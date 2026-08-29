Se vendieron más de 17.500 cabezas: precios destacados en el remate ganadero de Galicia y Gananor Pujol

El Primer Gran Remate organizado por Galicia y Gananor Pujol con el impulso de Expoagro en la Torre Galicia de la ciudad de Buenos Aires dejó muy buenos precios en machos, sostenidos en hembras y ventas ágiles y destacadas en vientres. Contó con más de 17.500 cabezas filmadas de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, San Luis, Formosa, Santiago del Estero y Salta, entre otras. Hubo una amplia oferta de categorías de invernada y cría, entre ellas terneros y novillitos para recría, lotes de machos y hembras, vacas y vaquillonas.

Este fue el resumen de valores: Terneros: hasta 200 kg, mínimo $6400, máximo $6800 y promedio $6627,27; de 201-260 kg, mínimo, $6200, $6850 y $6497,54. Novillitos: 201-260 kg, $5870, $6470 y $6148,69; de 261-300 kg, $4950, $5950 y $5662,47; de 301-390 kg, $5100, $8520 y $5656,80. Novillos: de 301-390 kg, $5150, $5500 y $5237,24; de 391-430 kg, $4450, $4450 y $4450; de 431-590 kg, $4470, $4470 y $4470.

Terneros/as: hasta 160 kg, $5900, $7000 y $6383,13; de 161-200 kg, $5750, $6420 y $6163,49; de 201-260 kg, $5370, $6370 y $6046,24. Terneras: hasta 160 kg, $6250, $6600 y $6433,33; de 161-200 kg, $5100, $6070 y $5811,02; de 201-260 kg, $5500, $5920 y $5816,30; de 261-300 kg, $5550, $5550 y $5550.

Novillo exportación: novillo Expo UE Hilton, $8820, $8820 y $8820. Novillo Expo No Hilton: $8000, $8000 y $8000; Terneros Overos: $4720, $4720 y $4720. Terneros a Término: $6000, $6070 y $6051,85. Novillos faena: $8500,00, $8500,00 y $8500. Novillitos feedlot: $8420, $8420 y $8420.

Hubo nutrida participación Expoagro

Vaquillonas p/ servicio: mínimo, $1.660.000, máximo, $2.020.000 y promedio $1.766.739,53. Vaquillonas preñadas: $2.500.000, $2.910.000 y $2.640.476,19. Vaquillonas c/ cría: $3.020.000, $3.020.000 y $3.020.000. Cut con cría: $1.240.000, $1.240.000 y $1.240.000. Vaca nueva preñada: $2.900.000, $2.900.000 y $2.900.000.

Vientre preñado con cría: vaca nueva preñada, $1.860.000, $1.860.000 y $1.860.000. Vientres: $1.330.000, $1.870.000 y $1.521.612,90.

Vaquillonas y vacas invernada: $3420, $3420 y $3420. Vacas de invernar: $2650, $3450 y $3022,38. Vaquillonas faena: $8600, $8640 y $8614,89. Vacas faena: $3300, $7370 y $4861,21. Macho entero joven / MEJ: $5900, $5900 y $5900.

Tras el remate de la casa consignataria, el martillero Tomás Torcoletti, que subastó con Darío Bertorello, dijo: “Tuvimos una jornada de un poco más de cinco horas, con muy buenos negocios. Muy buenos precios para todo lo que fue el macho. La hembra también fue una categoría que marcó bien el precio, que estuvo sostenida. Y me sorprendió el tema de los vientres, que se vendieron con agilidad y buenos valores”. En tanto, Maximiliano Farquharson, presidente de Gananor Pujol, señaló que la subasta “superó ampliamente” las expectativas.

Según se informó, uno de los grandes diferenciales del Gran Remate fue la propuesta financiera de Galicia, que puso a disposición de sus clientes MiPyMEs distintas alternativas para acompañar la compra de hacienda. “A través de Nera, los compradores pudieron acceder a financiación tanto en pesos como en dólares, con tasas subsidiadas por pago anticipado y plazos adaptados a las necesidades de cada operación”, señalaron.

“En pesos, se ofrecieron alternativas a 180, 270 y 360 días, además de opciones a 18 y 24 meses. En dólares, las condiciones partieron de una tasa del 0% a 90 días, con distintas posibilidades de financiación de hasta 360 días”, agregaron. Remarcaron: “Además, para la adquisición de vientres preñados, los clientes tuvieron la posibilidad de financiar hasta el 100% de la operación, combinando el Autowarrant Ganadero de Galicia y las alternativas disponibles a través de Nera”.

Hernán Busch, gerente de Agronegocios de Galicia, contó: “Hace casi 30 años que estoy en el banco, me acuerdo de haber ido a una gran cantidad de remates a lo largo y ancho de todo el país. Hemos estado por todos lados, y poder hacerlo hoy acá, es un sueño y es novedoso”.

Por su parte, Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, agradeció a Gananor Pujol y Galicia “por confiar en nosotros para hacer este remate histórico”.