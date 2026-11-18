“No voy a mezclar los tantos, pero voy a hablar de política”, dijo el economista Carlos Melconian en el encuentro empresarial Somos Pymes Summit en La Rural. En su presentación, el nuevo aspirante presidencial dio un diagnóstico crítico sobre la gestión de Javier Milei: “Es parte de una transición de los últimos 20 años en la Argentina, que llegó a un techo”.

Si bien reconoció la pericia del Presidente en su gobierno, marcó un límite: “Se manejó muy bien en un escenario precario, pero terminó; el paso del tiempo confirma que tiene limitaciones”. Y ratificó: “Yo no lo he agredido, he dicho que no tiene programa y no sabe cómo seguir”.

“Lo meritorio es que pateó el hormiguero, pero empieza a tomar cuerpo que romper no es construir y que esa construcción no aparece”. Para Melconian, el rumbo económico actual carece de horizonte: “¿Están incubando una bomba? No, pero tenés que darle un destino. Morir con las botas puestas no tiene destino”.

Melconian: "Milei no tiene programa y no sabe cómo seguir" Hernan Zenteno - La Nacion

La disertación con diapositivas se dio tras la presentación de Luis Caputo. El ministro de Economía había inaugurado la jornada con los anuncios de alivio tributario que había mencionado ante la UIA, pero Melconian dijo después: “Voy a referirme a algunas cuestiones respetuosamente, pero en desacuerdo”. Así, lanzó: “No le mientan más a las pymes que bajan los impuestos”.

Además, el consultor describió el nivel de actividad: “Es totalmente justificado que el 80% de la economía está parada; si no entra agua, no entra crédito”.

En cuanto a los precios, desarmó lecturas triunfalistas por parte del Gobierno: “Si acá no sos chicanero, la inflación está al 2%”, afirmó, aunque valoró la corrección inicial: “Hubo un gran mérito en tocar los amarillos —las tarifas atrasadas— y que siga todo igual”. Pero descartó una caída en el IPC: “Si son prudentes, la inflación no va a subir, pero no va a bajar”.

“Están enfrascados dogmáticos y el ministro (Caputo) los sigue; esta vez no digo como a Mauricio Macri que ‘esto se puede ir a la mierda’ (sic), sino que la oportunidad de un gran país tiene con qué, pero no así: le falta política monetaria y cambiaria”, cargó Melconian contra el equipo económico.

El economista Carlos Melconian apuntó contra el ministro Luis Caputo al cuestionar las medidas impositivas

En ese sentido, apuntó que “la dolarización se blanqueó que es un blef; necesito una moneda”. Ante la devaluación regional, alertó: “Ahí está devaluando Brasil, ¿qué hacemos? ¿Quebramos nosotros? No hay Milei en el mundo que si le rechazan la moneda pueda construir un país; no uso más la metáfora de fideos con tuco porque terminó 10 a 0 ese partido”.

Sobre los debates entre especialistas por un posible regreso al cepo, Melconian propuso: “Yo como liberal pienso en un régimen libre y flotante, pero el régimen empieza en salita roja y termina en Harvard; Macri arrancó en Harvard y terminó en salita roja”.

“Bessent no sabemos si está, y los dólares del colchón son una fantasía; el año pasado, si no venía Scott Bessent, estábamos fritos, nos bancábamos una corrida”, sostuvo. Para el economista, las divisas no atienden los sectores que lo necesitan: “Compramos US$32.000 millones para el colchón, Punta Cana o Miami; hay dólares, pero es una tristeza porque no van al desarrollo; es margaritas a los chanchos”.

Al evaluar la deuda externa y el riesgo país, Melconian rechazó culpar al contexto global: “El riesgo país sube por Argentina; tenemos un problema muy difícil de salir porque tenemos deuda alta en dólares y reservas negativas, por más que haya superávit en pesos; en vez de decirlo así, inventan”.

Carlos Melconian desestimó que el riesgo país suba por el contexto global: "Sube por Argentina" EITAN ABRAMOVICH - AFP

En esa línea, advirtió: “No estoy diciendo que Argentina va a una reestructuración, pero en 2027 el Gobierno va a tener que seguir puchereando deuda para pagar capital”. Por eso, proyectó una doble tensión: “Tensión financiera va a haber porque es año electoral, y tensión real también porque no lo van a arreglar”.

“El que pide cambio de las PASO es el que sabe que tiene que joder para ganar; si este fuera un Milei que no fuera casta ni fuera por la reelección, seguiría haciendo lo que tiene que hacer y no eliminaría las PASO”, explicó, y remató: “No hablen más de casta e institucionalidad”.

El rol de los recursos fue otro punto de la presentación: “Gracias a Vaca Muerta la energía nos viene bien, pero nos mete presión fiscal y de precios; mejor tener petróleo y minería que nada, porque si no volvemos a la paz de los cementerios, como ahora”, describió.

De esta manera, cuestionó además el derrame de la cuenca neuquina: “Él es un amigo, pero ¿te puede convencer Sturzenegger de que 4 millones de bonaerenses van a ir a Neuquén?”. Sobre el RIGI, ironizó: “Si la papita está ahí, dásela; pero ojo, ¿cómo están los que tienen RIGI aplaudiendo en primera fila si vienen estos (por el kirchnerismo), o si viene Carlitos?”.

Carlos Melconian se sumó al debate por el derrame de Vaca Muerta

Como contrapartida, Melconian propuso el modelo de Noruega, con institucionalidad sólida, reglas estables y un fondo soberano transparente que reinvierta la renta estratégica.

Inspirado por la reciente visita papal, admitió: “Lo del Papa León me conmovió y tiene que ver con la Argentina; hay que pensar a lo Papa León: cambiar el chip y tender puentes”. Y pidió atender la regresividad social: “Tenemos que dejar de fingir demencia; la Argentina no es plan platita o morir con las botas puestas: está faltando crecimiento, desarrollo y confianza”.

Sobre el cierre, Melconian proyectó lo que vendrá después de las elecciones: “El próximo presidente va a heredar algo mejor, superávit comercial y fiscal, pero no alcanza con el 15% de la economía de Vaca Muerta y el campo”. Y concluyó: “Milei rompió preceptos populistas y pegó el puntapié inicial, pero no sé si es el hombre indicado para otro mandato”.