La empresa argentina Arcor anunció el cierre de la planta de conservas de pescado La Campagnola que operaba en el puerto de Mar del Plata. La medida afecta a los 75 empleados de la fábrica, a los que les fue ofrecido relocalizarse en otras plantas del grupo.

Desde hace varios meses, la fábrica de La Campagnola tenía paralizada su producción de conservas de atún y caballa. “Hace varias décadas el atún dejó de pescarse en la Argentina y la industria tuvo que empezar a importar la materia prima desde el exterior, principalmente desde Ecuador, para luego ser envasada de manera local. En la actualidad, el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen. La combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible”, explicó Arcor en un comunicado oficial.

Hoy prácticamente todo el atún que se consume en la Argentina es importado desde Ecuador (Fuente: Pexels)

La industria conservera del pescado nació en la ciudad de Mar del Plata y en el mejor momento llegó a contar con aproximadamente 35 plantas operando en las que se procesaba caballa, anchoíta y atún que se capturaba a pocas millas de la costa. Tanto la pesca como el procesado y envasado eran realizados en Mar del Plata. Pero desde hace varios años la industria local de conservas de pescado enfrenta una baja en la producción, como producto del avance de la importación y la falta de materia prima.

Ecuador con una flota pesquera con la capacidad de procesamiento industrial y la escala necesaria para abastecer a gran parte de la demanda global

“Hoy se importa el atún enlatado prácticamente en su totalidad y la evolución de esa importación resume el cambio de modelo: hace varias décadas se pescaba atún en el mar argentino, se procesaba y enlataba localmente. Luego se importaba el pescado congelado y se procedía con su fileteado, cocción y enlatado. Actualmente, se importa directamente la lata terminada desde Ecuador, Tailandia y China, que cuentan con las flotas pesqueras con la capacidad de procesamiento industrial y la escala necesaria para abastecer a los mercados de todo el mundo”, explicaron fuentes del sector.

A la sustitución del enlatado local por la importación de producto terminado en los últimos meses se sumó la falta de caballa en el mar argentino. Según datos del sector, los desembarques de esta especie cayeron cerca del 90% respecto de los del año anterior, lo que terminó derivando en la decisión de la empresa de cerrar la planta marplatense.

La planta de Mar de Plata es la única en la que elabora conservas con la marca La Campagnola y había sido adquirida por Arcor hace 20 años. La marca La Campagnola continúa produciéndose en las plantas de Villa Mercedes (San Luis), San Juan y Recreo (Catamarca). Asimismo, en Mendoza cuenta con fincas propias y una planta procesadora de pulpa en San Rafael.