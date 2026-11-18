Una empresa agropecuaria de Coronel Suárez se presentó a concurso preventivo de acreedores. Se trata de Agro de Souza SA, que solicitó la apertura del proceso en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de Bahía Blanca. Al cierre de ese mes, la firma registraba deudas por $15.716.958.000 con bancos y sociedades de garantía recíproca, según un informe comercial al que tuvo acceso LA NACION. De acuerdo con la Central de Deudores del Banco Central, la firma tiene un total de 32 cheques rechazados por falta de fondos, por $377.263.594,70. La comercialización de maquinaria agrícola es una de las líneas de negocio de la firma, con Case IH. Desde CNH, que integra esa marca, dijeron que sabían del procedimiento judicial de Agro de Souza SA y que la misma continúa formando parte de su red de concesionarios oficiales.

Este martes, el presidente de Agro de Souza, Cecilio De Souza, informó la apertura del concurso a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados. En la carta, indicó que la compañía recurrió al procedimiento previsto en la Ley de Concursos y Quiebras y señaló que “mantendrá debidamente informado al público inversor acerca de la evolución del concurso preventivo”.

El trámite se lleva adelante en el expediente 58.450 en el Juzgado mencionado. De acuerdo con un edicto, los acreedores deben enviar sus pedidos de verificación y la documentación respaldatoria. La sindicatura está integrada por las contadoras María Laura Weimann, Azucena Luciana Torres y Claudia Mariela Bonifazi.

Cecilio de Souza, presidente de Agro de Souza SA y socio fundador de BiodeS

El juzgado fijó el 26 de febrero de 2027 para que la sindicatura presente su informe sobre cada pedido de verificación y el 15 de abril de 2027 para la entrega del informe general. La fecha de la audiencia informativa quedó pendiente de confirmación.

El Banco Nación concentraba el mayor saldo de deuda financiera de Agro de Souza al cierre de septiembre. Le seguían Banco Galicia y Banco Comafi, según un informe al que accedió este medio. De acuerdo con los datos del Banco Central que reúne el informe, el 39% del saldo estaba clasificado en situación 4, que corresponde a un alto riesgo de insolvencia. Otro 34% figuraba bajo seguimiento especial y el 27% restante estaba en situación normal.

Los 32 cheques rechazados figuraban pendientes de pago al 18 de noviembre. En septiembre se rechazaron 26, por $227.263.594,70. En octubre fueron cuatro, por $100 millones, y en noviembre, hasta la fecha del informe, otros dos, por $50 millones.

El último balance comercial, cerrado el 30 de septiembre de 2025, mostraba un pasivo contable de $18.379 millones, frente a $9375 millones un año antes. En ese período, las ventas netas pasaron de $18.316 millones a $25.434 millones, mientras que la ganancia del ejercicio cayó de $527,6 millones a $66,1 millones, una baja nominal del 87,5%.

El feedlot tiene una capacidad instantánea de 3000 cabezas y cuenta con 1000 cabezas más por fuera de la estructura, esperando para ingresar alcanzado el peso ideal

Situación

Tras conocerse la presentación del concurso, CNH señaló que se encuentra al tanto de la situación de Agro de Souza SA, empresa independiente que continúa formando parte de su red de concesionarios oficiales Case IH. “Agro de Souza ha mantenido históricamente un buen desempeño comercial con CNH. Su situación financiera actual debe analizarse en el contexto de sus distintas actividades empresariales, que incluyen, además de la maquinaria agrícola, negocios vinculados con la ganadería y las energías renovables”, indicaron.

Además, reconocieron que ya sabían de la situación de la firma. “CNH tomó conocimiento de la presentación concursal una vez iniciado el proceso judicial. Nuestra política es acompañar a nuestros concesionarios también en los momentos difíciles. Por eso, continuamos trabajando junto a Agro de Souza para favorecer la continuidad de sus operaciones, manteniendo nuestro compromiso con la atención, el servicio de posventa y el soporte a los clientes de Case IH en la región”, manifestaron.

Proyecto ganadero

Además de presidir Agro de Souza, Cecilio de Souza es socio fundador de BiodeS, un emprendimiento que integra un feedlot con una planta de biogás en el partido bonaerense de Coronel Suárez. En febrero de 2025, el establecimiento tenía una capacidad instantánea de alojar 3000 animales bajo techo; con un sistema optimizado para la recolección del estiércol y su transformación a una fuente de energía y fertilización natural.

“La investigación [de mercado] la empezamos en 2017 y la licitación [para la autorización del funcionamiento de la planta] la obtuvimos en 2018. A fines de 2019 firmamos con Cammesa, la compañía encargada del mercado eléctrico en la Argentina. El problema era que el contrato era para grandes empresas y nosotros somos una micropyme”, explicó de Souza en su momento en una entrevista para LA NACION.

“Representó un desafío enorme, porque no solo tuvimos que invertir más de US$3.000.000, sino también montar todo en plena pandemia. Finalmente, inauguramos de manera oficial en marzo de 2023. Fue un montón de tiempo, casi seis años”, agregó.

Cecilio de Souza, socio-fundador de BiodeS y presidente de Agro de Souza S.A.

Según declaró, estaba a un paso de convertirse en el primer feedlot del país en obtener la certificación de créditos de carbono bajo los estándares de Verra (Verified Carbon Standard), el principal organismo internacional certificador de compensaciones voluntarias de carbono. “Estamos cerrando un bucle de economía circular”, aseguró de Souza. “Transformamos los desechos en energía eléctrica y en biofertilizante, que lo usamos para nutrir el suelo que luego nos provee el alimento para el feedlot”.

La empresa buscaba certificar todos los procesos y parte de ello implica la certificación de créditos de carbono en el mercado voluntario ante Verra. “Certificar los créditos de carbono significa evitar que la bosta contamine. Si la dejásemos en un feedlot tradicional, esta cae en la tierra y decanta a lagunas o arroyos. Además, la emisión de los gases de efecto invernadero van a la atmósfera y producen un gran daño. Nosotros al meter el desecho dentro de los biodigestores, dejamos de emitir”, agregó.