Caputo volvió a criticar a los economistas y dijo que algunos tienen “deshonestidad intelectual”

Escuchar

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a criticar hoy a los analistas económicos que hablan sobre el programa del Gobierno. El funcionario dijo que son deshonestos intelectualmente, en un posteo en la red social X.

“Jamás creí que la deshonestidad intelectual iba a llegar al límite de leer colegas quejarse porque suba la BM [base monetaria]. Que suba la base monetaria ES precisamente lo que queremos que pase (sic)”, dijo el ministro.

“Esto NO es emisión monetaria, sino cambio en la composición de pasivos del BCRA, que pasan de remunerados (pases) a no remunerados (BM), producto de la baja de la inflación (sic)”, agregó, acompañando el escrito con dos emoticones de banderas argentinas.

En la semana, el economista Roberto Cachanosky había publicado un gráfico en X donde mostraba que la base monetaria había crecido en junio. “Milei quiere declarar delito de lesa humanidad la emisión monetaria. ¿Será consiente de lo que está proponiendo? En el último trimestre, la base monetaria aumentó 16,2%, 17,6% y 19,6%. Ni en África se ven estas tasas de expansión monetaria”, dijo.

El economista Roberto Cachanosky publicó un gráfico en X donde aumentaba la base monetaria en junio

No es la primera vez que el ministro de Economía critica a los analistas económicos. El mes pasado, durante el evento de ExpoEfi, llamó “salame” sin mencionarlo al economista Carlos Melconian. “El otro día escuchaba a un economista, que realmente no puedo coincidir menos, diciendo que falta un clínico. ¿En serio? Un clínico es un médico que te da un diagnóstico. Solamente un salame podría no saber cuál era la enfermedad argentina en ese momento“, dijo, en referencia a las declaraciones del expresidente del Banco Nación.

“Teníamos un enfermo con cáncer fiscal terminal y metástasis financiera, metástasis monetaria, metástasis cambiaria e institucional. Estaba casi del otro lado. Lo que se necesitaba era realmente un grupo de especialistas cirujanos de alta complejidad. Porque la realidad es que cada cable que tocabas podía generarte que el paciente se te fuera”, siguió el ministro.

Luego, criticó también a otros analistas que habían expuesto en el evento de ese día. “Acá les dan el micrófono a algunos que no han embocado una. Pronosticaron cualquier cosa, siguen diciendo cualquier cosa y siguen dando cátedra. Tienen un ego demasiado grande o tendrán alguna razón política”, dijo Caputo, en referencia a Marina Dal Poggetto, Martín Rapetti y Daniel Artana.

El ministro de Economía, Luis Caputo Rodrigo Nespolo

“Quiero que se queden tranquilos de que están en manos de gente que entiende mucho. Recibimos felicitaciones semanalmente de todos los economistas del mundo. Hace dos semanas, uno de los que más respeto en la región, un exfuncionario de otro país, economista top de las mejores universidades del exterior, me llamó para decirme que es el mejor programa de estabilización que haya visto alguna vez y el nivel de sofisticación que tiene, no lo tiene otro. Se tomó un avión para venir a verme”, cerró Caputo, luego de presentar a parte del equipo económico que lo acompaña, como Federico Furiase, Martín Vauthier y Felipe Núñez.

LA NACION