittameglio vq. 70, 359 a 4100; Potrero Norte nt. 17, 375 a 4300; 33, 337 a 4350; Rizzi n. 16, 557 a 4400. Brandemann Consignataria SRL: (111) Don Alfredo Agro vq. 47, 302 a 4300; Cereigido v. 16, 589 a 2100.

Campos y Ganados SA: (44) Avícola Cagnone nt. 18, 368 a 4400; vq. 17, 371 a 4200. Casa Usandizaga SA: (98) Hapaypa vq. 18, 403 a 2150; Maillos vq. 22, 381 a 2200; v. 22, 545 a 3200. Colombo y Colombo SA: (74) Santa Maura Sur v. 46, 511 a 3100. Colombo y Magliano SA: (451) Aveztrus vq. 64, 389 a 4120; Colombo y Magliano vq. 46, 317 a 3350; 19, 350 a 3630; 19, 343 a 3650; 40, 375 a 4200; El Recado vq. 17, 386 a 4050; 18, 349 a 4250; 18, 317 a 4320; 15, 314 a 4350; La Magdalena nt. 30, 349 a 4300; Los López vq. 16, 426 a 3100; Vadillo vq. 15, 326 a 4250. Consignataria Blanes SRL: (120) Chachai Comp. Agrop. vq. 73, 445 a 3400.

Consignataria Melicurá SA: (135) Almarmat v. 16, 615 a 3200; 16, 518 a 3250; Estab. Los Manantiales nt. 22, 403 a 4350; Kusayu nt. 15, 414 a 3800; 17, 388 a 3850; La Guarida del Zorro n. 35, 473 a 4350. Dotras, Ganly SRL: (325) Ayutun Hue vq. 17, 309 a 4300; Camponorte v. 17, 525 a 2500; Chevallier Boutell v. 19, 442 a 2150; Gaviña vq. 52, 320 a 4400; Gaviña P. vq. 31, 371 a 3100; 15, 370 a 3150; Industrias C.E.P. nt. 29, 366 a 4250; Ortega n. 16, 482 a 3000; Paletta nt. 53, 385 a 4350; vq. 39, 360 a 4200. Ferias Agroazul SA: (50) Estab. Stella Mariss v. 34, 472 a 3100. Ganadera Salliqueló SA: (46) Agropecuaria El Regreso v. 15, 452 a 2700. Gananor Pujol SA: (143) Andersson nt. 32, 425 a 4150; Ingeniería Láctea v. 18, 511 a 2170; Marelli nt. 16, 438 a 4250; 18, 400 a 4300.

Goenaga Biaus SRL: (45) Adm. Duhau vq. 31, 334 a 4300. Gogorza y Cía. SRL: (123) Agropecuaria Ejes v. 20, 518 a 3300; Álvaro v. 24, 491 a 3200; 19, 501 a 3300; Gran Trébol v. 26, 504 a 3000. Harrington y Lafuente SA: (115) Arambarri vq. 48, 369 a 3600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (100) Agritam nt. 17, 404 a 4200; vq. 18, 400 a 4000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (34) Sarciat n. 34, 540 a 3800. Jáuregui Lorda SRL: (182) Capeloni Semillas v. 59, 470 a 2900; 18, 426 a 3100; Eraitkuntza Sutegi vq. 16, 400 a 2100; Hourcade vq. 16, 415 a 2900.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (94) Tamor nt. 40, 319 a 4300; 40, 312 a 4400. Lartirigoyen & Oromí SA: (158) La Eloisa v. 16, 460 a 2500; Lartirigoyen nt. 20, 390 a 4350; Ponzio vq. 25, 311 a 3700; San José del Llano v. 26, 496 a 3100; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 24, 309 a 3700. Madelan SA: (113) Don Ricardo de Seppe v. 33, 500 a 3220; San Mariano n. 37, 471 a 4400. Martín G. Lalor SA: (329) Adm. Duhau vq. 34, 327 a 4400; Est. Hergus vq. 45, 315 a 4400; Polo nt. 41, 414 a 4550; Udale vq. 30, 357 a 3620; 40, 332 a 3700; Wheeler nt. 27, 383 a 4300. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (188) Castillón v. 21, 501 a 2500; Manos Verdes vq. 15, 385 a 2000; 16, 316 a 3700; Proserpina v. 15, 580 a 2800.

Monasterio Tattersall SA: (888) Algarra Hnos. vq. 26, 355 a 4200; 26, 329 a 4250; Arandu v. 19, 554 a 2500; 19, 566 a 2600; Aseguinolaza vq. 46, 324 a 4200; 17, 322 a 4300; Berca v. 20, 489 a 3150; vq. 39, 418 a 3400; 16, 378 a 3700; Estab. Sausalito nt. 45, 409 a 4300; Gorostidi e Hijos nt. 17, 368 a 4420; Las Dos D n. 20, 497 a 3700; Las Tacuaras n. 17, 576 a 3700; Las Víboras nt. 18, 410 a 4400; 36, 412 a 4440; Mónaco nt. 19, 333 a 4400; 28, 315 a 4520; vq. 24, 321 a 4350; 35, 291 a 4400; 17, 286 a 4450; Neifert nt. 52, 308 a 4500. Nieva H. y Asociados SRL: (49) Mogni nt. 26, 373 a 4400; vq. 23, 335 a 4200. Pedro Genta y Cía. SA: (97) Estancias Niagaras v. 16, 465 a 2750; Hernaez vq. 17, 351 a 4150.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (576) Agro Cereal 9 de Julio vq. 38, 266 a 4300; Agrop. San Simoó vq. 26, 448 a 3700; Blasfer vq. 34, 314 a 4250; 15, 308 a 4320; Delpupo nt. 26, 409 a 4300; vq. 15, 353 a 4200; Estab. Doña Julia v. 21, 530 a 3100; Monvale n. 32, 542 a 4450; Pemag v. 22, 507 a 3150; Perearnau Esnaola nt. 30, 411 a 4400; Priotti vq. 19, 374 a 4320; 21, 318 a 4370; Regueira n. 55, 494 a 4350; Safico nt. 15, 436 a 2700; San Mariano n. 37, 462 a 4450. Santamarina e Hijos SA: (92) Carnes Ricas vq. 15, 404 a 3900; Las Invernadas del Oeste nt. 20, 362 a 3250; 32, 371 a 3450. Wallace Hermanos SA: (180) Cabaña Inambu v. 20, 530 a 3150; Pochelu vq. 16, 327 a 3850; Rebolini Alberdi v. 15, 550 a 2300.

Otras consignaciones: Gahan y Cía. SA (29); Heguy Hnos. y Cía. SA (28); Llorente-Durañona SA (12).