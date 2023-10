escuchar

Guillermo Viñuales, el exjefe de Gabinete de Martín Insaurralde en Lomas de Zamora, habló esta tarde sobre los 10 años que pasó junto al intendente en uso de licencia y reciente exministro coordinador del gobernandor de Buenos Aires, Axel Kicillof. Durante la entrevista con Eduardo Feinmann en el Noticiero de LN+, el actual candidato a jefe comunal de ese municipio de Juntos por el Cambio (JxC) reveló detalles de la transformación de Insaurralde de ser “un hijo de Lomas” que pasó al “barco, la joda, la plata y los millones” y sostuvo: “Sabía que esto tarde o temprano iba a terminar mal”.

Viñuelas dio detalle sobre los inicios de su relación con Insaurralde al frente de Lomas de Zamora. “Mi tarea era el nexo con los vecinos, con las escuelas, con las iglesias, con los clubes”, contó y dijo que con el tiempo se hizo “difícil” empezar a explicar que el “intendente no vivía en Lomas y que estaba más tiempo en los medios de comunicación que en los barrios”.

“No solo vivía en Puerto Madero. Cada vez estaba menos tiempo en Lomas. En ese momento, ya había intentado una diputación nacional en 2013″, recordó el exjefe de Gabinete sobre la intención de llegar al Congreso de Insaurralde en pleno segundo mandato de Cristina Kirchner.

Insistió en que pese a haber iniciado con posibles buenas intenciones, con el tiempo “el vecino empezó a darse cuenta que ese intendente que había conocido en la plaza, en la calle ya no estaba”.

Después fue consultado acerca de por qué no denunció el accionar o la suma de dinero que poseía Insaurralde y que no estaba declarada. “No lo denuncié porque yo no tenía pruebas de nada. Ni había algo tan cambiante como hoy en día. Cuando yo lo conocí a Insaurralde, él tenía una linda casa en Banfield, antes de ser intendente, una casa en el country en San Vicente y un restaurante en las Lomitas. Entonces, a mi no me impresionó su cambio de vida, yo no vi nada espectacular”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que decidió alejarse por la irrupción de La Cámpora de Máximo Kirchner en el municipio en el año 2018, luego de que Insaurralde haya “coqueteado” con la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal: “Yo me fui porque no quería representarlo más políticamente y menos a La Cámpora. Sabía que esto tarde o temprano iba a terminar mal porque este formato de alejarse de los vecinos, encerrarse en un mundo que tiene más que ver el espectáculo y lo que estamos viendo”.

En ese sentido, dijo que sintió “indignación” por el divorcio del intendente en uso de licencia y su exesposa Jessica Cirio que habría includio un pago de US$20 millones extramatriomonial para la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) que se sumó al escándalo qye días más tarde estalló con las fotos filtradas por la modelo Sofía Clerici en Marbella. ”Sentí indignación. Sentí alivio por haberme ido. Sentí un poco también de bronca porque la pase mal afuera del municipio. Recibí agresiones en mi casa, en el colegio donde van mis hijos y no es fácil”.

Sobre las situaciones de ostentación de Insaurralde, Vinuelas agregó: “Sentí mucha bronca porque sabía que tarde o temprano la gente se iba a indignar con las políticas. Soy militante político desde los 15 años. Lo que quiero es la política. Lo que quiero es ser intendente. Lo acompañe a él en esa transformación que prometió y me quede viviendo en Lomas como dijo que iba a hacer y sigo yendo a los mismo lugares”.

