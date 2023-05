Vicentin buscó tranquilizar a decenas de trabajadores pero advirtió un riesgo para pagar sueldos

escuchar

El directorio de la cerealera Vicentin se reunió con el personal administrativo y de fábrica luego de que un sindicato cuestionara la falta de referencias a los activos del llamado Nodo Norte, en el norte de la provincia de Santa Fe, en los contratos definitivos con los interesados estratégicos en pasar a controlar la empresa. Es decir, Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Estos contratos se centraban únicamente en los activos del sur provincial. Esta omisión había generado preocupación e interrogantes entre los empleados respecto a su futuro y el desarrollo de las actividades en esa zona durante ese período.

Según pudo saber este medio, tras una reunión en Avellaneda, en el norte de Santa Fe, entre directivos de la empresa, trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores y personal fuera de convenio, los ejecutivos de la firma informaron que durante los 12 años del contrato el Nodo Norte, donde hay una planta de etanol, debe seguir produciendo ese biocombustible para pagar la deuda que Vicentin tiene con el Banco Nación.

Asimismo, detallaron que se mantendrán los 210 operarios de una planta de procesamiento y que habrá una reestructuración en la parte administrativa, aunque no se precisó cuántos. También alertaron que, en caso de que la homologación se demore, podría estar en riesgo el pago de los sueldos.

En diálogo con LA NACION, Estanislao Bougain, director independiente de la firma, explicó que viajó a Avellaneda para participar junto a todo el directorio de la cerealera en una asamblea con los trabajadores y empleados administrativos del Nodo Norte. Este nodo comprende la planta de alimento balanceado, la de biocombustible, la de harina de carne y depósitos para industrias de la zona. La asamblea tuvo lugar esta mañana en el Complejo Industrial de Avellaneda.

“Hicimos la asamblea porque los contratos definitivos con los interesados estratégicos se refieren a los activos del Nodo Sur, y esto generó preocupación entre la gente del Nodo Norte acerca de su situación en el concurso”, explicó el directivo.

La empresa se encuentra en un concurso de acreedores desde hace tres años por unos US$1574 millones. En el marco del procedimiento legal presentaron una propuesta a 12 años que incluye un fideicomiso con Bunge Argentina, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Estos interesados se quedarían con el 95% de la empresa, mientras que los accionistas de Vicentin tendrían el 5%.

Estanislao Bougain

Según detalló Bougain, al inicio del encuentro el ambiente era “tenso”, pero a medida que fueron dando detalles sobre el futuro de la situación fue más distendido. Explicó a los trabajadores que el Nodo Norte mantiene “plena vigencia”, a pesar de que los interesados estratégicos no lo operen. “Durante los 12 años del contrato, el Nodo Norte debe seguir produciendo etanol para pagar la deuda que Vicentin tiene con el Banco Nación. Sin la contribución del Nodo Norte no se podrá estructurar la deuda con el banco, lo cual pondría en peligro a Vicentin en su totalidad. Por eso, hoy los trabajadores entendieron que son esenciales para que la empresa siga operando”, dijo.

El Nación, presidido por Silvina Batakis, es el principal acreedor de la cerealera; le adeuda más de US$300 millones. El banco impugnó la propuesta de pago presentada por la empresa alegando que era “abusiva y fraudulenta”. Esto sucedió después de que el juez del concurso, Fabián Lorenzini, certificara que existían suficientes conformidades en una propuesta de acuerdo de la empresa con sus acreedores.

Además de la figura del fideicomiso, Vicentin ofrece un pago inicial de 30.000 dólares a cada uno de los acreedores, hasta completar un 10% de cada acreencia en diciembre próximo. Luego, se realizará otro pago del 10% y finalmente se realizará una cuota final durante el último año del plazo.

La empresa anunció a fin de junio pasado que ya había logrado reunir las conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de capital y de personas requeridas para que su propuesta de pago sea aprobada en el marco del concurso preventivo. Obtuvo 63% de las personas y 74% del capital.

Por otro lado, Bougain contó que otro interrogante planteado en la reunión fue qué sucedería con los trabajadores en caso de que el juez homologue los contratos definitivos y la propuesta de pago de la deuda, lo cual definiría el futuro de los empleados, y si la empresa entra en un proceso de reestructuración de 18 meses acordado.

En ese sentido, Bougain explicó: “Probablemente, las personas que trabajan en la planta no necesiten ninguna reestructuración, incluso es posible que se necesite reforzar algunos puestos de trabajo. Sin embargo, en el sector administrativo es muy probable que se requiera una reestructuración, ya que hay puestos de trabajo que no son necesarios para el funcionamiento de la nueva Vicentin. Para llegar a un acuerdo sobre eso, se cuentan con 18 meses. A aquellos que queden sin trabajo durante este proceso, se les pagará el 100% de su indemnización”, dijo.

Alerta

Bougain manifestó que se alertó a los trabajadores sobre la difícil situación que enfrenta la empresa debido a la caída en la producción de granos por la sequía. Esta situación dificulta la obtención de contratos para mantener la actividad de la firma.

Actualmente, la empresa trabaja bajo la modalidad de prestación de servicios a terceros. Tanto los granos que ingresan diariamente a las plantas para su procesamiento como los productos elaborados (harina y aceite) pertenecen a otras compañías.

“Tenemos el dinero justo para pagar salarios debido a la sequía, lo cual nos impide operar de forma normal. Estamos llegando al final de nuestra caja, la cual se encuentra en una situación muy débil. Esto significa que cuando se agote, no tendremos los recursos para pagar los salarios”, dijo.

“No tenemos más tiempo que perder. Necesitamos obtener rápidamente la homologación, ya que si no la conseguimos en un año, estaremos en una situación crítica y no podremos pagar los sueldos. Es imperativo que todos sepan que, si no obtenemos la homologación, no tendremos los recursos necesarios para cumplir con los pagos”, aseguró Bougain, quien detalló que les explicó esto a los trabajadores.

Temas ActualidadVicentin