“Atletas sexuales”: un experto hablará sobre el desempeño reproductivo de los toros

En la ciudad bonaerense de Azul se realizará la Primera Jornada de Toros abierta al público, organizada por Chunivet, con el objetivo de abordar estrategias para mejorar la capacidad reproductiva de los rodeos. El encuentro tendrá lugar el lunes 27 de abril de 2026 en el Hotel Demetrio, ubicado en Yrigoyen 384, y estará orientado a productores, veterinarios y actores del sector ganadero interesados en optimizar la eficiencia de sus animales. Según informaron, la propuesta busca responder a una pregunta central para la producción bovina: qué prácticas implementar para lograr toros con mayor desempeño reproductivo, definidos en la jornada como “atletas sexuales”. En ese marco, en el programa que lleva adelante Carlos Martín Acuña se pondrá el foco en la denominada capacidad de servicio, una herramienta clave para mejorar los índices productivos y el peso de los terneros al destete. Acuña es veterinario y experto en reproducción eficiente.

El programa comenzará a las 12 con una exposición sobre cómo implementar la capacidad de servicio en los toros, sus beneficios para los criadores y su impacto en los resultados productivos. A las 13 se presentarán ensayos y datos que respaldan la aplicación de esta tecnología intermedia en sistemas ganaderos.

Tras un almuerzo libre entre las 14 y las 15, la actividad continuará con una disertación sobre enfermedades venéreas en toros, a cargo del doctor Gustavo Combessies, del laboratorio Azul Diagnóstico SA. Más tarde, a las 16.30, se desarrollará la charla “Los 10 mitos derribados en la cría vacuna en 53 años de profesión y vamos por más”, que aportará una mirada integral basada en la experiencia.

La jornada finalizará a las 18. Según informaron desde la organización, la inscripción tiene un arancel de 80.000 pesos y puede realizarse vía WhatsApp (2281 58-6967) con el organizador Chuni Acuña. Por otra parte también destacaron que esta actividad apunta a difundir herramientas prácticas y conocimiento aplicado para mejorar la eficiencia reproductiva en la ganadería.