Caputo advirtió al mercado sobre cómo se prepara ante un escenario electoral adverso en 2027: “Les vamos a arrancar la cabeza”

El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una advertencia al mercado al explicar cómo se prepara para un eventual escenario adverso al Gobierno en las elecciones de 2027 y presiones sobre el dólar: “Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”. Aunque aseguró que Javier Milei ganará, defendió la necesidad de contar con herramientas financieras para enfrentar la incertidumbre electoral. También celebró el resultado de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial en Brasil y rechazó que una mayor cercanía de ese país con Estados Unidos pudiera restarle respaldo a la Argentina.

En una entrevista con el streaming oficialista Carajo, Caputo diferenció su pronóstico político de las precauciones que debe adoptar como funcionario. “Creo que en todos los escenarios gana el Presidente, en todos”, afirmó. Pero aclaró: “Si no se da lo que pienso yo, yo tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran”.

En ese contexto, mencionó la compra de reservas y la búsqueda de un swap, sin precisar contraparte ni monto. “Yo contemplo la posibilidad de estar errado y actúo como si fuera a estarlo”, sostuvo. A continuación, lanzó la advertencia: “Y si no pasa lo que yo creo que va a pasar, les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”. La frase se inscribió en su explicación de las herramientas para enfrentar las presiones financieras ante el riesgo electoral.

Como anticipó LA NACION, el equipo económico contabiliza un “escudo” de unos US$72.000 millones entre swaps, acumulación de reservas y capacidad potencial de intervención en futuros. Esa suma reúne instrumentos con condiciones de acceso diferentes y no equivale a dólares líquidos disponibles. La estrategia busca responder a una eventual dolarización de carteras antes de los comicios.

El ministro Luis Caputo habló sobre su participación en el Argentina Week, en París Teresa Suarez - AP

Caputo sostuvo, además, que espera una mayor oferta de divisas: “Hay un montón de dólares que se vienen”. Vinculó su optimismo con el equilibrio fiscal, una política monetaria restrictiva y el ingreso esperado de inversiones. “Me preparo como si pudiera estar equivocado”, reiteró, aunque descartó que una crisis cambiaria fuera su escenario base para el próximo año.

Sobre Brasil, afirmó que la relación “solo puede mejorar” ante la eventual llegada de Bolsonaro a la presidencia. El senador quedó primero en la elección del domingo, por delante de Luiz Inácio Lula da Silva, y ambos disputarán el balotaje el 25 de octubre.

“Argentina tiene una relación histórica, institucional y comercial con Brasil”, señaló, y sostuvo que continuará “independientemente de quién gane”. Sobre esa base, destacó la afinidad política con el bolsonarismo: “Eso mejora el diálogo, mejora las ganas de cooperar mutuamente, de trabajar juntos”.

El ministro calificó de “un verdadero disparate” la posibilidad de que un Brasil cercano a Donald Trump desplace a la Argentina en su relación con Washington. Atribuyó a Milei el giro político regional y reivindicó la asistencia estadounidense durante la tensión cambiaria previa a las elecciones legislativas de 2025. “Debe haber sido la mejor inversión de Estados Unidos en décadas en términos geopolíticos”, sostuvo. Y afirmó que ese país “ganó plata”.

Al defender los resultados de la gira a París durante la semana pasada, destacó la confianza de los inversores y el horizonte de los proyectos: “Este es un gobierno que está generando inversiones para los próximos presidentes”. Explicó que sus efectos se extenderían durante los próximos años.

Sobre la actividad, reconoció que “se está creciendo a un ritmo menor” y atribuyó la desaceleración al incremento de las tasas internacionales y al shock petrolero. Defendió mirar la tendencia ciclo del EMAE (el indicador del Indec sobre la actividad económica), una serie que suaviza fluctuaciones, frente a la volatilidad de las variaciones mensuales desestacionalizadas.

“Estamos viendo en agosto y septiembre buenas señales de recuperación”, afirmó. Dijo esperar que las obras viales, el crédito hipotecario y las inversiones del RIGI impulsen la economía, y ubicó el crecimiento anual posible en un nivel de entre 2% y 2,5%.