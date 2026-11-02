Calendario de pagos de Anses: cuándo se cobra la PUAM de noviembre de 2026

Los titulares del sistema previsional que mensualmente cobran la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), ya tienen disponible el cronograma de pagos del mes de noviembre y pueden consultar la fecha exacta de cobro.

Las fechas de pago de la PUAM Pixabay

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, para noviembre, ya se conocen las fechas exactas de acreditación, diagramadas según la terminación del DNI de los beneficiarios y los días hábiles de pago.

En el undécimo mes del año, los titulares de la PUAM tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Debido a que la PUAM es inferior al monto de una jubilación mínima, durante este mes a sus titulares les corresponde, además, el reparto del bono de $70.000 en su totalidad.

Cuándo se cobra la PUAM de octubre de 2026

A continuación figura el esquema de pagos del undécimo mes del año, de acuerdo al último número del DNI.

Terminación de DNI Fecha de cobro DNI terminados en 0 11 de noviembre DNI terminados en 1 12 de noviembre DNI terminados en 2 13 de noviembre DNI terminados en 3 13 de noviembre DNI terminados en 4 13 de noviembre DNI terminados en 5 16 de noviembre DNI terminados en 6 17 de noviembre DNI terminados en 7 18 de noviembre DNI terminados en 8 19 de noviembre DNI terminados en 9 20 de noviembre

A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones de noviembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en noviembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $444.158,45 $70.000 $514.158,45 Jubilación máxima $2.988.765,84 - $2.988.765,84 PUAM $355.326,76 $70.000 $425.326,76 PNC (Invalidez/Vejez) $310.910,91 $70.000 $380.910,91

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

La PUAM auemnta un 1,93% Shutterstock - Shutterstock

Cómo es la entrega del bono previsional de noviembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $514.158,45.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?