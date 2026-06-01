Caputo anunció la renuncia del secretario legal y administrativo de Economía y confirmó a su sucesor

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este domingo que, desde hace más de un mes, José García Hamilton presentó su renuncia como secretario Legal y Administrativo de la cartera. En esta línea, agradeció su gestión e informó que a partir de este lunes lo reemplazará Juan Ignacio Stampalija, quien se desempeñaba como subprocurador del Tesoro.

“Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía”, declaró Caputo en su cuenta de X.

Además sostuvo que el funcionario se tomó el tiempo para realizar una “transición tranquila”. “Eso demuestra su calidad humana”, remarcó.

El mensaje de Caputo en sus redes sociales

Acto seguido, el ministro informó que su cargo lo tomará Stampalija, sobre quien dijo que hará una “gran gestión”. “Asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional”, subrayó.

El canciller Pablo Quirno también le dedicó un mensaje al funcionario y expresó en sus redes sociales: “Gracias querido amigo, José García Hamilton, por acompañarnos desde antes del primer día. La rompiste toda. Le dejaste la vara alta a Juan Stampalija, otro grande”.

Stampalija estudió abogacía en la Universidad Austral y en el exterior, en New York University School of Law, en Estados Unidos, y University of Hong Kong, donde obtuvo una maestría.

Asimismo, en paralelo a su puesto como subprocurador del Tesoro, ejercía como director ejecutivo en la Diplomatura en Contratos y Litigios Judiciales Internacionales en la Universidad Austral, puesto que aún ocupa. Stampalija es profesor en el establecimiento educativo desde hace más de 17 años, donde también fue director del centro de estudios jurídicos y políticos asiáticos, según su sitio de Linkedin.

También se desempeñó como asociado al Estudio Arcagni Abogados, entre 2008 y 2011, y asistente legal en el Tribunal Federal de Apelaciones en materia de derecho administrativo, entre 2012 y 2016. A su vez, desde septiembre de 2016 ejerce como secretario en el Tribunal federal de primera instancia en materia de derecho administrativo N°5.

“La economía se va a llevar puesta a la política”, dijo Caputo Ricardo Pristupluk

El anticipo de Caputo: “La economía se va a llevar puesta a la política”

Este jueves, el ministro de Economía dio un discurso más de 35 minutos en el Latam Economic Forum y anticipó que el año que viene, en el marco de las elecciones presidenciales, la economía “se va a llevar puesta a la política”. Además marcó que el presidente Javier Milei ganará en los comicios “cómodamente”.

“A la Argentina le fue mal en los últimos años porque hizo las cosas mal”, indicó y agregó que el orden macroeconómico actual “no se logró defaulteando ni con un corralito, sino respetando los contratos del sector privado”.

En tanto, Caputo manifestó que la pregunta que los argentinos deberían hacer no es “cuándo van a bajar” los impuestos, sino “cuándo van a seguir bajando”. Con las recientes reducciones de retenciones al agro y a la industria automotriz, y la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), estimó una baja equivalente al 3% del PBI sin resignar el equilibrio fiscal.

También describió a la salida de la pobreza de 12 millones de personas como “dato duro” y cuestionó a quienes le piden al Gobierno que muestre empatía: sostuvo que hacerlo equivale a “validar el relato”. Además recordó que en octubre el oficialismo ganó por 17 puntos en un momento en que la prensa, según él, insistía en que la gente “no llegaba al 15 del mes”.