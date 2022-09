Carlos Melconian resaltó un punto en común con Cristina Kirchner y definió a Sergio Massa: “No es un Guardiola, es un Caruso”

Dos días después de que Cristina Kirchner citara el encuentro que mantuvo a fines de junio con Carlos Melconian como muestra de su vocación de diálogo, el expresidente del Banco Nación dio una entrevista radial en la que resaltó un punto en común con la vicepresidenta en materia económica. Además, habló sobre la coyuntura y definió a Sergio Massa con una referencia futbolística: “No es un Guardiola, es un Caruso”.

En Radio Mitre, al economista le consultaron sobre la mención a su persona que Cristina Kirchner hizo en su discurso de este jueves en el Senado, en la que fue su primera reaparición pública tras el intento de asesinato que sufrió el 1º de septiembre. En esa oportunidad, la exmandataria sostuvo: “Cuando yo me junté con Melconian, que nadie puede pensar que tengo las mismas ideas que él en política.... Pero esta es la gracia, juntarse con los que piensan distinto y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo mínimo. Porque todos hablan de la inflación y el problema es que la inflación viene porque no tenemos moneda”.

Respecto de tales dichos, el expresidente del Nación evaluó: “Las menciones que he escuchado de la vicepresidente hasta el momento (...) se ciñen a la realidad, son así”. Tras ello, dijo sobre un eventual acuerdo con el Gobierno: “Yo me voy a circunscribir a lo económico, aunque pararse como líder o estadista involucra más cosas que eso... Pero el reconocimiento de que Argentina está sin moneda y que se trata de una economía bimonetaria es absolutamente compartido”.

Más tarde, al analizar la política económica implementada en la Argentina en los últimos años, ahondó sobre la eventual “instrumentación de un programa integral” con miras al futuro. En ese sentido, aclaró: “No se trata solo de estabilidad macroeconómica, sino de dar vuelta absolutamente la organización económica, que es de donde vienen las cuestiones diferenciales. Como bien señala la vicepresidente, el conjunto de ideas que uno pregona y que hemos tenido durante muchísimos años en la Argentina ha llegado al final, no funciona más. La falta de moneda y la bimonetariedad son solo un pedacito (...) También hay que ver cómo son los procesos donde aumenta la producción”.

Sin embargo, Melconian consideró que no está en manos del Gobierno generar un “cambio de régimen”. “En manos de este Gobierno está el paliativo, el llegar a la otra orilla y ver si puedo ser más competitivo”, aseveró y en ese contexto se refirió a la política del ministro de Economía, Sergio Massa, con una alusión futbolística. “No es un Pep Guardiola, es un Caruso Lombardi. Ahora, para el que se estaba yendo al descenso el Caruso Lombardi es sacar la cabeza afuera”.

“La inflación no va a bajar”

Consultado acerca de la alta inflación que se registra en el país -que en agosto fue del 7%-, si bien el economista sostuvo que “la espiralizarían es evitable”, afirmó que “la inflación en serio no va a bajar”.

“Está condenada la inflación en este modelo. Primero porque Caruso no ha aplicado un plan de estabilización (...) ¿Ustedes creen que de verdad, de 41% a 95% es la culpa de Ucrania? Déjense de joder, es la inconsistencia del modelo. Ha muerto esta idea de que puedo emitir y no pasa nada con la moneda, y puedo tener el agujero fiscal y coloco deuda en pesos y chupo con Leliq... es totalmente inconsistente”, enfatizó y cuestionó: “¿Ustedes creen que de 95%d e inflación este año va a pasar a 60% el año que viene mirando al techo, sin programas y unidad monolítica del Gobierno? Eso no existe”.

Sobre un eventual diálogo entre Cristina y Macri

Por último, consultado acerca de un eventual diálogo entre Cristina Kirchner y el expresidente Mauricio Macri, opinó: “Los acuerdos entre los líderes políticos, si son sin contenido, no van a ningún lado”. Tras ello, reflexionó sobre la figura del “líder” y a ese respecto aseguró: “Para ser líder vos estás 100 kilómetros adelante del que te sigue, sabés el modelo de país que querés y cómo se hace. Esos tipos tienen la cabeza adelantada a 100 kilómetros de los demás y no hay de esos todos los días”.

Sobre si un encuentro entre Cristina Kirchner y Macri puede “calmar” la economía, dijo: “La economía no tiene nada que ver con eso. El encuentro entre líderes políticos está pensando en el país de los próximos 50 años. Sacale nombres propios y la chicana de la política (...) cuando un líder se junta para estas cosas yo voy más allá de abatir la inflación (...) obvio que primero hay que bajar la inflación, pero hay que discutir otras cosas... no te quedés en el chiquitaje”.