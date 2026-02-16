Confirman una inversión inicial de US$7000 millones en un megaproyecto minero

En lo que podría transformarse en la inversión privada más importante de los últimos años en la Argentina, se confirmó hoy que el desembolso inicial para la explotación del megaproyecto minero binacional –Argentina y Chile– Vicuña ascenderá a US$7000 millones.

Así lo informó Vicuña Corp, la compañía conformada por las empresas que se asociaron en julio de 2024 para crear y desarrollar este proyecto: la australiana BHP, que en Chile opera La Escondida, el mayor yacimiento de cobre del planeta, y la canadiense Lundin Mining.

En rigor, lo que presentó Vicuña Corp. fueron los resultados de su Evaluación Económica Preliminar (PEA), que integra por primera vez una visión técnica unificada de los depósitos Josemaría y Filo del Sol bajo el proyecto Vicuña.

Mediante un comunicado, Vicuña Corp. destacó: “La Evaluación Económica Preliminar representa un hito clave que posiciona al proyecto para una decisión de sanción hacia fin de año, tras lo cual se desplegaría el capex planificado de US$7000 millones para la Etapa 1, desde 2027 hasta la primera producción, prevista para 2030″.

La noticia fue recibida con entusiasmo por el Gobierno. El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, escribió en la red X: “Vicuña Corp., cuyos accionistas son BHP y Lundin Mining, anunció una inversión estimada de US$18.000 millones para los 10 primeros años del proyecto Josemaría y Filo del Sol, con US$7000 millones de inversión entre hoy y el primer concentrado de cobre en 2030″.

Además, Quirno agregó: “Gracias a las reformas estructurales impulsadas por el Presidente @JMilei, especialmente el RIGI, avanzan inversiones extranjeras directas sin precedentes. Argentina contará con una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo (Top 5 a nivel mundial). Más inversión, más exportaciones y mucho más empleo para los argentinos".

También el ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó en su cuenta de X la inversión en este proyecto y destacó su importancia. “Lundin Mining anuncia oficialmente su inversión de 18 mil millones de dólares en los próximos 9 años. Cabe señalar que este proyecto no existiría sin el RIGI”, escribió. También detalló los principales puntos del anuncio.

La empresa Vicuña aplicó en diciembre pasado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), bajo la categoría Peelp, que exige una inversión mínima de US$2000 millones. Lo proyectado por la compañía como desembolso supera a lo que se estimaba en un inicio. “La inversión total a lo largo del tiempo se estima en US$18.000 millones”, se precisó.

Se espera que este proyecto, que se estructura en etapas en la Argentina y Chile, “se ubique entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo, con una producción anual promedio durante los primeros 25 años completos de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata”.

Según se explicó en el comunicado, durante los primeros 10 años de producción, se prevé que el proyecto entregue aproximadamente 2,5 millones de toneladas (Mt) de cobre, 5,5 millones de onzas (Moz) de oro y 214 millones de onzas (Moz) de plata.

Durante 2026, el proyecto continuará avanzando en el diseño y la ingeniería de detalle, junto con la adquisición inicial de equipos y movimientos de tierra para apoyar el desarrollo, así como mejoras al camino de acceso y la expansión del campamento.

La primera etapa se enfoca en el depósito Josemaría, con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada para futuras expansiones, con el objetivo de acelerar la producción inicial y generar flujo de caja operativo temprano.

La segunda etapa contempla el desarrollo de los recursos de óxidos de Filo del Sol y una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, ampliando la capacidad productiva del proyecto y removiendo la capa de óxidos sobre los sulfuros de Filo del Sol.

La tercera etapa contempla la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol para elevar los niveles de producción a aproximadamente 293.000 toneladas por día. Esta etapa incorpora infraestructura estratégica, bajo esquema de outsourcing, incluyendo una planta desalinizadora de agua, un sistema de transporte de concentrado y la instalación de una planta de tratamiento de concentrado.

La producción aún no comenzó, pero entre los picos montañosos de la Cordillera de los Andes ya funcionan dos campamentos con 552 habitaciones y capacidad para alojar a 1068 personas. Cuentan con comedor, gimnasio abierto las 24 horas, espacios de relax con juegos de mesa, televisores, internet de alta velocidad y un quiosco que ofrece snacks y latas de cerveza sin alcohol, con pagos habilitados mediante billetera virtual.

En total, hay 390 puestos de trabajo directos y unos 1200 indirectos en empresas contratistas. Entre ellos se cuentan enfermeros, médicos y choferes de ambulancia, que prestan asistencia las 24 horas debido a las exigencias de trabajar a más de 4200 metros de altura. El régimen laboral es de 14 días consecutivos de trabajo por 14 de descanso.

Dentro de la inversión inicial presentada al RIGI se contempla la construcción de un camino directo, íntegramente dentro de San Juan, que podrá ser aprovechado también para el turismo. Ya se adjudicaron los primeros 50 kilómetros de obra, con un costo de US$40 millones, y se llamó a licitación para los 170 kilómetros restantes, que se espera adjudicar a mediados de año.

El plan de infraestructura también incluye la construcción de líneas eléctricas de media y alta tensión para conectar el proyecto a la red nacional. Hoy, los campamentos y las tareas de exploración funcionan gracias a generadores eléctricos alimentados con gasoil, que YPF transporta en camiones hasta la zona. Los tanques de almacenamiento tienen una capacidad de 330 metros cúbicos, suficiente para cubrir unos 14 días de operación, con un consumo estimado de 25 metros cúbicos diarios.