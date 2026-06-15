Inflación: las consultoras prevén otra desaceleración en junio y algunas ya la ubican por debajo del 2%

Luego de que el índice de precios al consumidor (IPC) marcara 2,1% en mayo y consolidara la desaceleración observada en abril, las consultoras privadas comenzaron a ajustar sus proyecciones para junio. El consenso apunta a una nueva baja en el dato de inflación mensual, aunque todavía hay diferencias respecto de si el indicador logrará perforar el umbral del 2% o si esa marca quedará para más adelante.

Entre las estimaciones más optimistas figura la de C&T Asesores Económicos. Según su director, Camilo Tiscornia, la segunda semana de junio mostró una dinámica de precios particularmente tranquila, lo que abre la posibilidad de que la inflación se ubique levemente por debajo de la de mayo e incluso rompa la barrera del 2%.

De acuerdo con la consultora, los servicios regulados —que suelen impactar con mayor fuerza al comienzo de cada mes— registraron aumentos moderados. En el caso del transporte público, los ajustes fueron menores a los observados en mayo, mientras que las empresas de medicina prepaga continúan aplicando incrementos basados en la inflación pasada y la de abril fue inferior a la de marzo.

En alimentos y bebidas, C&T detectó subas algo más intensas que las registradas al inicio de mayo, aunque menores a las observadas hacia el cierre de ese mes. Las verduras mostraron una evolución más moderada, mientras que las carnes exhibieron un mayor dinamismo.

Una proyección similar tiene EcoGo, que estima una inflación de 1,9% para junio sobre la base de sus relevamientos semanales de precios minoristas. “Sigue jugando a favor la estacionalidad y el hecho de que el Gobierno incrementó subsidios, por lo que los precios regulados tuvieron menos aumentos", apuntó Sebastián Menescaldi, director de la firma.

“Además, YPF mantuvo sin cambios los precios de los combustibles y la reciente baja podría facilitar una transición sin impacto inflacionario en los próximos meses”, agregó el economista.

"YPF mantuvo sin cambios los precios de los combustibles y la reciente baja podría facilitar una transición sin impacto inflacionario en los próximos meses”, explicó Sebastián Menescaldi, director de EcoGo Fabián Marelli

En la misma línea, Equilibra sostuvo que sus mediciones también muestran una desaceleración que podría llevar a la inflación por debajo del 2% mensual. Entre los factores que explican esa dinámica mencionó que gran parte del impacto del shock de precios internacionales ya habría sido absorbido, que los regulados aumentarían menos que en mayo y que el precio de la carne continúa estable.

Sin embargo, no todas las consultoras consideran que el proceso esté consolidado. Desde Econviews señalaron que los datos recientes son alentadores, especialmente en alimentos, pero advirtieron que todavía no hay evidencia suficiente para concluir que la inflación haya sido definitivamente controlada.

“Nuestras estimaciones de alta frecuencia en alimentos son alentadoras, aunque, así como no había razones para alarmarse por los datos de los últimos meses, tampoco hay suficiente evidencia para aseverar que una inflación que lleva más de 18 meses por encima del 2% mensual ya esté domada. Es muy probable que la inercia inflacionaria continúe, aunque con una tendencia descendente”, señalaron.

Una visión más cautelosa también planteó Invecq. Según sus estimaciones, la inflación de junio se ubicaría en niveles similares a los de mayo. La consultora informó que su medición a la segunda semana del mes arroja una variación de 2,2% en cuatro semanas móviles.

Aun así, mantiene una proyección de inflación cercana al 30% para todo 2026 y espera una desaceleración gradual que permita perforar el 2% mensual hacia septiembre.

Inflación mensual

“El desafío de fondo sigue siendo quebrar la inercia que los precios muestran desde hace más de un año y medio. Depurado de factores transitorios, el ritmo subyacente de inflación continúa en torno al 2% mensual. Reducirlo hasta niveles cercanos al 1,5% mensual de manera sostenida luce más complejo”, señalaron.

Y concluyeron: “Los procesos de desinflación comparables muestran cuán persistente puede resultar la inflación cuando alcanza estos niveles. La dirección sigue siendo descendente, pero la velocidad del proceso probablemente requiera paciencia”.