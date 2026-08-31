Venta del inmueble rural: el nuevo mapa fiscal para personas, sucesiones y empresas familiares

La decisión de vender un campo rara vez es puramente financiera; suele condensar décadas de esfuerzo productivo familiar, proyectos de recambio generacional o la necesidad estratégica de reconfigurar la escala del negocio agropecuario. Sin embargo, en el instante en que se pasa de la decisión íntima a la firma del boleto, una pregunta elemental pero determinante asalta al productor: ¿cuánto se queda el Estado de esta operación?

Durante décadas, la respuesta estuvo atada a un régimen rígido: el histórico Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), que retenía el 1,5% sobre el precio de venta en la escribanía mediante la tramitación previa del “Certificado de No Retención”. La derogación definitiva del ITI a mediados de 2024 eliminó esa fricción formal. No obstante, el esquema de gravabilidad para personas humanas y sucesiones indivisas acaba de experimentar una transformación estructural de máxima relevancia con la sanción de la Ley 27.802 (publicada el 6 de marzo de 2026).

1. El gran giro legislativo: la ley 27.802 y la exención desde el 1° de enero de 2026

Hasta esta reforma, la ley 27.430 mantenía alcanzadas por el impuesto cedular del 15% a todas las enajenaciones de inmuebles adquiridos a partir del 1° de enero de 2018. Sin embargo, la ley 27.802 introdujo una modificación de profundo impacto para el sector inmobiliario y rural:

· Exención total a partir del 1° de enero de 2026: La ley consagra que, a partir del 1° de enero de 2026, las ganancias obtenidas por personas humanas y sucesiones indivisas derivadas de la venta de inmuebles adquiridos con posterioridad al 01/01/2018 quedan completamente exentas del impuesto a las ganancias.

· Condición de no habitualidad (operaciones ocasionales): La norma exige expresamente que la enajenación revista carácter ocasional y que no forme parte de una actividad habitual o profesional de compraventa o loteo inmobiliario. Para el productor agropecuario tradicional, la familia de campo o los condóminos civiles, esta condición se cumple de pleno derecho.

En el ámbito agropecuario, una porción sustancial de las operaciones se formaliza en el marco de transmisiones hereditarias Freepik

· Inmuebles adquiridos antes de 2018: Cabe recordar que los campos adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 2017 ya se encontraban fuera del impuesto cedular por expresa disposición legal de origen y, al no existir más el ITI, su venta goza de una neutralidad tributaria federal absoluta (0% Ganancias y 0% ITI).

“A partir del 1° de enero de 2026, la Ley 27.802 libera del impuesto cedular a las ventas de campos adquiridos post-2018, siempre que se trate de operaciones ocasionales. El mapa tributario federal para personas humanas y sucesiones queda así unificado en la exención".

2. Sucesiones indivisas: subrogación y plena protección de la exención

En el ámbito agropecuario, una porción sustancial de las operaciones se formaliza en el marco de transmisiones hereditarias. ¿Cómo impacta el nuevo marco en las sucesiones?

Rige plenamente el principio de subrogación y continuidad patrimonial: la sucesión indivisa —o los propios herederos al adjudicar y vender— asume la condición fiscal del causante:

· Causante con compra pre-2018: venta totalmente no gravada (sin ITI ni Ganancias).

· Causante con compra post-2018 vendida a partir de 2026: Amparada plenamente por la exención de la ley 27.802 (0% Ganancias), en la medida en que la sucesión no desarrolle una actividad habitual de intermediación inmobiliaria.

3. La explotación unipersonal: balance y venta/reemplazo

Una distinción técnica fundamental se presenta cuando el campo estaba afectado al activo de una explotación unipersonal (el productor registrado como persona física que explota el campo por cuenta propia, con balance comercial y CUIT activa).

En estos supuestos continúa rigiendo la teoría del balance (tercera categoría): al tratarse de un bien de uso de una empresa en marcha, la ganancia integra el resultado impositivo general corporativo. No obstante, el titular mantiene la valiosa herramienta de la venta y reemplazo (art. 71 de la Ley de Ganancias), que le permite diferir íntegramente el tributo si reinvierte el producido de la venta en otra fracción de campo o en infraestructura y maquinarias dentro del lapso de un año.

Cuadro de síntesis: tratamiento fiscal comparado (ventas desde 2026)

Cuadro de Síntesis: Tratamiento Fiscal Comparado (Ventas desde 2026)

4. El frente provincial y checklist de cierre

Con el frente federal despejado de gravámenes para personas humanas a partir de 2026, la planificación debe enfocarse en los costos locales y la instrumentación notarial:

· Acreditar la ocasionalidad: Documentar en las actuaciones notariales que la venta corresponde a un acto de administración patrimonial civil y no a una habitualidad comercial.

· Impuesto de Sellos provincial: Sigue vigente (tasas del 1% al 3,5%, según la provincia, sobre el precio pactado o VIR/avalúo, el mayor).

· Discriminación de rubros: Desglosar en boleto y escritura el valor de la tierra libre respecto de mejoras (alambrados, silos, molinos) y sementeras en pie.

· Bienes Personales: Ratificar la exención objetiva de inmuebles rurales para personas humanas (art. 21, inc. i, Ley de Bienes Personales).

La confluencia entre la derogación del ITI y la exención consagrada por la Ley 27.802 abre una ventana histórica de previsibilidad y desahogo fiscal para las familias de campo. Conocer estas reglas con precisión técnica asegura que el fruto de generaciones de trabajo conserve su valor y continúe impulsando el desarrollo productivo argentino.

El autor socio de Tristán y Asociados