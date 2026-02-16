LA NACION
Dólar oficial hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizan este lunes 16 de febrero

Por el feriado de Carnaval, la cotización de la moneda estadounidense se mantiene igual que el último día hábil; cómo fue el comportamiento de la divisa informal y los dólares financieros

La cotización del dólar oficial y el blue este lunes 16 de febrero
Cotización del dólar de hoy

Quiénes no pueden operar con dólares financieros

El Banco Central dispuso que aquellas personas que compren el dólar oficial no podrán operar dólares financieros (dólar MEP y CCL) por 90 días. “No concretar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso (rige desde hoy) y por los 90 días corridos subsiguientes”, señala el comunicado del BCRA.

¿A cuánto cerró el dólar oficial el último día hábil??

La divisa minorista cerró el viernes 13 de febrero a $1370 para la compra y a $1420 para la venta.

La última cotización del dólar oficial
