Capacidad industrial: la Argentina experimentó un retroceso interanual en los niveles de utilización

El uso de la capacidad cayó frente a 2024, con refinación y metales básicos liderando la lista

PARA LA NACIONWillem Hooper
La refinación de petróleo fue el sector mejor posicionado
El sector de refinación de petróleo sigue operando casi a plena capacidadArchivo

Según el último informe del INDEC, en octubre de 2025 la industria manufacturera argentina utilizó el 61% de su capacidad instalada. En octubre del año anterior, esta cifra se situó en el 63%, lo que supone un ligero descenso interanual.

A pesar de la baja tasa general de utilización de la capacidad industrial, hay un comportamiento heterogéneo según sectores.

El de refinación de petróleo sigue operando casi a plena capacidad, lo que lo convierte en el sector con mayor nivel de utilización, con un 82,2%. En la misma línea, el de producción de metales básicos fue el segundo con mejor rendimiento, con una producción del 71,1% de su capacidad total.

“Durante una recesión, la tasa de utilización de la capacidad puede llegar a ser tan baja como el 65%”
“Durante una recesión, la tasa de utilización de la capacidad puede llegar a ser tan baja como el 65%”Archivo

En octubre, los sectores de mediana utilización incluyeron la producción química, que se mantuvo en torno al 63%. Los metales no metálicos también se incluyeron en esta categoría, con un nivel de utilización del 60,5%.

Sin embargo, el sector de la producción automotriz registró una baja utilización en octubre, al utilizar solo el 56,1% de su capacidad potencial. Además, el sector textil fue el que registró la menor utilización de su capacidad, con un 32%.

El sector de la producción automotriz registró una baja utilización en octubre, al utilizar solo el 56,1 % de su capacidad potencial.
El sector de la producción automotriz registró una baja utilización en octubre, al utilizar solo el 56,1 % de su capacidad potencial.Ramiro Pereyra

El nivel de utilización del 61% se mantiene por debajo de los promedios históricos del sector industrial y refleja un escenario de actividad todavía contenida, con plantas operando con capacidad ociosa significativa. Este comportamiento suele estar asociado a una combinación de menor demanda interna, cautela en la reposición de stocks y un ritmo desigual de recuperación entre los distintos complejos productivos.

Por Willem Hooper
