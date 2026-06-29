“Ventaja operativa inédita”: una marca reveló un punto clave para ganar con el maíz

Un informe de Illinois señala que la próxima campaña de maíz 2026/2027 “se presenta con un optimismo fundado en la excelente recarga de agua útil en los suelos y perspectivas climáticas que acompañan”.

No obstante, precisó que en un escenario de costos productivos altos, la diferencia entre un resultado estándar y una rentabilidad superior radica en el conocimiento profundo de la “plasticidad reproductiva”.

“Este concepto, que se posiciona como el pilar fundamental de la nueva estrategia maicera, se define como la capacidad de un híbrido para alcanzar rendimientos superiores a los esperados cuando las condiciones ambientales resultan favorables”, indicó.

Según el reporte, la plasticidad no es una característica única, sino que se manifiesta de diversas formas según el material genético.

“Algunos híbridos logran este “plus” de rendimiento mediante espigas flex, otros a través de la prolificidad (capacidad de generar dos espigas por planta) o por sostener el peso de grano por espiga ante condiciones desfavorables", precisó.

La marca dijo que la versatilidad biológica otorga al productor una "ventaja operativa inédita"

De acuerdo con la marca, “esta versatilidad biológica otorga al productor una ventaja operativa inédita: permite ajustar la densidad de siembra según el ambiente sin miedo a resignar el potencial de cosecha. Si el ambiente mejora durante el ciclo, la genética compensa la menor densidad inicial, optimizando así la inversión en semillas y fertilizantes".

En este marco, se indicó que, la eficiencia económica y ambiental aún tiene un largo camino por recorrer en el lote. Se agregó que “un dato alarmante revela que solo el 25% de los productores realiza muestreos de suelo antes de sembrar, una práctica básica pero fundamental para la toma de decisiones seguras”.

“Estamos trabajando fuertemente en prescripciones variables de densidad y nitrógeno, calidad de implantación y nutrición en distintos estadios”, explicó Jorge Pellegrino, Gerente de Desarrollo de Maíz de la compañía.

“Este enfoque en la tecnología de procesos y la plasticidad reproductiva será el eje central de las capacitaciones y asesoramientos que la firma brindará en el próximo Congreso de Aapresid, a realizarse los primeros días de agosto, donde productores y técnicos podrán profundizar en estas innovaciones para blindar sus resultados de cara al nuevo ciclo maicero”, dijeron. La firma apuntó que su oferta tecnológica permite cubrir todas las estrategias productivas, desde los planteos más precoces hasta los defensivos.