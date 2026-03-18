Vacunos: oferta muy moderada y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso muy reducido por las lluvias registradas en la jornada de ayer en amplias zonas pecuarias: 2527 vacunos que fueron descargados de 189 camiones. Las ventas tuvieron una demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General subió un 9,35% al pasar de $3682,940 a $4027,410, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,17% al pasar de $4559,547 a los $4460,5.

Los novillos, con 411 cabezas, representaron el 16426 del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4850 con 503 kg; $4800 por 4 lotes con 434 a 469 kg, y $4550 con 480 kg. Por las mejores vacas se pagó $4400 con 431 kg; $4000 con 453 kg, y $3800 con 576 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5700 con 350 kg; $5600 con 353 y con 355 kg, y $5400 con 414 kg, y en vaquillonas, $5650 con 290 kg; $5100 con 351 kg, y $4500 con 415 kg.

El detalle de venta fue 411 novillos; 773 novillitos; 594 vaquillonas; 614 vacas; 90 conservas, y 46 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4027,410, mientras que el peso promedio general resultó de 421 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4460,5. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4442,727. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4516,502. Detalle de venta: 411 novillos; 773 novillitos; 594 vaquillonas; 614 vacas; 90 conservas, y 46 toros. Base 10 cabezas.

Blanco Daniel y Cía. SA: (241) Corrales de mi Patria nt. 15, 414 kg a $5400; 18, 350 a 5700; vq. 12, 328 a 5450; Dinagro nt. 57, 434 a 4800; Grupo D y V vq. 29, 373 a 4800; 30, 353 a 5000; Pitameglio vq. 12, 375 a 4800; 11, 332 a 5400; nt. 12, 418 a 5300; 19, 355 a 5600. Brandemann Consignataria SRL: (28) Machinandiarena nt. 15, 428 a 4900. Campos y Ganados SA: (30) Giavino vq. 13, 419 a 2450; v. 13, 440 a 2600. Casa Usandizaga SA: (132) Castro vq. 16, 361 a 2100; Ganadera La Providencia v. 15, 505 a 3500; Meregoni vq. 12, 351 a 2150. Colombo y Magliano SA: (317) Bellamar Estancias n. 12, 480 a 4550; Bravo vq. 18, 313 a 5500; 37, 289 a 5600; El Recado vq. 39, 324 a 4750; 10, 291 a 5150; 12, 327 a 5320; 14, 313 a 5500; 10, 290 a 5650; Estab. Agrop. Don Raúl v. 17, 614 a 2200; Estb. Ganadero San Antonio vq. 21, 334 a 4700; 25, 308 a 4970; Frigerio vq. 18, 332 a 4550; 17, 362 a 4700; 11, 355 a 4800; Suppo Cereales nt. 11, 415 a 5120; 17, 377 a 5320.

Consignataria Melicurá SA: (66) María Teresa Sur vq. 11, 419 a 2250; v. 10, 558 a 2650; Migueltorena n. 22, 503 a 4850; vq. 10, 306 a 5400. Dotras, Ganly SRL: (49) Ganadera Mapa vq. 12, 368 a 4800; 10, 352 a 4900; 17, 358 a 4950; 10, 354 a 5000. Gahan y Cía. SA: (31) Agrop. Celta n. 27, 461 a 4800. Gananor Pujol SA: (33) Barberon v. 11, 464 a 3550. Harrington y Lafuente SA: (30) Los Taleros n. 14, 489 a 4000; 12, 450 a 4200. Jáuregui Lorda SRL: (37) Carranza vq. 36, 275 a 4800.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (83) Tape Bicua nt. 10, 391 a 4000; 16, 366 a 4200; vq. 14, 363 a 3900. Llorente-Durañona SA: (64) Ferreiro nt. 43, 420 a 4300; Mitilli e Hijos nt. 17, 421 a 4400. Madelan SA: (75) Los Baguales n. 15, 444 a 4300; 15, 438 a 4360; Montangie v. 11, 532 a 3600. Martín G. Lalor SA: (159) Agrop. Loma Verde nt. 14, 422 a 4600; Da-Nes nt. 28, 365 a 5440; 27, 365 a 5460; 39, 346 a 5500; 29, 333 a 5600. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (74) Cavallotto vq. 13, 354 a 2100; 23, 365 a 2200; 12, 378 a 2450; 15, 423 a 3000.

Monasterio Tattersall SA: (204) Di Lascio Hnos. n. 23, 694 a 3500; Diez nt. 10, 402 a 5200; 14, 378 a 5300; Estb. Ganadero San Antonio nt. 33, 436 a 4800; Justo y Olgiati vq. 12, 453 a 4000; 11, 430 a 4400; Mugnaga vq. 19, 410 a 2300. Nieva H. y Asociados SRL: (30) Campos del Triángulo nt. 12, 370 a 3000. Pedro Genta y Cía. SA: (39) Hijos de Bruno nt. 16, 413 a 4850; 15, 368 a 5100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (334) Blasfer vq. 14, 359 a 4800; 17, 344 a 4900; 32, 321 a 5200; Caldenes nt. 14, 425 a 4820; 14, 415 a 5000; 10, 403 a 5070; Grassetti v. 27, 455 a 3500; Monvale nt. 11, 455 a 4200; v. 15, 546 a 3600; Olarra Linch vq. 11, 377 a 2100; 14, 418 a 3100; Pereyra Iraola n. 11, 454 a 4800; nt. 31, 409 a 4800; Valker v. 24, 643 a 2300; 18, 663 a 2800; Vía Sevilla vq. 26, 397 a 2100. Umc SA: (33) Mactilu09 v. 14, 451 a 2300. Wallace Hermanos SA: (36) Cajen v. 11, 430 a 3300.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (33); Colombo y Colombo SA (1); Gogorza y Cía. SRL (2); Irey Izcurdia y Cía. SA (16).