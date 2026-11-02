Visec: cuestionan las condiciones del sistema de trazabilidad para exportar a Europa y alertan sobre descuentos del 10% a ganaderos

La aplicación de las exigencias europeas para exportar productos agropecuarios volvió a generar cuestionamientos en el sector. En la Exposición Rural de El Zapallar, en la localidad de General José de San Martín (Chaco), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su preocupación por las condiciones que deben afrontar los productores argentinos para acreditar que sus establecimientos están libres de deforestación y advirtió que, bajo el argumento de cumplir con esos requisitos, se estarían aplicando descuentos sobre los precios de sus productos.

El planteo fue realizado por el secretario de la entidad, Adrián Luna Vázquez, quien puso el foco en las exigencias de la Comunidad Económica Europea (CEE), que establece que las producciones deben demostrar que no provienen de áreas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. El dirigente cuestionó especialmente las condiciones que se están imponiendo para obtener esa acreditación.

Según sostuvo, la normativa europea no establece que una única certificadora deba encargarse de validar el cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, advirtió que, en la práctica, esa situación estaría siendo utilizada para justificar descuentos a los productores argentinos.

El secretario de CRA también tomó como referencia la experiencia de otros países de la región: “Si Uruguay y Paraguay lograron avanzar en este sentido, la Argentina también tiene las herramientas y la capacidad para hacerlo” CRA

“Premiar es pagar un precio adicional por encima del precio de mercado, no hacer un descuento del 10%”, afirmó Luna Vázquez. De esta manera, cuestionó que una exigencia presentada inicialmente como una oportunidad para diferenciar las producciones termine, según la visión de CRA, representando un costo para quienes deben cumplirla.

Frente a este escenario, la entidad consideró necesario que el gobierno nacional y las administraciones provinciales adecuen sus normativas para facilitar el cumplimiento de los requerimientos europeos. El objetivo, señalaron, es que la Argentina pueda sostener sus exportaciones sin trasladar a los productores las consecuencias económicas de los mecanismos de certificación.

En ese sentido, CRA destacó el papel del Senasa. Según planteó Luna Vázquez, el organismo cuenta con la información necesaria para responder a las exigencias de trazabilidad y certificación que establece la normativa europea. Para la entidad, avanzar en esa dirección permitiría evitar que los productores deban afrontar condiciones adicionales o descuentos por parte de los compradores.

El secretario de CRA también tomó como referencia la experiencia de otros países de la región. “Si Uruguay y Paraguay lograron avanzar en este sentido, la Argentina también tiene las herramientas y la capacidad para hacerlo”, sostuvo. El planteo apunta a que como país se pueda desarrollar mecanismos propios para acreditar el cumplimiento de las exigencias internacionales.

La discusión se suma a otros temas que integran la agenda institucional de la entidad. Durante su participación en la exposición, CRA también destacó el proyecto de ley sobre vandalismo rural, una iniciativa impulsada por la organización para fortalecer las herramientas legales frente a los delitos que afectan a los establecimientos agropecuarios.

El proyecto busca dar respuesta a hechos que perjudican directamente la actividad productiva, entre ellos los daños en cultivos, silobolsas, granos, hacienda y otros bienes vinculados con el trabajo rural. La entidad considera que se necesitan instrumentos legales que permitan enfrentar este tipo de situaciones y brindar mayor protección a los productores.

Otro de los ejes abordados fue el mercado de carbono, una temática que CRA considera estratégica para el futuro del sector agropecuario. En ese ámbito, la entidad planteó la necesidad de reconocer a los productores como protagonistas de los procesos de producción sostenible y garantizar que puedan participar de los beneficios económicos derivados de las prácticas de captura de carbono y reducción de emisiones.

Señalaron que buscan avanzar hacia reglas claras que otorguen seguridad jurídica y reconozcan el aporte de quienes incorporan prácticas orientadas al cuidado del ambiente. También remarcaron la importancia de defender los derechos de los productores sobre los beneficios que puedan generarse a partir de esas actividades.

La agenda de CRA en El Zapallar también tuvo un componente federal, con la participación de representantes de las entidades rurales y autoridades provinciales. Estuvieron presentes el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de las Provincias del Chaco y Formosa (Chafor), Daniel Fontana, y el gobernador del Chaco, Leandro Zdero.