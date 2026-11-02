Calendario de pagos de Anses: cuándo se cobra la PUAM de noviembre de 2026
Ya se puede consultar el calendario completo de pagos de esta prestación; cuándo comienzan las acreditaciones del mes
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Los titulares del sistema previsional que mensualmente cobran la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), ya tienen disponible el cronograma de pagos del mes de noviembre y pueden consultar la fecha exacta de cobro.
El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, para noviembre, ya se conocen las fechas exactas de acreditación, diagramadas según la terminación del DNI de los beneficiarios y los días hábiles de pago.
En el undécimo mes del año, los titulares de la PUAM tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Debido a que la PUAM es inferior al monto de una jubilación mínima, durante este mes a sus titulares les corresponde, además, el reparto del bono de $70.000 en su totalidad.
Cuándo se cobra la PUAM de octubre de 2026
A continuación figura el esquema de pagos del undécimo mes del año, de acuerdo al último número del DNI.
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
DNI terminados en 0
11 de noviembre
DNI terminados en 1
12 de noviembre
DNI terminados en 2
13 de noviembre
DNI terminados en 3
13 de noviembre
DNI terminados en 4
13 de noviembre
DNI terminados en 5
16 de noviembre
DNI terminados en 6
17 de noviembre
DNI terminados en 7
18 de noviembre
DNI terminados en 8
19 de noviembre
DNI terminados en 9
20 de noviembre
A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones de noviembre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en noviembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$444.158,45
$70.000
$514.158,45
Jubilación máxima
$2.988.765,84
-
$2.988.765,84
PUAM
$355.326,76
$70.000
$425.326,76
PNC (Invalidez/Vejez)
$310.910,91
$70.000
$380.910,91
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Cómo es la entrega del bono previsional de noviembre
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $514.158,45.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.