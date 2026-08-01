Caputo descartó que el Gobierno vaya a asistir a las familias endeudadas: “Que se hagan cargo”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Gobierno no contempla tomar medidas para ayudar a las familias endeudadas porque se trata de un “acuerdo entre privados” y que el Estado no puede hacer nada, a la vez que aseguró que “la mora con el tiempo va a ir cayendo”.

Caputo sostuvo que es un “tema entre privados” donde el banco le da un crédito a un tercero. “Tampoco hay mucho en lo que nosotros podamos hacer ahí”, aclaró en una entrevista emitida el viernes último en la señal A24.

El funcionario se expresó en estos términos en momentos en que la mora en los hogares alcanza niveles récord: según datos del Banco Central (BCRA), en mayo ascendió al 12,8%, el mayor nivel en más de 24 años.

Luis Caputo descartó que el Gobierno ofrezca una ayuda a las familias endeudadas

A su vez, dijo que advirtió al sistema financiero sobre la posibilidad de un aumento en la mora. “Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco ‘Escúchame, si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al 2, lo más probable es que esta gente no te pague”, evocó.

En tanto, evaluó que quien sacó un crédito “tal vez no le quedaba otra” o dudaba del plan económico del Gobierno porque “tal vez pensó que se venían las elecciones y el Presidente se se iba y la inflación se le iba a licuar”.

Y agregó: “Ni los bancos saben a ciencia cierta para qué fue cada crédito”.

“La mora con el tiempo va a ir cayendo”, dijo y remarcó que se ”irá normalizando” porque los bancos “están haciendo un esfuerzo” refinanciando las deudas a tasas mucho más bajas y a plazos mucho más largos.

Ante la pregunta sobre si habrá alguna intervención del Gobierno para resolver la mora, Caputo respondió: “Cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones porque, si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito, y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que mi ley se iba y el dólar se iba a ir a 3.000...”.

Banco Central

Por otro lado, defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central anunciada por el presidente Javier Milei por cadena nacional porque, dijo, permitirá “darle un mazazo a la inflación y seguir pavimentando la estabilidad para el mediano y largo plazo”.

Luis Caputo defendió la reforma a la Carta Orgánica del BCRA

“Esos casi 13 trillones por ciento de inflación se generan por el financiamiento monetario. Esa emisión que hace el Banco Central para financiar el exceso de gasto, o sea, el déficit que han tenido los diferentes gobiernos desde hace 91 años. Entonces, la gente lo ve reflejado en esa inflación, que no es otra cosa que un impuesto que los políticos no pueden cobrar por derecho”, explicó sobre lo que el Presidente había considerado una “estafa encubierta”.

“Realmente es refundacional. Probablemente la reforma más importante de los últimos 100 años. Esto realmente cambia el país”, apostó.

Por último, anticipó beneficios para las pequeñas y medianas empresas. “Vamos a aumentar el monto de los reintegros por IVA que muchas pymes tienen. El aumento que vamos a hacer específicamente para pymes va a ser de $50.000 millones. Esperamos que les dé un alivio importante”, dijo y afirmó: “Tenemos que seguir bajando impuestos. Ya bajamos tres puntos de impuestos y alcanzamos el equilibrio fiscal sin subir impuestos”.