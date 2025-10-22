Caputo insistió en que se va a mantener el esquema de bandas para el dólar después de las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió este miércoles en que se va a mantener el esquema de bandas del dólar, a pocos días de las elecciones legislativas y en medio de la tensión cambiaria.

A pesar de las versiones que indican que el gobierno de Javier Milei podría modificar el sistema cambiario y dejar que el dólar flote libremente -hoy el Banco Central vende dólares cada vez que el mayorista toca el techo de la banda- el titular de la cartera de Economía negó que ese régimen vaya a cambiar.

“No va a haber ningún cambio al esquema actual”, insistió una vez más Caputo en un escueto mensaje en su cuenta de X.

Su respuesta fue al periodista económico Julián Yosovitch, quien afirmó en redes sociales que el Banco Central vendió el martes US$45 millones para contener la suba del dólar. Además, aseguró: “El esquema tendrá que ser modificado ya que el techo fue vulnerado. Tras las elecciones, probablemente se vendrán cambios. El mercado quiere ver al Banco Central comprando dólares (para acumular reservas), a pesar de todo lo que compró en 2024 (US$25.000 millones)”.

Y agregó: “La necesidad de comprar dólares es un pedido del Fondo Monetario Internacional, del mercado y probablemente también del Tesoro”.

Antes de las elecciones de medio término, en el que el Gobierno enfrentará una aprobación o rechazo hacia su gestión, el tipo de cambio oficial mayorista cerró este martes a $1490,31, un alza de $12,92 frente al cierre previo (+0,87%). Minutos antes del cierre de la rueda tocó el techo de la banda de flotación, que se ubicó a $1491,07. Tal como publicó LA NACION, en el Gobierno adjudican la suba a las elecciones y no al plan económico.

El Gobierno confirmó el lunes por la mañana, antes de la apertura de los mercados, la firma del swap con Estados Unidos y por la tarde, la recompra de bonos soberanos de deuda. A todo eso se sumó este martes un nuevo mensaje de apoyo al país por parte de Bessent.

Sin embargo, pese a todos esos movimientos se registró la nueva suba del dólar, en lo que fue leído casi en una unanimidad en que tiene que ver con la inminencia de los comicios del domingo y que, ante la duda de lo que puede pasar en las urnas, hay un tendencia a la dolarización.

Esto provocó que el Banco Central tenga que salir a vender US$45,5 millones para abastecer la demanda del mercado. La última vez que había ocurrido esto fue a finales de septiembre, cuando a la autoridad monetaria se le fueron US$1110 millones en tres ruedas para defender el esquema cambiario.

“El lunes se terminan las turbulencias. Lo que pasa ahora es lo normal de una elección donde está el temor que vuelvan los kukas”, dijeron desde Balcarce 50. En ese marco, la administración libertaria confía en que se estabilice el dólar a partir del lunes independientemente del resultado electoral.