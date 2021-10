Wanda Nara: el irónico mensaje de un productor agropecuario en Twitter

En medio de la novela por la ruptura entre Wanda Nara y el futbolista de PSG Mauro Icardi, un productor agropecuario de Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, se tomó con humor la repercusión del caso y hasta se permitió hablar de la situación del sector en un tuit.

Se trata de Arnoldo Luis Mazzino, expresidente de la Asociación Rural de Salliqueló. En su cuenta de Twitter, escribió: “Tuve que parar la siembra por seca. No consigo cubiertas, no consigo alambre, no consigo repuestos... Y vos Wanda filtrás lo nuestro...estoy al horno”.

En el tuit, Mazzino acompañó una foto de la mediática remarcando lo que ella tenía en la mano: un mate que dice “Arnold”.

En los últimos meses, los productores se vienen quejando por las dificultades para conseguir neumáticos para tractores y otros implementos. También que no hay alambre suficiente.

Enseguida, la cuenta de Mazzino se llenó de varios comentarios irónicos de otros usuarios. “Al final nada tenía que ver la vaca china... SOS crack Arnold! Acá estamos para bancarte!”, escribió una usuaria.

El tuit de Arnoldo Mazzino

“En la Expo hay un panel especial para tratar estos temas???”, le preguntó otro usuario. En rigor, en Salliqueló se está realizando la exposición rural local (expo.ruralsalliquelo.com), que finalizará mañana con el acto de inauguración formal. Esto será a las 11 mientras por la tarde se harán remates de hacienda.

Estarán allí el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, y Mario Llambías, expresidente de CRA y uno de los líderes de la Mesa de Enlace en el conflicto de 2008 a quien la Asociación Rural Salliqueló lo nombrará como socio honorario.

También se refirió al caso de Wanda Nara la productora tambera Andrea Passerini. “Plena novela de Wanda, China y media farándula, y yo debatiendo sobre la falta de reglas comerciales para vender leche cruda . No existo, YA me pongo en modo “noche de sábado de primavera”, escribió en Twitter.