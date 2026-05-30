Buenas noticias para la campaña de granos finos: baja el precio de la urea y sube el del trigo

El precio de la urea registró una fuerte baja en el mercado internacional a mediados de mayo - de 250US$/t- aunque luego mostró una leve recuperación. “Habitualmente, luego de descensos tan pronunciados, suele producirse algún rebote en los precios, pero la caída externa comenzó a reflejarse rápidamente en el mercado local”, afirma Jeremías Battistoni, analista de granos de AZ-Group. Por esa causa, actualmente, la urea cotiza en torno a los 840US$/t en el mercado interno, muy por debajo del pico de 1050US$/t que había alcanzado dos meses atrás. De acuerdo con la visión del técnico, la corrección representa una mejora importante en los costos para la campaña de trigo. “Las empresas que aún no habían realizado compras de urea para los cultivos de invierno van a aprovechar este escenario más favorable, que se combina con un precio del trigo que mejoró hasta niveles cercanos a los 230US$/t”, destaca Battistoni. Entonces, la combinación de cereal con precio más firme y urea en baja comienza a cambiar el escenario: del oleaje movido para navegar la campaña triguera 2026/27 que reinaba en marzo-abril, se pasó a una mar más tranquila que permitiría un viaje con menos riesgos de naufragio.

De todos modos, el analista advierte que todavía queda margen para una mayor corrección. Para volver a relaciones históricas entre trigo y fertilizante, la urea debería deslizarse hasta 750US$/t, valor que coincide con la paridad teórica de importación. Más allá de estos comportamientos, en los últimos días se observa una actitud de siembra más positiva para el trigo 2026/27. “Influye el escenario microeconómico más alentador y muy buenos perfiles de humedad, por lo que comenzaron a activarse con más intensidad las compras de semilla y otros insumos vinculados al cultivo”, observa el profesional. Mientras tanto, la reducción de derechos de exportación de los granos más sembrados está influyendo positivamente en las decisiones empresarias.

Facundo Lagos, productor de Córdoba, sostiene que “es una muy buena señal para que los ingenieros agrónomos dejemos de operar como contadores, basando el negocio granario en tasas negativas que licuaban el financiamiento, para que nos enfoquemos en invertir, en aumentar la productividad y en desarrollar negocios reales, que es lo que realmente genera trabajo y hará crecer la economía del país”.