Vicentin: una de las mayores cooperativas agrícolas respaldó una propuesta de Molinos Agro y Dreyfus

La Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), una de las cooperativas agrícolas más importantes del país, anunció su respaldo a la propuesta presentada por Molinos Agro SA y Louis Dreyfus Company (LDC) para quedarse con el control de Vicentin en el marco del proceso de cram­down de la cerealera. Según dijo en un comunicado, si la oferta resulta ganadora la cooperativa gestionará el “Nodo Norte”, que incluye Biogás Avellaneda SA, la planta de Avellaneda y los restantes activos ubicados en Reconquista, Nicanor Molina y Avellaneda (Santa Fe), con el compromiso de mantener las fuentes de trabajo y asegurar la continuidad de la actividad productiva.

“La UAA, con más de 100 años agregando valor a la producción y su inmensa base de más de 1700 asociados, hace público su apoyo a la propuesta de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company, ya que la considera la más beneficiosa para Vicentin, sus empleados y acreedores, permitiendo poner fin a un proceso de más de 5 años”, dijo.

El documento subrayó que la propuesta conjunta de Molinos Agro y LDC “es una propuesta financieramente sólida y simple, que respeta los derechos de cobro de los acreedores y busca ofrecer una salida ordenada, transparente y sostenible al proceso de reestructuración de Vicentin, asegurando la capacidad productiva, el empleo y la relación con los productores”.

Vicentin cayó en default en diciembre de 2019 marcelo-manera-7533

Asimismo, la UAA comunicó que se hará “cargo del Nodo Norte, bajo el compromiso de mantener las fuentes de trabajo existentes. Este acuerdo aporta una solución real para Biogás Avellaneda SA, Planta Avellaneda y los restantes activos ubicados en Reconquista, Nicanor Molina y Avellaneda de Santa Fe, con un compromiso de protección de la continuidad de la actividad productiva”.

El comunicado también señaló que “el acuerdo viabiliza el agregado de valor al girasol producido en el norte argentino, mediante un esquema de provisión a la planta industrial de Ricardone, que operará a través de un contrato de fasón”.

“La UAA invita a toda su base de asociados y a los acreedores a adherir a la propuesta de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company”, indicó.

Vicentin está en concurso de acreedores desde febrero de 2020 y arrastra un pasivo estimado en más de US$1500 millones. En ese marco, Molinos Agro y LDC presentaron una oferta conjunta el viernes pasado para adquirir la empresa. La misma contempla, según su comunicado oficial, un pago inicial del 80% de la deuda verificada en dólares dentro de los 30 días de homologación judicial, con opción de recuperación de hasta el 90% en tres años. El porcentaje varía según la acreencia.

La planta ubicada en Ricardone

La UAA dijo que su apoyo a la propuesta de Molinos Agro–LDC se produce en este escenario definitorio, al considerar que la oferta de estas compañías representa la “más beneficiosa” para los empleados, productores y acreedores de Vicentin, y que la gestión del Nodo Norte permitirá “una solución real” para los activos industriales del norte de Santa Fe.

La UAA fue fundada en 1982 por un grupo de industriales del partido de Avellaneda con el fin de reunir a los diferentes sectores industriales y representar sus inquietudes de forma conjunta.