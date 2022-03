Carlos Melconian enumeró las condiciones que el Gobierno debería cumplir para encarar la batalla contra la inflación

El economista Carlos Melconian dio su opinión hoy sobre el discurso que el presidente Alberto Fernández realizó el viernes sobre el anuncio de un plan para combatir la inflación y dijo que en realidad no se anunció ninguna medida y enumeró cuáles deberían ser las condiciones a cumplir por parte del Gobierno y la sociedad para que se dé una verdadera batalla contra ese flagelo.

Melconian, en declaraciones radiales, explicó que del discurso y las primeras medidas anunciadas el sábado a la madrugada por decreto se ve que el Gobierno “solo tiene como objetivo durar” y no combatir la inflación.

Así, aseguró que la Argentina “es socia de la inflación”, ya que es el resultado del “no ajuste” del gasto público. “El único periodo en el que no hubo inflación fue en los ´90, en 70 u 80 años, si aterrizaras en ese país lo primero que hay que saber es que es un tema serio. Hay que ver qué se hizo en ese momento y qué se hace en ese lugar hoy”, dijo en comunicación con Radio Mitre.

Por ello, dijo que este gobierno debería “mirar dentro de la coalición política si se va juntos al combate; mirar los acuerdos para que todos se pongan el mameluco antiinflacionario; tener los precios en línea para tener un plan sustentable en el tiempo y dar la batalla cultural con la sociedad para que haya un apoyo masivo”.

Por último, explicó cuáles serían las condiciones principales que deberían cumplirse para que ese combate sea real: “La unidad y el liderazgo en la coalición gobernante imperante que le toque”; “el acuerdo con el resto de la política argentina”; “la permeabilidad de la sociedad para hablar de la batalla que viene por delante”.

No obstante, señaló lo que impide al país vivir otra situación económica: “La inflación es socia de este gobierno ¿Cómo voy a derrotar a mi socio? Si termino con la inflación termino el alma mater del poco y mal ajuste del gasto público. Y quien me ayuda con el gasto público me embroma con las tarifas y el poder adquisitivo, pero es una cuestión más profunda”.

Además, consultado sobre la columna de Horacio Verbitsky quien asegura que la vicepresidenta Cristina Kirchner quiere que “todo explote” en un mes para luego postularse y obtener una tercera gestión de gobierno en 2023, dijo: “Si tengo que tomar esa interpretación, no es el escenario ideal para comenzar un plan antiinflacionario y no son condiciones ideales para mantenerme en el poder. Es un escenario de conflicto permanente en términos de la gobernabilidad y puesta en marcha de un programa”.