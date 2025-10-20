El Banco Central firmó el swap con el Tesoro de Estados Unidos por US$20.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), a cargo de Santiago Bausili, anunció la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta US$20.000 millones. El programa estará destinado a reforzar la posición de reservas internacionales del país, a una semana de las elecciones legislativas nacionales.

El convenio establece los términos para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas, que permitirán ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponibles. A través de este mecanismo, el BCRA podrá acceder a liquidez adicional en dólares y reducir la exposición a episodios de volatilidad en los mercados financieros, como los que se vienen desplegando desde julio pasado.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, sostuvo el BCRA en un comunicado que se dio a conocer este lunes cerca de las 9.30 horas, antes de la apertura de los mercados financieros.

El impacto en las reservas internacionales se producirá una vez que se active cada tramo del swap, de acuerdo con el seguimiento de los criterios contables aplicables a los estados financieros del Banco Central.

El Banco Central firmó un swap por Estados Unidos Soledad Aznarez

“Hoy el BCRA tiene una hoja de balance sólida, con amplia liquidez”, argumentaron fuentes del Central. Los desembolsos de cada tramo se irán determinando según las necesidades que tenga la autoridad monetaria en el futuro.

Esto marca una diferencia con el swap con China, ya que el firmado con el Gigante Asiático sí se refleja en las reservas, mientras que el suscripto con Estados Unidos no. Esto es porque son operaciones que difieren en algunos aspectos técnicos y, por eso, tienen una contabilización diferente. “Pero lo relevante es que los dos permiten al BCRA ampliar las herramientas que tiene para la implementación de la política monetaria y cambiaria”, le explicaron a LA NACION.

Sin embargo, las condiciones económicas del acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos son confidenciales, en línea con otros acuerdos bilaterales que tiene el Banco Central. El objetivo es “evitar generar incentivos entre los inversores que busquen arbitrar las posiciones de los países”.

Este principio de confidencialidad también aplicó a las operaciones que tiene el Exchange Stabilization Fund (Fondo de Estabilización Cambiaria) del Tesoro Americano con el Banco de México y que tuvo en su momento con Uruguay. Pero sí trascendió que una vez desembolsado el dinero, no habrá ninguna limitación para el uso de los fondos, que son de libre disponibilidad.

Scott Bessent recibió a Luis Caputo en Washington @SecScottBessent

El acuerdo es la formalización de algo ya anunciado. En las últimas semanas, el equipo económico y el Departamento del Tesoro norteamericano, a cargo de Scott Bessent, mantuvieron negociaciones para alcanzar este nuevo apoyo al régimen cambiario argentino.

El acuerdo forma parte de “una estrategia integral" que apunta a consolidar la política monetaria argentina y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles shocks externos o tensiones en el mercado de capitales.

Según se informó, la medida busca contribuir a la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible, “en línea con las funciones que la Carta Orgánica asigna al Banco Central”, explicó la entidad monetaria.

El apoyo norteamericano a la Argentina está en su punto más alto. El 14 de octubre último, Javier Milei fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump y su comitiva, en un encuentro que duró más de 50 minutos. Trump fue largamente elogioso con Milei en varias ocasiones.

Luis Caputo explicó el apoyo de Estados Unidos a la Argentina

En línea con estos entendimientos, el Tesoro norteamericano viene comprando pesos con sus dólares para evitar una escalada del tipo de cambio en la Argentina. El respaldo llega en la previa de las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, que había incentivado la dolarización de portafolios, lo que provocó que el tipo de cambio se acerque nuevamente al techo de la banda de flotación.

El último viernes, luego de que revelara que el auxilio financiero a la Argentina podría duplicarse hasta los US$40.000 millones y a la espera de los anuncios comerciales, Bessent, confirmó que Estados Unidos intervino el jueves en el mercado cambiario con la compra de pesos y lanzó otra fuerte señal de respaldo al afirmar que tienen la “capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.

“Estados Unidos apoya a la Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el ‘Blue Chip Swap’ y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que la Argentina vuelva a ser grande”, indicó el influyente funcionario de la administración de Donald Trump en su cuenta de X.

Qué es un swap

El swap es un intercambio de monedas entre dos países, similar al que actualmente está vigente entre la Argentina y China. Con la confirmación de la medida, el Banco Central recibirá dólares y le entregará pesos al gobierno estadounidense, que se deberá devolver en un determinado plazo. En caso de activarse el swap (es decir, usar los dólares), se tendrá que pagar una tasa de interés.

“Se cambia una cantidad acordada de dólares del FSE por una cantidad equivalente en la moneda del prestatario a un tipo de cambio acordado (generalmente, el tipo de cambio al contado vigente) con el compromiso de revertir la transacción al mismo tipo de cambio al vencimiento”, explicó la página del Fondo de Estabilización (FSE, por sus siglas en inglés), un activo de reserva gestionado por el Tesoro americano para administrar apoyos financieros y monetarios a otros países.

Milei Trump en EE.UU 14 de octubre de 2025 Foto Presidencia

Sin embargo, no se dieron detalles con respecto a los costos financieros, ni de los plazos. Tampoco hubo referencia a la posible utilización de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la “moneda” del Fondo Monetario Internacional (FMI), como respaldo del acuerdo.

Anteriormente, la Argentina había firmado un swap de monedas con el Banco Central de la República Popular de China en 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Con distintas renovaciones y ampliaciones de otras administraciones de gobierno, totaliza los US$18.000 millones. De ese monto, US$5000 millones están activos desde 2023, lo que implica que el Banco Central puede usar efectivamente esas divisas.

“Tomar nota. Fin”, fue el mensaje que publicó Javier Milei en las redes sociales, tras oficializarse el anuncio.