El elegido por Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) como su ministro de Economía en caso de ganas las elecciones presidenciales del 22 de octubre, Carlos Melconian, habló este jueves sobre el precio del dólar paralelo y aseguró que “está barato”. En declaraciones radiales, advirtió que el valor de la divisa estadounidense con miras al futuro dependerá de “lo que viene por delante” y acusó al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, de mantenerse en silencio ante el escándalo por las imágenes de Martín Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici en un yate en Marbella.

“¿Qué queremos ver, cuánto está el paralelo? ¿Y a cuánto querés que esté el paralelo? Barato está el paralelo, ¿qué querés que te diga?”, lanzó en Radio Mitre el economista opositor y agregó: “El razonamiento de lo que viene por delante hace caro o barato dependiendo de lo que pongas arriba de la mesa, dependiendo de si entramos en serio en un período de oxigenación, mirando en serio qué pone uno y otro”.

Melconian hizo las declaraiones al hablar sobre el impacto que podría tener en la economía el resultado de las elecciones presidenciales que se celebrarán este 22 de octubre. En ese marco, volvió a calificar de “irresponsable” a Massa en función de la batería de medidas que anunció en las últimas semanas e insistió en definir a Milei como “un salto al vacío”.

“La frutilla de la torta de todo esto es la incertidumbre del resultado, porque vos te quedaste acá, donde en un extremo están la irresponsabilidad y los chupetines, que eso termina mal ¿Por qué? Porque en términos anualizados podemos estar duplicando el déficit fiscal que recibe la próxima administración”, sostuvo y agregó: “Y del otro lado tenés el salto al vacío. Y desde la PASO a hoy todo eso ha empeorado, porque la oxigenación anticasta ha empeorado, la defensa de la dolarización ha empeorado y la conformación de un equipo ha empeorado, porque lo han abandonado”.

Tras ello el economista cuestionó la discusión económica y política a nivel nacional y se refirió en particular al debate presidencial. “He escuchado estos días... Ridículos... Tenés 45 segundos, una cosa estructurada que no sirve para nada, y estamos calificando a ver si a uno había que atacarlo o si resulta que se salvó porque no lo atacaron y se defendió bien o se puso nervioso. Y así estamos definiendo el Presidente de un país de los próximos cuatro años”, se quejó.

Luego prosiguió: “¿Y el candidato anticasta dónde está? ¿Dónde está el candidato anticasta hablando del hombre que se equivocó en el medio del Mediterráneo? En los últimos 3 meses agarraste una bandera donde te plantaste y saliste primero, y cuando aparece el primer reflejo de casta te escondés abajo de la cama”. Fue entonces cuando aseguró que, en función del contexto, el dólar paralelo “está barato”.

