Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, aseguró que la Argentina va en camino "a berretalandia" y el impuesto a las riquezas es uno "inútil y desalentador"

"Vamos camino a berretalandia. No hay políticos, intelectuales ni constructores de un nuevo país", dijo el expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, y agregó que la inflación de 2021 va a ser superior al 29%. Además, criticó la fórmula de ajuste que propuso el Gobierno y describió al Impuesto a la Riqueza como uno "inútil y desalentador".

"Es como pegarse un tiro en el pie", explicó el economista en declaraciones a radio La Red, Allí, Melconian aseguró que este Gobierno está tratando de no "chocarse con el iceberg", pero que las medidas y restricciones del último tiempo no llegan a ningún lado. Además, aseguró que a medida que pasan los gobiernos los problemas siguen creciendo y no los resuelven de fondo.

"Como la política va y vuelve, el problema lo agarra el próximo", dijo y agregó que esa mentalidad tiene un grado de irresponsabilidad muy alto. "Hay cinco cálculos por día en todos lados si con la fórmula de Macri se ganaba más o menos y nadie dice que esto está quebrado", explicó.

En tanto, aseguró que mientras el oficialismo y la oposición discuten, el país no tiene inversiones y las reservas del Banco Central están en negativo. "Si tenés diez de ingreso y quince de egreso te da menos cinco. Entonces, cuando hablan de la fórmula, ¿de qué hablan? No, lo que pasa este quiere actualizar las jubilaciones con la inflación y el otro con la recaudación. ¿Y quién se ocupa del menos cinco?", preguntó.

A su vez, afirmó que dicho impuesto, al igual que el ajuste jubilatorio, no garantizan la sustentabilidad de la seguridad social. "Hay críticas con la fórmula jubilatoria desde el 2015, 2016 y 2017 en la Argentina. Uno dice una cosa y el otro replica, después cuando al otro le toca ser Gobierno le toca la fórmula anterior. Y ninguno de los dos le dice la verdad a la gente", aseguró.

Por otra parte, explicó que el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional es uno "por resignación". "Cuando los acuerdos no son por convicción, no cambian expectativas", dijo.

Melconian explicó además que el FMI es como una ambulancia que "quiere que pases de 140 kilos a la mitad" y, aseguró que "cuanto más lejos esté, mejor". "Lo que hay que ver cómo van a ser los números fiscales del año que viene. Porque si no querés bajar las 70 kilos, no tenés mercado para ir a buscar deuda, no tenés ahorro, lo que vas a tener es más emisión monetaria", agregó.

"Si vas a emitir moneda, vas a seguir tirando kerosene al fuego y va a seguir aumentando la inflación en berretalandia", dijo y apoyó a la medida del Gobierno de no colocar más deuda en dólares para gastos corrientes.

Por otra parte, aseguró que la inflación que dice el Gobierno nunca va a ser así porque "el agujero sigue estando" y el país no tiene "financiamiento genuino". "Cuando hay un agujero fiscal y algún financiamiento genuino, se puede parar la inflación en países serios de forma permanente. En países pedorros, es de forma transitoria".

"En los países no tiran kerosene al fuego, porque cuando ven su moneda no rajan", explicó y agregó que en Argentina pasa todo lo contrario y la sociedad ya no confía en la moneda por el historial que tiene el país.

