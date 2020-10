Carlos Melconian resaltó que el país necesita una vacuna para resolver sus conflictos económicos Fuente: Archivo

Carlos Melconian alertó sobre la situación económica del país, y disparó: "Nosotros necesitamos una vacuna para que nos proteja o nos cure de los últimos 50, 60 o 70 años. La pandemia en la Argentina blanqueó problemas, pero necesitamos nuestra propia vacuna". Más adelante, el expresidente del Banco de la Nación ironizó: "¿Se creen que la vacuna va a bajar la pobreza? Lo que va a bajar la pobreza es la llegada de la inversión, el respeto a la propiedad privada, tener un buen marco macroeconómico y que las pasteras se pongan de este lado. Mirá qué fácil que es".

En ese sentido, dio su perspectiva sobre la pobreza en la Argentina, que ayer se conoció que es del 40,9% (es decir que afecta a 18,5 millones de personas). Si bien reconoció la incidencia que tuvo el coronavirus y la cuarentena, aclaró: "La Argentina viene coqueteando con números altos en términos de pobreza, indigencia, trabajo informal, asistencia del sector público y de gente que vive del Estado. Eso no es la pandemia, viene de antes".

En este punto Melconian criticó duramente al oficialismo y pidió a "correr el velo de la pandemia". "No es tolerable que digan: 'veníamos fenómeno y nos agarró la pandemia', cuando el Gobierno dice eso miente, pero hay que darle la derecha que la pandemia fue un golpe terrible", enfatizó.

"El estancamiento argentino va camino a ser por 9 o 10 años", lanzó, entonces, al decir que los problemas estructurales se "agravaron por la pandemia" y que la clave está en la generación de riqueza. "La creación de riqueza fue sustituida, cada vez más, por la asistencia estatal y, por 'h' o por 'b' no se generan las condiciones que crean aptitud para la inversión", evaluó el economista al conversar con A dos voces, en TN. "Siguen pasando los gobiernos y el tema no se resuelve", dijo. Aclaró que no comparte el modo en el que se mide la pobreza y resaltó que, por mucho tiempo, "el sector público ocultó esos valores".

En segundo lugar, se refirió a la medición de la taza del desempleo. "No explotó porque supone que todos los informales que están sin trabajo no lo están demandando; pero, si la informalidad que pasó a no tener trabajo como subproducto de la pandemia, se midiera como parte del desempleo estaría en un récord histórico".

Melconian destacó la importancia de proteger al sistema privado: "Si no hay creación de riquezas, inversión, empresas ni creación de empleo el problema seguirá sin resolverse. no se resuelve por arte de magia".

