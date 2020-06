Vicentin. Ruralistas cordobeses le piden a diputados frenar la expropiación

Legisladores cordobeses, en la reunión con productores

Gabriela Origlia 15 de junio de 2020 • 19:06

CORDOBA.- La Mesa de Enlace de Córdoba comenzó una serie de reuniones con legisladores nacionales por la provincia para plantearles su posición de rechazo a la expropiación de Vicentin . Hoy se realizó el primer encuentro con los representantes de Juntos por el Cambio , quienes ya adelantaron que se oponen a la estatización de la cerealera. No hay confirmación de que habrá encuentro con los cuatro diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti, cuyo voto es clave en la Cámara pero todavía no fijaron posición .

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker , contó a LA NACION que los representantes del peronismo cordobés plantearon que no querían compartir la reunión para "no generar una discusión partidaria" pero que sí habría un diálogo posterior. En el caso de los tres representantes por el kirchnerismo de Córdoba, rechazaron la posibilidad y dijeron que sería en otras circunstancias "porque hoy con la declaración de estados de alerta y movilización por parte de entidades rurales no es un buen ámbito", dijeron.

"Seguiremos propiciando encuentros -agregó De Raedemaeker-, pero también estamos analizando cómo hacer visible nuestro descontento y preocupación en la calle . Ya resolveremos las acciones a seguir".

La diputada Soher El Zucaría calificó como "muy bueno" el intercambio con las entidades agropecuarias. "Juntos por el Cambio ya tiene decisión tomada de rechazo; al campo le preocupa saber cómo están los votos, cómo es el panorama en el Senado y en Diputados para que el proyecto salga. La pelea está en Diputados y la incógnita son los votos del peronismo de la región Centro , como Córdoba".

Reiteró que el Estado "no puede entrometerse en una empresa donde está actuando la Justicia echando mano a una norma de la época de (Juan Carlos) Onganía que no corresponde; hay que respetar la propiedad privada. Para nosotros no es Vicentín, es respetar a la industria, al campo y a la producción".

El objetivo del campo es, al menos, lograr que los legisladores no den quórum y que sea el Frente de Todos el que deba garantizarlo. La clave es que si reúnen el número para empezar a debatir es porque lo podrán aprobar.

El diputado Mario Negri indicó: "Estamos tropezando con la misma piedra, como ya pasó en 2008. Se invoca el argumento de salvar una empresa con dificultades financieras para realizar una expropiación, pero en realidad se trata de una confiscación." Y agregó que es necesario que la Argentina tome "conciencia de que la incertidumbre que genera la pandemia no da legitimidad para quedarse con una empresa privada, independientemente de la responsabilidad que tengan sus dueños en la situación de Vicentin".

El encuentro de la Mesa de Enlace se realizó en la Sociedad Rural de Jesús María que ya se declaró en estado de "movilización permanente" por entender que la expropiación de Vicentin tendría "un impacto nocivo" no solo para el agro, sino "para el comercio en general".

"El punto es advertir el modo en que el Ejecutivo está manejando esto. Si el argumento es que los productores puedan cobrar, pues deberíamos atenernos a la Justicia y a la legislación vigente de concursos y quiebras. Se supone que sólo un juez puede disponer la intervención de una sociedad comercial", agrega.

El sábado próximo se realizará en Bell Ville -en la rotonda de las rutas 3 y 9- una movilización contra la expropiación de la cerealera. La convocatoria señala que ya hay inscriptos productores, industriales y comerciantes que le dicen "no al atropello" .