Caputo anunció que se suspenden los embargos de ARCA a empresas hasta mayo

Durante su discurso en la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas con el objetivo de aliviar la carga fiscal de los contribuyentes y de “cumplir con los reclamos recibidos”, según dijo.

Entre las principales disposiciones del Gobierno se encuentra la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las pymes hasta, por lo menos, mayo de 2027. “Nosotros escuchamos los reclamos de todos, pero podemos hacer lo que podemos hacer. Las pymes tienen un problema financiero y con los embargos”, afirmó Caputo.

La segunda medida que detalló ante empresarios y miembros del sector tiene que ver con el alargamiento del vencimiento de deudas tributarias. “Vamos a extender lo que es el plan de 18 cuotas de deudas de ARCA que vencían el 30 de junio hasta el 31 de octubre, y les vamos a dar 18 meses de plazo para que tengan holgura financiera”, resaltó el ministro y sumó: “Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no es algo que se va a solucionar en un mes o dos. Hacemos lo que podemos dentro de nuestra consolidación fiscal y estas cosas son de un enorme beneficio”.

La tercera consiste en la devolución de los reintegros de ARCA. “Soy un fanático de esta”, se definió Caputo. Y señaló: “Joroba tanto a las pymes como a las grandes empresas. Es un monto enorme que el Gobierno siempre tardó mucho en devolver, de seis a nueve meses, y cuando la inflación era más alta el costo era fenomenal. Ahora, vamos a permitir que las pymes puedan utilizar el saldo que tienen a favor para cancelar IVA aduanera”.

“Es un gran paso hacia la implementación para que haya una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA. Es ridículo que ARCA les esté debiendo plata al tiempo que les cobra por los mismos servicios”, consideró el funcionario libertario.

En último lugar, anunció la eliminación del impuesto a los sellos, que se cobra en actos, contratos y operaciones a título oneroso como la compraventa de inmuebles o vehículos, los contratos de alquiler, pagarés o préstamos. “Es algo nocivo para la industria. Vamos a estar proponiendo a las provincias y a la Ciudad su eliminación. Es un desastre e impacta directamente en el bolsillo de la gente”, consideró.

Y, en esa misma línea, añadió: “Son cuatro o cinco billones al año. Vamos a ofrecer desde el Estado pagar la mitad de ese impuesto a cambio de que las provincias resignen la otra mitad. Que se elimine el impuesto pero que las provincias tengan al menos un ingreso que lo vamos a estar compensando desde Nación”.

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