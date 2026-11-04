Volatilidad en los granos: había que blindarse para navegar la incertidumbre

Los mercados agropecuarios atraviesan un escenario de marcada complejidad, donde la volatilidad se ha convertido en la norma y no en la excepción. Conducir una empresa agropecuaria o tomar decisiones comerciales en este contexto exige abandonar las viejas recetas y adoptar herramientas de gestión de riesgos financieras y comerciales sumamente sofisticadas. Hoy más que nunca, la cobertura de precios y el arbitraje son los pilares fundamentales para proteger la rentabilidad y asegurar la sustentabilidad de toda la cadena agroindustrial.

El tablero internacional y local nos presenta frentes simultáneos de incertidumbre. Desde la perspectiva geopolítica, los conflictos en regiones clave como el Mar Negro y las tensiones en Medio Oriente (Irán) continúan alterando los flujos logísticos globales, impactando de manera directa sobre los costos de fletes, la energía y la disponibilidad de insumos esenciales.

A esto se le suman los procesos electorales de peso geopolítico y económico crucial, como las definiciones políticas en Brasil y las elecciones de mitad de término en los Estados Unidos, cuyos resultados repercuten de forma inmediata en las paridades cambiarias y en los mercados financieros internacionales.

Las elecciones en países como Brasil y Estados Unidos tienen un impacto EVARISTO SA - AFP

En el plano climático, los vaivenes continúan desafiando la planificación agronómica. La transición hacia escenarios influenciados por el fenómeno de El Niño o los temores en torno a un Súper Niño generan una profunda preocupación en el productor, alterando las decisiones de siembra y comercialización con extrema anticipación.

La montaña rusa del trigo

Para entender cómo operan estos factores, basta con analizar el comportamiento reciente del mercado. Tomemos como ejemplo el Trigo enero 2027: tras haber tocado un máximo atractivo de US$245 en el mes de septiembre, el mercado experimentó una corrección abrupta, cerrando el martes 3 de noviembre en US$212. Esta oscilación de más de 30 dólares en pocas semanas responde fielmente a la interacción de los problemas geopolíticos y los pronósticos meteorológicos. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante no es la fluctuación en sí misma, sino la reacción del sector: gran parte de estos precios interesantes no fueron, en líneas generales, aprovechados ni capturados por el productor. Se dejaron pasar ventanas de precios altamente rentables por carecer de una estrategia de cobertura activa.

En trigo, tras haber tocado un máximo atractivo de US$245 en el mes de septiembre, el mercado experimentó una corrección abrupta, cerrando el martes 3 de noviembre en US$212 Joshua A. Bickel - AP

Frente a este panorama, el rol del corretaje y la utilización de herramientas que otorga el mercado adquieren un valor estratégico incalculable. Hacer un uso intensivo de instrumentos como las opciones A3 permite fijar pisos de precios, asegurar márgenes y arbitrar eficientemente entre distintas posiciones (como puede estructurarse perfectamente para trigo, soja o maíz). No se trata de adivinar qué pasará con el clima o con una elección extranjera, sino de administrar el riesgo de manera profesional.

El productor y los compradores (exportador/consumo interno/fábricas, etcétera) que integran herramientas de cobertura logran desacoplar su salud financiera de los bandazos climáticos y políticos. Capitalizar los momentos de alta volatilidad mediante futuros y opciones es una vía óptima para transformar la incertidumbre en previsibilidad. Es momento de potenciar el asesoramiento técnico y comercial, utilizando todas las alternativas que nos brindan los mercados institucionalizados para blindar el esfuerzo de todo un año de trabajo.

El autor es presidente del Centro de Corredores de Cereales de Buenos Aires