Capacidad industrial: la Argentina experimentó un retroceso interanual en los niveles de utilización
El uso de la capacidad cayó frente a 2024, con refinación y metales básicos liderando la lista
- 2 minutos de lectura'
Según el último informe del INDEC, en octubre de 2025 la industria manufacturera argentina utilizó el 61% de su capacidad instalada. En octubre del año anterior, esta cifra se situó en el 63%, lo que supone un ligero descenso interanual.
A pesar de la baja tasa general de utilización de la capacidad industrial, hay un comportamiento heterogéneo según sectores.
El de refinación de petróleo sigue operando casi a plena capacidad, lo que lo convierte en el sector con mayor nivel de utilización, con un 82,2%. En la misma línea, el de producción de metales básicos fue el segundo con mejor rendimiento, con una producción del 71,1% de su capacidad total.
En octubre, los sectores de mediana utilización incluyeron la producción química, que se mantuvo en torno al 63%. Los metales no metálicos también se incluyeron en esta categoría, con un nivel de utilización del 60,5%.
Sin embargo, el sector de la producción automotriz registró una baja utilización en octubre, al utilizar solo el 56,1% de su capacidad potencial. Además, el sector textil fue el que registró la menor utilización de su capacidad, con un 32%.
El nivel de utilización del 61% se mantiene por debajo de los promedios históricos del sector industrial y refleja un escenario de actividad todavía contenida, con plantas operando con capacidad ociosa significativa. Este comportamiento suele estar asociado a una combinación de menor demanda interna, cautela en la reposición de stocks y un ritmo desigual de recuperación entre los distintos complejos productivos.
- 1
- 2
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre
- 3
Tucumán-Lima: Latam cancelará una ruta que comenzó a operar hace dos días por la nueva tasa que cobra un aeropuerto
- 4
Masivos tractorazos: tensión en Europa por protestas de productores mientras se viene una marcha contra el acuerdo con el Mercosur