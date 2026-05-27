El Tesoro renovó toda su deuda en pesos y tomó otros US$350 millones para pagarles a los bonistas

El Gobierno renovó el total de la deuda en pesos que vence en los próximos días y además se aseguró otros US$350 millones para afrontar, dentro de 43 días, el mayor pago de deuda que enfrenta en lo que resta del año.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $12,57 billones habiendo recibido ofertas por un total de $16,14 billones.

Esto significa un rollover de 114.36% sobre los vencimientos del día de la fecha.



✅ LECAP/BONCAP a:

➡️ 15/9/26… pic.twitter.com/qIGGsfQcVc — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) May 27, 2026

Fue al cabo de la segunda y última licitación prevista para mayo, convocada para refinanciar unos $11 billones y captar, a la vez, hasta US$555 millones mediante nuevas emisiones de los Bonar 2027 y 2028 (AO27/28).

En el caso de los instrumentos en pesos, tras recibir ofertas por hasta $16,14 billones para los seis papeles ofrecidos, finalmente adjudicó $12,57 billones. De este modo consiguió un rollover de 114,36% sobre los vencimientos de la fecha, según destacó el Ministerio de Economía al informar los resultados. Esto significa que sumará a sus ahorros en moneda local otros $1,5 billones.

Esa tenencia había alcanzado a comienzos de semana un récord de $29,9 billones, luego de acreditarse en la cuenta que el Tesoro mantiene en el Banco Central (BCRA) los $24,4 billones correspondientes a la transferencia de utilidades derivadas del balance 2025 de la entidad. Sin embargo, ya se sabe que de ese total salieron —aunque todavía no figure en las planillas oficiales por el rezago estadístico habitual— los $18,4 billones utilizados para recomprar letras intransferibles (LI).

Esa tenencia había alcanzado a comienzos de semana un récord de $29,9 billones, luego de acreditarse en la cuenta que el Tesoro mantiene en el Banco Central (BCRA) los $24,4 billones correspondientes a la transferencia de utilidades derivadas del balance 2025 de la entidad.

Así, puede anticiparse que el saldo depositado en esa cuenta podría cerrar la semana en torno a los $13 billones, aunque el Gobierno ya tiene previsto destinar $6 billones a una nueva compra de dólares para afrontar pagos de deuda externa.

El resultado de la subasta estuvo en línea con las previsiones del mercado, que descontaba una renovación total de los vencimientos en pesos y la colocación del cupo previsto en dólares, en medio de la relativa calma que atraviesa la plaza financiera local.

Uno de los puntos destacados fue que la colocación en pesos a tasa fija —esta vez a un plazo de 109 días— se concretó a una tasa mensual levemente inferior al 2%: 1,99% mensual, equivalente a una Tasa Interna de Retorno (TIR) anual de 26,68%. Fue a través de la Letra de Capitalización (Lecap S15S6), que atrajo $5,16 billones, es decir, el 41,1% del total captado.

El resto se distribuyó entre papeles ajustados por inflación (CER), títulos atados al tipo de cambio oficial y el instrumento a tasa variable Tamar. Los primeros —reabiertos a 306 y 489 días— captaron $1,84 billones, con tasas de 2% y 5,06%, respectivamente. Los segundos sumaron otros $1,81 billones, con tasas de 6,01% y 5,50% por encima de la evolución del dólar oficial, a plazos de 63 y 103 días.

Federico Furiase, secretario de Finanzas Gentileza Maizar

Mejor desempeño tuvo en ese sentido el bono TMG28 (Tamar), que logró captar $3,76 billones con un margen de 7,93%, aunque a un plazo mucho más largo: 825 días, hasta fines de agosto de 2028.

“Todo fue en línea con lo esperado. Se notó preferencia del mercado por instrumentos a tasa fija y Tamar. En particular, la nueva Lecap (S15S6) explicó la mayor parte de la colocación con adjudicaciones por $5,16 billones a una TEM de 1,99%”, destacaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

“Por el lado de la demanda diría que la sorpresa fue el aumento de demanda por instrumentos dollar linked, que representó el 14% del adjudicado, cuando en las últimas licitaciones venía representando menos del 5%”, observó el analista Valentín Gómez García, de Adcap.

Más dólares

En cuanto a los Bonar en dólares, esta vez se presentaron 2090 ofertas de compra —5% menos que hace 15 días—, aunque por un total de US$628 millones, monto 15% superior a los US$546 millones registrados entonces.

La mayor parte de la demanda, como suele suceder, se concentró en el AO27, que se colocó a una tasa del 5% anual y vence antes del final del mandato de Javier Milei. El bono recibió pedidos por US$400 millones, aunque solo se adjudicó la mitad.

De allí se desprende que mañana, en la segunda vuelta, el Gobierno no tendría dificultades para completar el cupo de US$2000 millones previsto para este papel, ya que le resta colocar apenas US$105 millones.

Por su parte, el AO28 recibió pedidos de suscripción por US$224 millones, de los cuales fueron adjudicados US$143 millones, a una tasa anual de 8,17%.