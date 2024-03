Carlos Melconian aseguró que la recuperación salarial va a ser “lentísima”

Escuchar

El economista Carlos Melconian analizó la situación económica actual y, si bien reconoció la baja en la inflación, aseguró que todavía falta un programa de estabilización y un proyecto de crecimiento. “Es importante poner un programa de estabilidad, porque sólo cuando se note eso y la gobernabilidad tenga patente, ahí puede empezar la inversión”, consideró.

A su vez, aseguró que bajo este plan económico la recuperación salarial de la masa de personas en la informalidad será “lentísima” . “Falta un montón, y cuanto más demore el Gobierno en aplicar medidas, más falta”, expresó, antes de afirmar que está terminando una etapa de “ingeniería a disposición de la emergencia” que no puede continuar. ”La economía es algo más que eso, incluye el horizonte, el desarrollo, saber si lo que hacés tiene un destino. Milei hizo su campaña delineando teorías económicas vinculadas al libre mercado, pero le falta hablar en términos de calidad de vida o de si va a mejorar”, apuntó.

“Lo demás es todo relato. No nos íbamos a la hiper, y los otros dejaron un choclo. De la misma manera que en algún momento esto requirió un cambio cultural sobre el déficit fiscal, yo creo que en algún momento hay que recrear la idea de crecimiento, de productividad, de calidad de vida”, detalló, en diálogo con Radio Rivadavia.

Carlos Melconian

Y añadió: “Cada vez veo menos debates, hay cosas que se dicen y te cansan, porque están concentrados en el chiquitaje. El crecimiento y el desarrollo viene detrás de la estabilidad, pero ese programa todavía no está. La Argentina tiene que retomar el desarrollo, la gobernabilidad y el crecimiento”.

En esta misma línea, el expresidente del Banco Nación resaltó que esta es la primera gestión a la que en sus primeros 100 días se le pone en duda la capacidad de gobernar. “Que si lo apoya la gente, si subió un punto o dos, si el Senado voltea el DNU o si Diputados cuenta votos”, cuestionó, antes de sentenciar: “ Es una pérdida de tiempo fenomenal. Ganar gobernabilidad es tener eficacia para aplicar lo que vos querés y para sostenerlo . La gente está asistiendo a este ida y vuelta de la gobernabilidad, están bancando la ingeniería del ajuste”.

“No podés ir al premio consuelo; si la inflación de junio es de un dígito, es una cagada. Si me decís que van más rápido, nadie le da pelota a eso. El tema es si estás avanzando de verdad, si tenés un programa. Dejaron un quilombo de más de 40 años, si, ¿y con eso a dónde vas?”, cuestionó. A su vez, apuntó contra la oposición y su manejo del empleo estatal: “En el sector público hay un problema, porque cada vez son más y ganan menos. Es la acumulación de la mala praxis que tuvo el desenlace de Milei como presidente”.

Melconian cuestionó la importancia de la "gobernabilidad" del presidente Javier Milei.

Asimismo, retomó el cuestionamiento a las formas de Milei, al que le recomendó evaluar el “acuerdo político”. “En el mundo democrático las cosas no funcionan como las quiere plantear el Presidente. Acá no va a haber un Che Guevara o un Fidel Castro, eso no existe. Tiene que haber un cambio cultural en la palabra acuerdo político: si decís eso, de un lado te ven como un boludo y del otro como un corrupto”, aseveró. “Hay que ser muy cuidadoso, pero él se mete en una zona gris de la “casta”; si todo es casta, cagaste, hermano”.

Finalmente, Melconian se refirió al “peso del ajuste” por el que advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El fondo tiene plata en la Argentina, y no de la que se cobra mañana. Es un monto grande y mientras cobra intereses”, detalló, e insistió: “Tienen un programa preestablecido que termina en septiembre, y hasta ese momento no quieren tener quilombos”.

LA NACION