Dólar oficial hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizan este lunes 16 de febrero

El Banco Central dispuso que aquellas personas que compren el dólar oficial no podrán operar dólares financieros (dólar MEP y CCL) por 90 días. “No concretar, de manera directa o indirecta o por cuenta y orden de terceros, compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera a partir del momento en que requiere el acceso (rige desde hoy) y por los 90 días corridos subsiguientes”, señala el comunicado del BCRA.