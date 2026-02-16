Dólar oficial hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizan este lunes 16 de febrero
Por el feriado de Carnaval, la cotización de la moneda estadounidense se mantiene igual que el último día hábil; cómo fue el comportamiento de la divisa informal y los dólares financieros
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1370,00Venta$1420,00
Dólar blue
Compra$1420,00Venta$1440,00
Dólar tarjeta
Venta$1846,0
Dólar CCL
Venta$1485,34
Dólar MEP
Venta$1425,10
Dólar mayorista
Venta$1394,00
Euro
Compra$1620,00Venta$1720,00
Quiénes no pueden operar con dólares financieros
El Banco Central dispuso que aquellas personas que compren el dólar oficial no podrán operar dólares financieros (dólar MEP y CCL) por 90 días. “No concretar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso (rige desde hoy) y por los 90 días corridos subsiguientes”, señala el comunicado del BCRA.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el último día hábil??
La divisa minorista cerró el viernes 13 de febrero a $1370 para la compra y a $1420 para la venta.
